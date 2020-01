Liverpool y la Supercopa: nuevo cuadro con una vieja idea

A pesar de la cantidad de jugadores que se fueron. De no poder contar con el goleador. Ni tener a uno de los mejores zagueros del campeonato pasado. Por más que se fueron 11 jugadores y se cambió de entrenador. La gente jamás pierde la ilusión. Los hinchas de Liverpool viajarán el sábado a Maldonado con el sueño de ganar la Supercopa Uruguaya en final única contra Nacional.

Liverpool pasó de Paulo Pezzolano a Román Cuello. ¿Qué cambió? La idea futbolística no mucho, como lo dijo el propio Cuello a Referí: “Es muy similar, por supuesto que todos los entrenadores tenemos algunos matices, pero la idea es la misma. Salida clara, va por ahí, va por tener buen trato del balón, tratar de tener el protagonismo del partido y generar equipos que ataquen bastante y sean sólidos en defensa”.

¿Lo podrá hacer el sábado ante Nacional? Por lo pronto Cuello tiene claro que su rival cambió de entrenador pero mantiene la base de su plantel. “Lo veo como un equipo que intenta tener protagonismo con más pases, con más posesión de balón. Protagonista querían ser los dos, el de Gutiérrez y el de Munúa, pero cada uno a su manera”, expresó el DT de Liverpool en charla con Referí.

Cuello sabe que no la tendrá sencilla. El recambio fue grande. Se fueron 11 jugadores. Se armó un equipo nuevo. Para colmo de males el entrenador no podrá contar con dos pilares como el volante Nicolás Acevedo y el goleador Juan Ignacio Ramírez por estar jugando el Preolímpico con Uruguay.

Hay quienes se preguntan qué pasa si la sub 23 queda eliminada el martes. Para que tengan una idea, Cuello ni siquiera los conoce. “No me conocen. Con Ramírez nos saludamos porque fue a un entrenamiento”, dijo Cuello. El entrenador agregó: “El equipo viene trabajando. En el fútbol no se puede jugar sin saber bien que es lo que quiere el equipo. Ojalá fuera tan fácil, pero necesitan entender el colectivo”.

No es el único detalle en el cual repara el entrenador, también analiza otros aspectos. “Además está el cansancio del campeonato. Primero es una posibilidad que esperamos que Uruguay pase de ronda, y después que va a venir agotado. No creo que lo podamos tener. En mi mente no está contar con él para la final y en la misma situación está Acevedo”. Otro jugador clave que perdió el equipo es el zaguero Sebastián Cáceres, vendido a América de México.

Las pruebas

Liverpool comenzó a entrenar el 7 de enero. En el período de pases se incorporaron Martín Correa (Defensor Sporting), Guillermo Firpo (Cobreloa, Chile), Andrés Mehring (Godoy Cruz, Argentina), Joel Acosta (Apollon Simymis de Grecia), Maximiliano Pereira (Deportivo Santaní, Paraguay), Ernesto Goñi (Danubio) y Santiago Amorín (Albion). “Se produjo un recambio muy grande. Se fueron 11 jugadores y llegaron unos cuantos por lo que somos un equipo en pleno período de construcción”, expresó Cuello.

En los amistosos el entrenador probó distintas alternativas pero manejó una base.

El primer juego fue con Deportivo Maldonado, al cual vencieron 1 a 0, y la oncena con la que jugó Liverpool fue con: Sebastián Lentinelly, Jean Pierre Rosso, Federico Pereira, Franco Romero, Camilo Cándido; Hernán Figueredo, Fabricio Díaz; Federico Martínez, Alan Medina, Agustín Ocampo; Mateo Abeijón.

Luego igualó 1-1 con Progreso. El equipo: Lentinelli, Rosso, Romero, Maximiliano Pereira, Cándido; Figueredo, Díaz; Medina, Gustavo Viera, Ezequiel Escobar; Abeijón.

Liverpool se llevó un golpe cuando viajó a Córdoba para medirse con Talleres con que el perdió 1-5. Aquella vez jugaron Lentinelly, Rosso, Romero, Maximiliano Pereira (46’ Federico Pereira), Cándido (83’ Gastón Martirena); Figueredo, Díaz; Ocampo (68’ Alex Vázquez), Medina (81’Ezequiel Escobar), Joel Acosta (46’ Gustavo Viera); Abeijón (50’ Franco Posse).

El equipo cerró su preparación jugando contra Plaza Colonia, con el que igualó 0 a 0, y el pasado sábado ante Danubio con otro empate esta vez 3-3. Pero Cuello no dio a conocer el cuadro.

Cuando el periodista de Referí la preguntó si podía dar a conocer el equipo que igualó contra la franja, el DT de los negriazules de Belvedere se disculpó diciendo: “No lo di el cuadro. Voy aprendiendo algunas cosas. No sé si están buenas o no pero me lo reservo el equipo”, expresó.

Así Liverpool se encamina a jugar con Nacional.

El regreso de Alfaro

Los hinchas de Liverpool se ilusionan con el regreso de Emiliano Alfaro. El pasado fin de semana el delantero jugó con Danubio. Cuello expresó que: “Está en periodo de recuperación viene evolucionando bien, pero no sabemos si podemos contar con él para que juegue algún minuto en la final. Con Danubio jugó 30 minutos. Todavía le falta”, comentó el entrenador de Liverpool.

Socios a Maldonado

La directiva de Liverpool decidió que los socios del club tengan locomoción y entrada gratis en la final de la Supercopa el sábado ante en Maldonado. En la semana se brindarán detalles de cómo anotarse para viajar en los ómnibus. Los socios que deseen adquirir su entrada, deberán tener pago el 2019. El canje se realiza en Abitab y Tickantel, informó el club a través de su página web.

La apuesta de Abeijón

En varios de los partidos amistosos disputados llamó la atención la presencia en el equipo del ex Rampla Juniors Mateo Abeijón. Cuello lo definió diciendo: “Es un chico joven que es más una apuesta institucional que una apuesta de presente. Define bien, tiene gol pero todavía está en crecimiento no lo podemos considerar como una alternativa de presente para jugar de titular”.