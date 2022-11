Lluvias cambiaron el ánimo y el ganado gordo sube otro escalón

Los últimos episodios de lluvias dieron alivio a los campos, el mercado ganadero se afirmó y ganó algunos centavos más esta semana, tanto para el gordo como en la reposición.

Los valores propuestos difieren por plantas, algunas todavía ingresando ganado de corral para cuota, y otras con cuadrillas kosher operando.

La propuesta por novillos bien terminados va desde US$ 3,40 por kilo en cuarta balanza y llega a cruzar los US$ 3,50 para lotes excepcionales. En vacas los negocios van entre US$ 3,20 y US$ 3,30. La vaquillona sigue muy demandada por el abasto, cotizando entre US$ 3,30 y US$ 3,35. Las entradas se han acortado y están ágiles, alrededor de una semana.

En el norte del país, en zonas que han estado mejor de agua, “hay una retención muy grande” esperando que repunte un poco más el precio señaló Francisco Cánepa, director del escritorio Ruben F. Cánepa.

En general los ganados preparados no son muchos. Con nuevos pronósticos de lluvias para los próximos días se espera que los precios puedan seguir ganando terreno lentamente.

https://www.elobservador.com.uy/nota/federico-jaso-la-lluvia-manda-en-el-mercado-ganadero--20221116145129

La faena

La operativa industrial es estable, sin sobresaltos a pesar del ingreso de ganado con destino a cuota 481.

La semana pasada se faenaron 47.006 vacunos, con el mayor volumen de novillos registrados desde mediados de mayo. En el acumulado anual el número de animales industrializados es 6,7% inferior al registrado en mismo periodo de 2021.

La tónica del mercado ha estado más atada al clima y a la oferta que a las señales externas. Los mercados siguen deprimidos para la carne vacuna. La demanda no ha tenido grandes variaciones pero la recuperación del euro y el yuan frente al dólar se han visto reflejados en los precios, señaló un industrial consultado.

En China los casos de Covid-19 vienen en un ascenso vertiginoso. Mientras, han aparecido señales de flexibilización de la política Covid 0.

El mercado chino pasó de ser el destino del 63% de la carne vacuna exportada por Uruguay en el primer trimestre al 45% en lo que va de noviembre. “Hasta ahora no hay ánimo de activación”, señaló a Tiempo de Cambio de radio Rural el trader Daniel Castiglioni.

El precio de exportación de la última semana se recuperó frente a la anterior y promedió US$ 4.820, de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes.

Mercado de reposición

En la reposición los valores cobraron impulso por el cambio de tendencia en el mercado del ganado gordo y las lluvias. Hay más demanda que oferta y se ha visto reflejado tanto en negocios particulares como en las pantallas.

El ánimo es otro, hay otro ambiente. “Esta pequeña ayuda de la hacienda gorda dinamizó los ganados para el campo”, dijo Cánepa. Hay demanda en todas las categorías, pedidos de terneros, novillos y vaca.

En lanares el mercado sigue trancado, con algunas plantas más activas que otras, pero en general con flechas hacia abajo en cuanto a precios. Los valores rondan para corderos y borregos rondan los US$ 3,12, capones US$ 2,81 y ovejas US$ 2,64. Los animales pesados se colocan, pero con dificultad, en especial la oveja y el capón. Las entradas van entre una y dos semanas. El precio de exportación para carne ovina mostró una recuperación semanal con un promedio de US$ 4.974 y el promedio anual es de US$ 5.097 por tonelada, prácticamente el mismo que un año atrás, con una demanda mucho más débil desde China y una recuperación de Brasil.