Ligero avance del precio en soja y en lo local hay expectativas de mejora en rindes

En Chicago el precio de la soja logró recuperar algo de terreno y avanzar ligeramente, en una semana signada por un mayor optimismo en los mercados financieros y también en el del petróleo.

La cosecha de la oleaginosa no empezó con buenos datos, aunque se espera que pueda recomponerse a medida que se avance con los trabajos.

Los valores sobre US$ 310 por tonelada no generan demasiados negocios y posiblemente valores más cercanos a US$ 320 por tonelada puedan atraer algo más de oferta.

El jueves el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) divulgó su reporte de oferta y demanda. Si bien subió más de lo esperado su proyección sobre los stocks de soja estadounidense, hizo un recorte mayor al previsto en las existencias a nivel global. Esto se debe a un ajuste a la baja en la estimación de producción tanto para Brasil como para Argentina. En ambos casos, el USDA manejó un volumen de cosecha superior al que prevén el gobierno y los analistas en ambos países.

En el informe, el USDA aumentó su pronóstico de importaciones de soja para China, donde la economía intenta recuperarse del efecto del coronavirus. Por ahora, la demanda del gigante asiático es abastecida por Brasil, fundamentalmente, aunque se espera que más adelante compre desde Estados Unidos.

Soja: US$ 310 en la plaza local

En la plaza local los valores el jueves –último día de operativa en Chicago– se ubicaron cerca en US$ 310 por tonelada base acopio. Ya hay un volumen que algunos ven cerca de 400.000 toneladas de negocios fijados con precio o en primas. A eso debe sumarse los negocios comprometidos con precio a fijar.

Juan Samuelle

Inicio de cosecha

Para la semana que viene se espera que tome más fuerza la cosecha de soja. Los comentarios sobre las chacras, especialmente en el litoral norte, decepcionaron ya que los rindes fueron incluso más bajos que los esperados. Se nota un bajo peso de mil granos con cultivos en los que el déficit de lluvias afectó el llenado.

Para algunos asesores y técnicos, era esperable que estos cultivos sean los de peores resultados, por ser los que se aprontaron primero. La expectativa es que se vean mejoras con las sojas de primera que vayan entrando y, especialmente, que haya un moderado efecto compensación por las sojas de segunda.

Las proyecciones manejadas por los principales exportadores sobre la producción se ubican en torno a 2,4 millones-2,45 millones de toneladas contra previsiones a principios de febrero que se acercaban a los 2,7 millones de toneladas.

Cebada: ajustes no esperados

El miércoles Maltería Oriental comunicó a los distribuidores un recorte del orden de 30% en la intención de siembra para 2020. Esto se debería a restricciones en la demanda externa lo que demandaría menos producción en el mercado local. En principio, según indicaron fuentes del mercado, Maltería Uruguay, del grupo Ambev, mantendría el área prevista para este año. La noticia cayó como un balde de agua fría, ya que la cebada ocupa el primer lugar de preferencia para el invierno teniendo en cuenta los altos niveles de precios a los que se puede cerrar tomando en cuenta los valores del trigo en Chicago.