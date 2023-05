Los secretos del Hebraica Macabi campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Hebraica Macabi se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol tras cerrar la serie final contra Nacional por 4 a 2 y coronar una temporada donde se armó fuerte para salir el cruce al bicampeón Biguá.

El retorno al básquetbol uruguayo de Luciano Parodi fue clave en el desenlace final de la historia.

No fue una empresa fácil para el macabeo. Así lo hizo saber el presidente del club, Gabriel Waiter, en diálogo con Referí.

"En las ligas anteriores no contamos con un presupuesto importante, se intentaban hacer buenas temporadas pero no estábamos para definir, pero este año se apostó un poco más. Luciano siempre estuvo sobre la mesa para traerlo, porque es un jugador del club, pero no dependía de nosotros. Por eso, lo primero que hicimos fue lograr el retorno de Leo (Zylbersztein)", expresó Waiter sobre el DT que fue campeón como ayudante técnico de Marcelo Signorelli en 2011-2012 y bicampeón como entrenador en jefe en 2015-2016 y 2016-2017.

Luego se fue a dirigir a Nacional donde fue semifinalista en la temporada 2019-2020 y finalista en 2021. En la temporada 2022-2023 fue cesado en el tricolor llegando en su lugar Miguel Volcan.

"Después que empezamos a contratar surgió firme la posibilidad de Luciano. Fue un sacrificio grande donde colaboró con mucha gente. El básquetbol es un deporte que no tiene retorno, hay que poner dinero, salir a buscarlo, pedir favores. Y se terminó dando porque Luciano quería volver a Macabi, porque tiene una personalidad fuerte y porque lo hizo lo posible. Macabi es un club especial, somos una barra de amigos, no hay presión dirigencial ni de la hinchada y se puede trabajar con libertad. Y ahí es donde Luciano se sintió cómodo, porque es un líder natural", comentó Waiter que fue campeón federal en 1994 como jugador y ahora como presidente.

"Ser presidente es una responsabilidad, es mucho sacrificio e insume mucho tiempo. Además se vive con mucho nervio. Es preferible vivir unas finales como jugador", agregó.

Manuel Romero primero y Brian García después fueron los primeros pedidos de Zylbersztein. Después se apostó por el retorno de Federico Haller, que estaba en Malvín, y tras cerrar a Parodi, la quinta ficha nacional elegida fue Juan Ignacio Ducasse, hombre con pasado en el básquetbol universitario de Estados Unidos.

Leonardo Carreño

Hebraica Macabi, el campeón de la Liga Uruguaya 2022-2023

Del plantel de la Liga pasada Esteban Batista se fue a Olimpia, donde descendió, Juan Andrés Galletto y Miguel Barriola pasaron a Nacional y Gastón Semiglia a Larre Borges. Hebraica Macabi había sido dirigido la temporada anterior por Germán Fernández y luego por Daniel Lovera.

El trío de extranjeros inicial fue conformado por Joseph Lawson, quien jugó 18 partidos, Aaron Thomas, quien solo duró cinco juegos, y el brasileño André Coimbra, quien venía de jugar El Metro con Capitol.

Coimbra fue un reemplazo temporal, de dos partidos, hasta la llegada desde México de Frank Hassell, pívot que se lesionó en la primera final contra Nacional tras una dura falta de Barriola.

El dominicano Adonys Henríquez fue el reemplazo de Thomas y el panameño Ernesto Oglivie, con pasado en Trouville, terminó ocupando el lugar de Lawson.

"Oglivie rindió un montón, es guapo, buen compañero, la tiene clarísima y nos ayudó muchísimos. Hassell es una excelente persona, de un carácter especial. Y Henríquez aportó bastante en momentos claves, siendo un jugador un poco más irregular", afirmó Waiter.

Federico Gutiérrez

El festejo del macabeo

A partir de la segunda final se sumó el panameño Javier Carter, por el lesionado Hassell: "Tuvo que jugar al otro día de llegar, tras un viaje largo y apenas pudo moverse de mañana. Estaba un poco fuera de forma, pero demostró la clase de jugador que es y nos salvó la plata en el segundo tiempo de la sexta final por lo que justificó su contratación", opinó el presidente del macabeo.

A los contratiempos con la conformación del trío de extranjeros, Macabi le sumó el desgarro con el que empezó la temporada Luciano Parodi, los dos primeros partidos que se perdió por una lesión muscular Brian García y después un esguince de rodilla padecido por Ducasse.

"Leo me llamó cuando estaba en Verdirrojo, me quería sí o sí en el equipo y yo quería jugar jugar en un equipo para pelear el campeonato. Todos los años me pasaba de hacer buenas campañas pero después cruzarme con el campeón en playoffs", contó por su parte García.

"Cuando llegó Luciano sabíamos que íbamos por todo y que no iba a haber excusas para ser campeón. El plus de Macabi, para mí, era tener a Leo y Ale (Muro) como entrenadores. No los habías tenido nunca, pero los miraba jugar contra ellos y los venía por tele y me gustaba mucho cómo dirigían y me quería sacar ese gusto", afirmó el ayuda base.

Foto: Leonardo Carreño.

Brian García promedió 10,9 puntos en 37 partidos

"No tengo dudas que son los mejores tanto en lo técnico como en lo psicológico. Y quedó demostrado en estos playoffs por cómo metieron mano en el equipo, por cómo se la jugaron por un Lautaro Viatri de 17 años y porque nos dimos cuenta de que todos estábamos prontos. A mí me tocó salir al banco y entré bien, a Henríquez lo sacó al banco y lo levató. Eso es todo su trabajo, nos tuvieron fuerte de cabeza todo el año", agregó el ex Cordón, Goes y Olimpia.

"Cuando llegué a Macabi me junté con Leo y me preguntó qué hacía en los demás equipos. Le dije que 'de todo'. Y me contestó que acá iba a hacer lo mismo. A veces asumir más, a veces menos, pero siempre tenía que estar preparado para darle al equipo lo que necesitaba, sabiendo que las pelotas no iban a pasar tanto por mí", agregó.

"El rol defensivo iba a ser lo mío teniendo que marcar a un perimetral picante; eso es algo que me gusta y eso no iba a cambiar. En ofensiva si iba a cambiar, pero hubo partidos en los que fui el que tiró mas pelotas", dijo García quien ganó su primera Liga y que solo tenía en su palmarés un ascenso en El Metro con Waston y otro con Goes.

Leonardo Carreño

La arenga del campeón

"Mostramos mucho carácter, jugamos mucha gente contra Peñarol, contra Malvín nos dieron una paliza en el primer partido semifinal y después les ganamos tres seguidos. Nacional llenaba el Antel Arena, pero el equipo estuvo fuerte, el equipo nunca se cayó y eso nos agrandó", admitió García quien recordó que tras ganar la primera final contra Nacional en el vestuario no se habló una sola palabra por la preocupación que generó la lesión de Hassell.

"En situación de inferioridad a este plantel lo motivó mucho jugar contra estadios en contra. Lo que pasó adentro de la cancha, son cosas del partido y quedan ahí, siempre que sean con buena fe. Esto es chico, todos fuimos compañeros y lo que a veces te sacaba era haberte tenido hace tres años de compañero y que te quisieran sacar ventaja con eso, pero capaz que eso era lo que tenían para sacar ventaja", dijo García que afirmó que Nacional "hizo un campañón" en la Liga eliminando al bicampeón Biguá.