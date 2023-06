Leo Zylbersztein: la vocación heredada de sus padres, la devolución al plantel y otra conquista con Hebraica Macabi

El 25 de octubre de este se cumplirá un año del fallecimiento del padre de Leonardo Zylbersztein, el entrenador que el lunes pasado guio a Hebraica Macabi a la conquista de su séptimo título en el básquetbol local y a su cuarta Liga Uruguaya. En la colectividad judía se realiza al año de la muerte una ceremonia llamada Yahrzeit en la cual se recitan oraciones y se pueden hacer donaciones en honor del ser querido. El entrenador le ofrendará ese día su medalla de campeón de la Liga 2022-2023: "Creo que es el mejor homenaje que le puedo hacer", cuenta Zylbersztein, emocionado.

Su padre fue un destacada jugador y entrenador de vóleibol. Su madre fue maestra. Por eso, la docencia le viene en los genes a Zylbersztein. Esa virtud lo hace destacar en la cancha. Estudioso, metódico, inteligente. A Nacional lo destrozó con una marca zonal a partir del juego 4 con la que solucionó sus problemas en la toma del rebote defensivo y al mismo tiempo dejó al desnudo las limitaciones del equipo tricolor a la hora de tomar sus tiros abiertos. Brian García, jugador al que fue a buscar a Verdirrojo en El Metro, no dudó en decirlo: "No tengo dudas que son los mejores tanto en lo técnico como en lo psicológico", abarcando en el elogio al ayudante técnico Alejandro Muro.

Pero así también es en la vida. Zylbersztein es licenciado en Educación Física y a pesar de lo demandante de su profesión de entrenador, siempre se reserva unas horas para dar clases. "Tengo dos grupos en el liceo Integral: un primer año de bachillerato y un noveno grado. Son mi cable a tierra, mi desconexión del básquetbol, mi vocación. Me apasiona enseñar distintos deportes y es parte de algo que tiene que ver hasta con mi salud mental", explica en diálogo con Referí.

Para un entrenador de 43 años sus números son asombrosos: dirigió ocho ligas, alcanzó cuatro finales y ganó tres títulos. También fue campeón en Paraguay dirigiendo a San José.

"Me siento un privilegiado, la meta siempre es salir campeón y hacemos el trabajo para que pueda suceder. Me quedarán un montón de años más de carrera y ojalá que se pueda mantener el promedio, pero sé que es muy difícil. Muchos entrenadores no han podido llegar a una final de Liga y yo ya gané tres. Me hace feliz y me he preparado para eso. Por eso destaco mi otra profesión, la de profe, el legado que me dejaron mi padre y mi madre que son docentes, y esto es una forma de darle prestigio a los profes. Ser entrenador y estar delante de un grupo de jugadores se me da como algo natural. A mí me toca hacerlo desde los 18 años y siento que se me da fácil. Estoy muy contento con el trabajo que vengo realizando con mi equipo de trabajo y con el feeling logrado con los jugadores. A la prueba está que al otro día de ganar el título tuvimos una comida y todos confesaron que extrañaban entrenar", revela el entrenador.

Zylbersztein sabe cómo vive y respira Hebraica Macabi. Con 15 años, Javier Espíndola lo subió a entrenar con el primer equipo y en 1994 anotó un doble en el Cilindro para el triunfo de 125-117 contra Welcome. Aquel año, el macabeo ganó su último Federal barriendo 3-0 a Aguada en las finales. Volvió al club, tras pasar por Welcome, Urunday Universitario, Atenas y Reducto, en 2007, para ascender del Metropolitano a la Liga. Cuando se retiró, en 2011, se encargó de las formativas del club y dirigió a una camada de talentos reclutados del interior donde se forjó un crack como Luciano Parodi.

En la temporada 2011-2012, fue ayudante técnico de Marcelo Signorelli y el equipo se consagró campeón de Liga, por primera vez, al derrotar a Malvín en las finales.

