Leo Ramos tras ganarle a La Luz: "Bentancourt va a seguir siendo el 9 del equipo"

El entrenador de Peñarol Leonardo Ramos expresó su molestia con los integrantes del banco de suplentes de La Luz tras el partido que su equipo le ganó 1-0 al merengue de Aires Puros en la ida de las semifinales de la Copa AUF Uruguay.

"No me gustó una situación que vino del banco de suplentes de La Luz. Se metieron personalmente con un jugador de Peñarol; eso sí que no lo comparto. Cada uno puede jugar de la manera que quiera, pero hay cosas que no se comparten y que no está bueno que se digan en el campo de juego", afirmó Ramos en conferencia de prensa sin dar más detalles.

El partido tuvo sus momentos calientes. Al final del primer tiempo tras una infracción sobre Ignacio Laquintana frente al banco de Peñarol. En el segundo tiempo tras un par de pelotazos que le dio Álvaro González a Diego Rossi y sobre el final cuando Facundo Bonifazi quedó discutiendo con el banco de La Luz.

El entrenador Julio Fuentes entró al campo y charló con Walter Gargano y luego con Hernán Menosse. Los incidentes no pasaron a mayores.

"Sabíamos que iba a ser un partido larguísimo porque ellos hacen algunas cosas que aportan mucho para cortar el juego", afirmó Ramos sobre el estilo de juego de La Luz y de su entrenador Fuentes, un discípulo de Julio Ribas.

"Iban a tratar siempre de buscar esa segunda pelota, creo que en esa parte los tuvimos controlados. Lo que nos faltó fue tener más espacios en ataque para poder crear, porque poblaban con mucha gente la parte defensiva. En algún momento pudimos encontrar algún espacio, después encontramos el gol. Ellos sumaron más gente al mediocampo y nosotros sumamos un volante más que nos dio mayor tranquilidad. De ahí en más pudimos sostener más la pelota, no siendo tan incisivos pero sí teniéndola para hacer que ellos salieran. Creo que el equipo manejó los tiempos de una manera muy buena. El resultado puede llegar a ser corto. Nosotros tenemos que salir obviamente a ganar el partido que viene, no a cuidar lo que tenemos. En ese sentido trabajaremos viendo algunas cosas que vimos en el partido y que ya habíamos visto de antemano", opinó Ramos.

Sobre el equipo que encontró en la recta final de la temporada con Facundo Bonifazi de titular, sin Brian Lozano y un doble cinco conformado por Agustín Álvarez Wallace y Rodrigo Saravia, Ramos expresó: "Son elecciones de juego. Veníamos bastante bien hasta el partido con (Plaza) Colonia que perdimos. Lo que teníamos construido hasta ahí, en juego y resultados, se nos desmoronó. Y fue otra vez volver a reinvertarnos, buscar cosas que fueran más convenientes. Buscamos darle más velocidad al equipo por banda, tener un mediocampo con mayor intensidad, no solo a la hora de marcar sino también a la de jugar y creo que lo logramos. Con River, acá, empatamos, pero jugamos de muy buena manera. Fuimos a Cerro Largo, a un campo difícil, y ganamos. Hoy vinimos acá, contra un equipo que no regala espacios y no regala absolutamente nada, y ganamos. Es parte de lo que veníamos buscando".

Sobre Yonatthan Rak, Ramos informó que sufrió una "leve contractura". El ex Montevideo City Torque aquejó un dolor en el posterior izquierdo.

Por último le preguntaron si Ruben Bentancourt volverá a hacer el centrodelantero del equipo habida cuenta de que no anota goles ni muestra buen rendimiento a lo que Ramos contestó: "Voy a seguir insistiendo con Bentancourt porque le damos confianza para hacerlo. Hace un trabajo que para nosotros es importante y acá todos los que juegan se ganan esa posibilidad. Después, la elección de los que entran es mía y Bentancourt va a seguir siendo el 9 del equipo".