Leonardo Ramos espera la revancha contra Nacional: "Se puede dar pronto"

El técnico de Peñarol, Leonardo Ramos, dijo que espera pronto la revancha contra Nacional, que se puede dar en semifinales de Copa AUF Uruguay, si ambos clasifican en octavos y en cuartos de final.

"Cuando un entrenador viene es porque el equipo no estaba bien o no conseguía resultados, no significa que no hay plantel; perdimos un solo partido (contra Nacional) que fue durísimo y aún nos duele y queremos la revancha que se nos puede dar pronto, y esto ayuda mucho en el ámbito emocional", expresó el entrenador en conferencia de prensa tras el triunfo de su equipo este sábado frente a Liverpool.

Señaló que los tres puntos conseguidos en Belvedere fue de una "magnitud importante" por el poderío del rival y manifestó que la victoria comenzó a gestarse cuando "asumimos riesgos con los cambios".

Camilo Dos Santos

Leo Ramos con Álvarez Wallace

"El primer tiempo fue tenencia de ambos equipos casi sin llegada, en el segundo hicimos cambios que era asumir riesgos, terminamos jugando con un solo volante y con Lozano y Mansilla libres. Lo que necesitábamos era que le llegara bien jugada la pelota a Toto Núñez y a Nacho Laquintana por afuera", indicó.

También admitió que cuando Núñez falló un gol, apenas entró a la cancha, lo llamó para hablarle: "Le dije que lo puse para que vaya a encarar porque es un jugador potente".

Peñarol volvió a la victoria después de cuatro partidos y se ubica en la quinta posición de la Tabla Anual.