Leonardo Carreño

El lado pasional de Zylbersztein, festejo contra Peñarol en cuartos

En la temporada 2015-2016, tomó la conducción del plantel principal en lugar del argentino Fabio Demti y guio al macabeo hacia un bicampeonato con las figuras de Leandro García Morales, Parodi y el panameño Michael Hicks, entre otros.

Su primera experiencia en solitario había sido en Tabaré, en 2013-2014, donde fue cortado tras una racha de cinco triunfos y nueve derrotas. Malvín lo dejó sin opciones de tricampeonato, en Macabi. en la temporada 2016-2017, en cuartos de final.

Después de tres temporadas en Nacional (una semifinal, una final perdida 3-2 con Biguá y un corte con una marca de siete victorias y 11 derrotas, Zylbersztein volvió a su casa.

"Se dio todo rápido, tenía posibilidades de ir a otro equipo, pero uno debe ser agradecido a la institución que le abrió las puertas cuando no era conocido. Siempre valoré las oportunidades que me dieron y sentí que era buen momento para volver", cuenta.

El uno por uno de Hebraica Macabi visto por Zylbersztein

"Cuando armamos el equipo, dejamos un lugar para Luciano (Parodi) mientras analizaba ofertas del exterior. Primero cerramos a Manuel Romero, luego a Brian García, Federico Haller y tras cerrar a Parodi, a Juan Ignacio Ducasse". Así desgrana el entrenador cómo formó al plantel y le dio a cada jugador una devolución de sus aportes.

Brian García: "Es un jugador que enfrentándolo me gustaba por su temperamento, defiende muy bien, emboca de tres puntos y es agresivo para atacar el aro,. Nos servía para liberar a Luciano en la ofensiva y no involucrarlo tanto en defensa. Es un gran jugador. No le fue bien en El Metro en Verdirrojo porque es un torneo difícil, él integra los equipos de El Metro como jugador franquicia entonces los rivales lo marcan a él y se lo hacen difícil".

Foto: Leonardo Carreño.

Brian García

Manuel Romero: "Lo tuve en mi primer año en Nacional, lo trajimos como recambio de Carlos Cabezas y se ganó la titularidad. Es inteligente, bueno para el grupo y nunca dudé, cuando quedó libre, de traerlo".

Leonardo Carreño

Manu Romero

Federico Haller: "Es un caso especial porque me tocó compartir equipo con él como jugador en Welcome y Goes. Tenía la idea de cómo es en el entrenamiento, por eso charlamos antes de arreglar y le propuse que tenía que liderar al grupo desde la experiencia y que tenía que estar preparado no para jugar 40 minutos sino para jugar entre 12 y 17 minutos de calidad. Cuando arregló Luciano y vio la idea del equipo que se formó y la forma en cómo entrenamos, se fue cargando de responsabilidad de estar siempre bien. La chance de ganar su primera Liga fue su zanahoria, le buscamos un rol más allá del jugador y estuvo en todos los partidos del torneo, más allá de haber sufrido algún dolorcito. Fue todo un logro, se lo dije y estamos contentos de haberle podido llegar y que haya rendido como rindió en momentos importantes".

Foto: Leonardo Carreño.

Federico Haller

Juan Ignacio Ducasse: "Es un jugador al que conozco de formativas, de haberlo enfrentado en todas las categorías. Tiene mucho para progresar en dos posiciones, eso me gusta mucho, es muy alto, grande, de mucho tamaño, debe mejorar lo físico y el temperamento. Intentamos que mejore, en los playoffs no le tocó jugar algunos partidos, pero promedió 16 minutos en la temporada, aportó minutos de calidad y lo tiene todo para seguir progresando. También volvió a la selección, que era un objetivo que nos habíamos puesto. Venía sin jugar por motivos tácticos en las finales pero en los juegos 5 y 6 fue clave y me puso muy contento por todo su año y sus últimos dos partidos, por no haber venido jugado y demostrar toda su valía".

Foto: Leonardo Carreño.

