Llamadas "Kanela": sin alcohol, sin espuma y con puestos de hidratación

Con la participación de 46 comparsas, más dos en calidad de invitadas (esas no concursarán), este viernes 14 y sábado 15 de febrero se desarrollará, en cada caso desde la hora 20, un nuevo Desfile de Llamadas, con Tronar de Tambores, la legendaria formación creada por Julio “Kanela” Sosa, partiendo primera en el día inicial, considerando que fue la última campeona.

Las Llamadas de 2020, a propósito, en un hecho inédito, tienen nombre: se llaman “Kanela”, en homenaje justamente al célebre bailarín y director comparsero, quien falleció en diciembre de 2019.

Las agrupaciones deberán transitar por Carlos Gardel desde Zelmar Michelini y luego continuar por Isla de Flores hasta Minas, con un máximo de 150 componentes y al menos 70. Esa es apenas una de las exigencias pautadas en el reglamento del desfile organizado por la Intendencia de Montevideo en coordinación con las dos entidades que nuclean a las comparsas: la Asociación Uruguaya de Candombe (Audeca) y los Directores de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu).

Por citar otro ejemplo, a los efectos de promover un espectáculo fluido, existe un mínimo de 15 minutos y un máximo de 25 para ir desde Michelini hasta Ejido y lo mismo desde Ejido hasta Martínez Trueba y en el tercer tramo desde Martínez Trueba hasta Minas.

Una de las novedades este año es que el desfile del viernes será como es habitual, con las mejores formaciones de las Llamadas del año anterior (22), pero el que se venía haciendo el jueves pasa para el sábado y en ese estarán las comparsas clasificadas en las Llamadas de Admisión (24).

Leonardo Carreño



Sin bebidas alcohólicas

Desde la intendencia se informó que inspectores del Servicio de Convivencia Ciudadana controlarán la venta de alimentos. Sólo podrán hacerlo los carros que hayan tramitado la autorización. Está prohibida la venta de alcohol en carros ambulantes y comercios de la zona. De ser necesario, se realizarán incautaciones de bebidas alcohólicas, se indicó.

Además, se prohíbe la venta y el uso de espuma, ya que puede ser perjudicial para quienes desfilan, sus equipamientos y para el resto de la gente que está en el área del desfile, como el propio público.

Finalmente, habrá puestos de hidratación a cargo de la Junta Nacional de Drogas y se dispondrá de un equipo de 18 socorristas.

La palabra del presidente

Xosé de Enríquez, presidente del jurado que evaluará a las comparsas, comentó a El Observador que “es evidente que en las últimas ediciones se han venido procesando cambios sustanciales que han contribuido al lucimiento del Desfile de Llamadas”.

“Se han registrado cambios en el control de los tiempos, otorgándosele más garantías a los participantes y asegurándole al público la continuidad del desfile, hubo mejoras en el reglamento y un cambio que no es nada menor: la apertura a la participación de las comparsas del interior, todo un logro. Es indudable que el Desfile de Llamadas ha crecido, ha mejorado y se ha consolidado como una de los mayores atractivos del carnaval”, expresó.

Para este año, añadió, espera "un desfile de gran nivel artístico y el mejor desempeño de todos los protagonistas. Esta fiesta es parte de la identidad de Montevideo, una de sus más genuinas expresiones culturales. Más allá de que se trata de un concurso y de que hablamos de un desfile que fue ‘institucionalizado’ de alguna manera, en los años 50, integrándolo a la programación ‘oficial’ del carnaval, son innegables sus orígenes, su simbología, su historia, es tradición, patrimonio, pero también es cultura, rebeldía y resistencia”.

Camilo dos Santos

Once de 46 comparsas son del interior

Entre las 46 formaciones que concursan hay 11 de diversas localidades interior (ver más adelante en el orden del desfile). Cinco desfilarán el viernes y seis el sábado. Hay tres de Río Negro, tres de Canelones, dos de Maldonado, una de san José, una de Durazno y una de Paysandú.

Además, en el total, hay ocho que son de Daecpu (Tronar de Tambores, Valores, Sarabanda, C 1080, Yambo Kenia, Mi Morena, Integración y Senegal) y el resto (38) son socias de Audeca, entre ellas las del interior.

