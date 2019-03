Leodán González: "Dirigir el Mundial sub 20 es un mojón súper importante"

Leodán González será el representante uruguayo como árbitro en el próximo Mundial sub 20 de Polonia que se desarrolla desde el 23 de mayo y estará acompañado por los asistentes Richard Trinidad y Martín Soppi.

El árbitro internacional dirigió en enero el Sudamericano sub 20 disputado en Chile. Anteriormente, también en el país trasandino, había dirigido un Sudamericano sub 17, en 2017.

“Ayer (el miércoles) me enteré. No había revisado la casilla de correos y vi una llamada perdida de Richard Trinidad. Lo llamé y al principio me sorprendió con la noticia y le pedí que no me cortara que iba a revisar el mail por las dudas y estaban los mails de AUF y FIFA”, indicó el árbitro a Referí.

Y agregó: “En ese momento estaba entrenando y después, cuando llegué a mi casa, recibí la noticia".

“Estaba solo en casa y lo viví muy tranquilo. Cuando llegó mi esposa y las niñas traté de preguntarles cómo les había ido en el día y después que estuvo todo más acomodado tras su llegada, les conté y se alegraron mucho. Le trato de dar primero el espacio a lo verdaderamente importante que es la familia y aunque esto también es un mojón trascendente en mi carrera, todo lo trato con mesura”.

Para Leodán, “siempre es un orgullo representar al arbitraje uruguayo en un Mundial. Desde 2005 que estoy en el arbitraje dentro de la AUF, este es mi año 14 y es un mojón súper importante. Tengo los pies en la tierra, pero es una oportunidad muy trascendente”.

El arbitro indicó que este de Polonia será su primer torneo FIFA. "Es un Mundial por más que sea juvenil. Es como el punto de inicio en lo que es el mundo FIFA, pero lo trato de asumir con tranquilidad y la responsabilidad que se merece”.

“Tampoco es que uno va a cambiar la forma de trabajar. Sí hago ajustes para llegar bien desde lo físico, mental y si Dios quiere voy a llegar con rodaje ya que estoy arbitrando en el Torneo Apertura. Hay cosas que en la que uno tiene que evolucionar, tratar de crecer. Si voy a estar ahí es porque ya trabajé para eso”.

Para el árbitro internacional uruguayo, "la vida es un vaivén y una rueda. Hay momentos dulces y de los otros, nos pasa a todos. Ahora me toca saborear la miel, digamos, pero después te pasan de las otras. Lo trato con calma. Los años (tiene 36) ayudan a eso".

En Polonia deberá estar unos días antes para preparar el torneo. "El Mundial empieza el 23 de mayo y el día 10 debemos estar allá. Estudio inglés pero hay que afinarlo un poco, junto con la preparación física. Es un torneo que tiene VAR, entonces hay pequeñas cosas que cambian en el desarrollo del partido y como acá en lo local no arbitramos con VAR, hay que entrenarse para eso, para estar familiarizado para eso".

Leodán González representará a Uruguay pero solamente como árbitro de campo en este Mundial sub 20 de Polonia y no de VAR como ocurrió por ejemplo, en Copa Libertadores y en la final entre River y Boca en el Santiago Bernabéu.

El momento de su cuñado Cristhian Stuani

Leodán está casado con Leticia Stuani, la hermana del goleador de Girona de España, de gran momento en el fútbol de aquel país.

Consultado acerca de cómo ve el desempeño de su cuñado en España, el árbitro indicó: “Vi todo su proceso desde niño hasta este momento y le vi montones de veces buenos momentos y otros no tanto como cuando le tocó descender. Nunca bajó los brazos, siempre siguió trabajando pensando que siempre hay un mañana y ahora encontró su lugar en el mundo y ahí se siente a pleno como futbolista, como persona, tiene a su familia que también es importante porque pasa muy bien. Es un combo de cosas y todo se traduce en lo que está haciendo. Somos cuñados y amigos y estoy feliz por su presente”.

Entre sonrisas cuenta que su esposa a veces "va haciendo zapping porque en determinados días coincidimos a la misma hora yo dirigiendo acá y Cristhian jugando allá. La embromo acerca de a quién va a mirar. Ella esta feliz por su hermano y para mí ha sido un pilar. Me fui todo enero por el Sudamericano sub 20 de Chile. Llegué del sub 20 y me fui a Catar a un curso y bancó todo eso con las niñas. Es el pilar de la familia", dijo el árbitro.