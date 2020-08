Leo Ramos regresa por tercera vez a Danubio con la misión de salvarlo del descenso

El equipo no reaccionó. Los resultados no ayudaron. Y la tabla del descenso amenazando precipitaron las cosas. La decisión de la directiva, de la pasada semana, no se pudo sostener. Pese a que no había ganado en cuatro fechas, el cargo del técnico Martín García no había sido puesto en tela de juicio. Pero el proyecto no se pudo sostener tras la derrota ante Progreso en La Teja el pasado sábado.

🙌 ¡Bienvenido a casa, Leo!



☑️ @LeonardoRamosDT es el nuevo técnico de Danubio.#LaUniversidadDelFútbol🎓 pic.twitter.com/vGYOZ8ugNw — Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) August 22, 2020 Unas horas después, la franja anunció el regreso Leonardo Ramos anunciando su vuelta con un mensaje en sus redes sociales: “Bienvenido a tu casa, Leo”. La salida de García Camilo dos Santos Preocupado por la derrota 1-3 ante River Plate en la primera fecha tras el retorno del fútbol, el presidente de la franja Arturo Del Campo, se presentó en el entrenamiento del primer equipo para hablar con los jugadores y el cuerpo técnico. “El lunes tuvimos directiva y en ningún momento se tocó el tema de la posible continuidad del técnico. Eso no está en discusión. Estamos preocupados por un rendimiento que no nos conformó, por eso vamos a ir con otros compañeros de directiva a hablar con el grupo para decir lo que pensamos”, expresó Del Campo a Referí. Leé también Wanderers le ganó a Cerro Largo y alcanzó a Rentistas en la punta En la misma línea opinó el vicepresidente Mena que dijo: “El asunto deportivo nos inquieta, pero en ningún momento hablamos del tema del técnico”. Unos días después el equipo despertó y venció 2-1 a City Torque. Sin embargo, las derrotas sufridas contra Plaza Colonia de local y Progreso el sábado en el Paladino golpearon duro e hicieron cambiar a los directivos de parecer. El regreso de Ramos La directiva tomó medidas de inmediato cesando al cuerpo técnico que conducía Martín García. Horas después se anunció el regreso de Leonardo Ramos. Este domingo el citado profesional asumió la dirección técnica del equipo de Maroñas en el Complejo de la Ruta 101, en su tercer ciclo al frente del club. 👊 En el día de hoy, @LeonardoRamosDT inició su tercer ciclo en la institución.#LaUniversidadDelFútbol🎓 pic.twitter.com/zlhnrmtXd4 — Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) August 23, 2020 Ramos fue campeón con la franja en el año 2014 en finales disputadas contra Wanderers. El técnico asume una dura tarea ya que tendrá como misión salvar al equipo del descenso. El debut de Ramos se producirá el miércoles 26 recibiendo a Fénix en Jardines. El equipo de Capurro llegará entonado tras golear 5-0 a Defensor Sporting.