Tronar de Tambores y Hechiceros, las primeras en largar

La comparsa que defiende el título, Tronar de Tambores, partirá al inicio de la lista de elencos concursantes en la noche de este viernes. Este sábado, en tanto, la primera de las que compiten en iniciar el desfile será Hechiceros (de Young), ganadora de las Llamadas de Admisión en la primavera pasada. El fallo del jurado se conocerá próximo al amanecer del domingo (salvo que haya alguna nueva suspensión por el mal estado del tiempo).

Camilo dos Santos

El jurado

El jurado será presidido nuevamente por De Enríquez (lleva tres años ejerciendo esa responsabilidad en las Llamadas de Admisión y en el desfile de febrero) y lo integrarán en los diferentes rubros las siguientes personas:

Rubro 1 (cuerda de tambores): Juanita Fernández, Julio González, Elbio Olivera, Luis Vázquez y Wilson Rodríguez.

Rubro 2 (danzas y desplazamientos): Gabriela Fernández, Laura Méndez, Yamila Oviedo, Fernando Imperial y Ana Paula Salinas.

Rubro 3 (diseño y realización estética): Norma Muniz, Daniel Correa, Martín Iribarren, Daniel Bera y Fernando Olita.





Leonardo Carreño

Premios: 6,7% de suba

Solo en el rubro premios, la Intendencia de Montevideo invierte en estas Llamadas $ 6.235.000, un 6,7% más que en la edición de 2019, con destaque para los $ 335.000 a la mejor comparsa (las 46 recibirán un pago y el importe menor son $ 96.000 para las últimas seis clasificadas) y habrá premios especiales: $ 67.000 a la mejor cuerda de tambores; $ 50.000 al mejor cuerpo de baile; $ 47.000 al mejor conjunto de personajes típicos; $ 31.000 al mejor conjunto de trofeos; y $ 27.000 a la mejor vedette y lo mismo al mejor bailarín.





Leonardo Carreño

Sillas y palcos de $ 240 a US$ 85

Las localidades podrán adquirirse este viernes y sábado en la zona del desfile a personal debidamente identificado (y con anterioridad, en los locales de la red Abitab). Los precios son los siguientes: Preferenciales $ 480 (de Zelmar Michelini a Lorenzo Carnelli); Populares $ 240 (de Lorenzo Carnelli a Minas); Platea Turista $ 780 (Isla de Flores entre Aquiles Lanza y Ejido en ambas aceras); y Palcos con precios de US$ 35 a US$ 85 por jornada y de US$ 70 a US$ 130 para concurrir los dos días. Esos palcos especiales, con diversos servicios, se pueden reservar en el Museo del Carnaval: Premium (Isla de Flores y Aquiles Lanza); Sur ( Isla de Flores y Carlos Quijano); y Palermo ( Isla de Flores y Francisco Redruello).





Leonardo Carreño

Orden de los desfiles

VIERNES 14 DE FEBRERO

Mundo Afro

Mujeres de negro

Les Grandes Personnes

Carro alegórico

1-Tronar de Tambores

2-Cenceribó

3-Valores

4-Uráfrica (Durazno)

5-La Jacinta

6-La Unicandó

7-La Tangó

8-Candongafricana (Canelones)

9-Sarabanda

10-C 1080

11-Yambo Kenia

12-La Gozadera

13-La Facala

14-M.Q.L.

15-Elegguá

16-La Explanada (San José)

17-Batea de Tacuarí

18-La Simona (Fray Bentos, Río Negro)

19-Umbelé

20-La Fabini

21-Samburú Moran (Fray Bentos, Río Negro)

22-Nimba

Rugir de Varona (invitada)

Camilo dos Santos

SÁBADO 15 DE FEBRERO

Comparsa inclusiva: Balelé

Roberto Acosta

Delicia Rítmica (ganadora Movida Joven)

Carro alegórico

1-Hechiceros (Young, Río Negro)

2-Templando en Puerto Rico

3-Generación Lubola (Maldonado)

4-L.C.V.

5-La Llama Sigue Encendida

6-Sonidanza (La Paz, Canelones)

7-Integración

8-La Fuerza

9-Barrica

10-Mandinga

11-Africanísima Negranza

12-KZ (Maldonado)

13-Malanque

14-La Rodó

15-Mi Morena

16-Senegal

17-La Vía

18-La Mazumba

19-Uganda

20-La Restauración

21-Kimbara

22-Hay Q' Darle

23-La Covacha (Paysandú)

24-Kalumkembé (Las Piedras, Canelones)

La Picapiedra (invitada)

Nota: las comparsas numeradas son las que participan del concurso.