Juan Ignacio Ducasse

Luciano Parodi: "Lo conozco mucho, desde niño y ya es un hombre, con toda su experiencia en el exterior. Es un jugador completo dentro de la cancha que es lo que todos miramos, pero lo que es afuera también lo destaco porque apoya al compañero y exige el mayor profesionalismo: es el primero en llegar a las prácticas y el primero en bajar el agua y las pesas para entrenar en cancha. Por eso digo que afuera es más completo, es nuestro líder, todos los seguimos desde su humildad y profesionalismo. Mis palabras hacia él son de agradecimiento y de satisfacción: lo vi crecer y fue incorporando cosas y hoy es la clase de jugador que es".

Leonardo Carreño

Con Parodi, una dupla que se conoce de memoria

Lautaro Viatri: "Lo venía siguiendo porque hizo selección argentina y estaba en Lagomar, donde Muro agarró los últimos partidos de El Metro. Lo fui a ver y me pareció un proyecto interesante. Tiene dos metros y 17 años. De a poco fue entrenando porque estaba en el liceo e iba a las prácticas que podía, pero a partir de diciembre se empezó a integrar más al equipo y tuvo una mejora enorme. Este año acomodó los horarios para estudiar de tarde. Una de las capacidades que me gusta como entrenador es que todo el cuerpo técnico trabaje a la par de mi trabajo. Por eso destaco lo que hicieron Muro, Nicolás Dolhagaray, Daniel Zarrillo, Agustín Oliveri, el Chaca, nuestro equipier, porque todos me hacen mejor entrenador. Todos estábamos prontos cuando empezaron los playoffs, y ese fue el caso también de Viatri".

Manuel Oyenard: "Era jugador del club, lo conocía porque lo tuve dos meses en Nacional. Fue operado de rodilla y le costó mucho en el año, cuando entró en las finales para hacer descansar a los titulares, hizo un gran trabajo".

Martín Larrea: "También lo tuvimos en Nacional y no dudé en llevarlo. Aunque no tuvo muchos minutos fue importante al inicio de la Liga cuando tuvimos a varios lesionados. Fue suplente de Manuel (Romero) en la base donde me gustaría que agarre más esa posición, aunque no la siente mucho, y fue muy importante en el día a día para tener entrenamientos 5x5 de calidad".

Joaquín Aszyn: "Es un chico del club, la idea fue que viviera estas instancias desde dentro del plantel. En las prácticas tuvo que defender a Romero y Luciano y eso lo hizo crecer como jugador. También e tocó entrar al inicio de la temporada como recambio de Manu. Contra Peñarol jugó 15 minutos e hizo un gran trabajo. El año que viene sigue siendo jugador del club- Debe mejorar en aspectos físicos y en la agresividad en el juego.

Los extranjeros: "En el club se planteó un inicio para luego ir mejorando en los lugares. Frank Hassell estaba en México cuando empezamos y teníamos la idea de que iba a quedar eliminado con Fuerza Regia en el primer cruce de playoffs, pero ganó y eso se demoró la llegada. Como no queríamos dar ventaja, vino André Coimbra. Aaron Thomas y Jo Lawson nos dieron una mano en el principio. A Thomas lo cambiamos para tener más gol en la mano con la llegada de Adonys Henríquez y con Lawson, necesitábamos mejorar y vino Ernesto Oglivie al que me tocó enfrentarlo cuando estaba en Trouville y siempre me gustó porque también lo seguí en Capitanes de México. El panameño tiene algo diferente, sienten el juego como nosotros, tienen carácter, garra, huevo como decimos acá y además ocupaba dos posiciones, la de 4 y 5".

Foto: Leonardo Carreño.

Oglivie, aporte clave, categoría pura

Zylbersztein se tomará una semana de descanso y luego se sentará a negociar su renovación con el club y también empezará a darle forma a un plantel que la dirigencia quiere mantener en su estructura básica.

La copa quedó en casa y la medalla espera ser ofrendada para honrar un legado de inspiración y convertirse en memoria y agradecimiento eterno.