“¡Lo estoy llamando y está en el colegio!”: La dedicatoria de la arquera de Las Leonas para su hijo, tras superar juntos la pandemia y asegurar medalla

Las Leonas, la selección argentina de hockey femenino, se clasificaron para la final del torneo olímpico de Tokyo 2020, la tercera en unos Juegos tras Sídney 2000 y Londres 2012, tras imponerse por 2-1 a India este miércoles en el estadio de Oi de la capital japonesa.

Llegar a la definición, ante Holanda este viernes a las 07:00, y ya asegurarse una medalla marcó momentos de mucha emoción en el equipo que es dirigido por Carlos “Chapa” Retegui.

La arquera, María Belén Succi, fue fundamental en el triunfo con un par de buenas atajadas y en la celebración recordó a su hijo. "Le prometí a mi hijo que le llevaría una medalla como enseñanza de vida: no rendirse pese a todo lo que está pasando y luchar por los sueños".

“¡Lo estoy llamando y está en el colegio! Quiero que lo saquen para decirle que mamá va a ir por una final que es de la vida”, expresó en declaraciones en zona mixta.

“Porque le dije que si mamá llevaba una medalla iba a ser una medalla de la vida, porque afrontamos una pandemia juntos, estudiamos todo segundo grado juntos, entrenar juntos en casa. Es una medalla de la vida, hijo. Te estoy llamando para eso”, agregó la veterana arquera de 35 años que extendió su carrera para estar en Tokyo 2020.

La final para Argentina será ante Holanda. “Voy a disfrutar y tratar de llevar el oro a la Argentina, a lo más alto”, señaló.

AFP

Agostina Alonso, María Belén Succi, Julieta Jankunas, Eugenia María Trinchinetti y Victoria Sauze Valdez

Para Succi haber llegado a la definición es una revancha luego de que Las Leonas no habían alcanzado esa instancia en Río 2016. “Es así la vida, uno no tiene que bajar los brazos. Es una enseñanza que le dejó a mi hijo todos los días”, comentó.

“Lo más fácil para mí habría sido que, cuando se decretó la pandemia, retirarme en un sillón. Pero no, no es mi personalidad, y menos con la pasión que le tengo a la selección, a la camiseta argentina y a la enseñanza. Soy docente, así que educar a través del deporte es lo mío y esa es la enseñanza que le estoy dejando a mi hijo: que mamá afrontó todo, peleó con su equipo. Creo que Las Leonas es el equipo más lindo en el que estoy”, agregó Succi.

Emoción argentina

María Noel Barrionuevo, capitana de Las Leonas y autora de los dos goles que significaron el pase de las argentinas a la final olímpica de hockey, destacó que este éxito demuestra que "no vinimos a jugar un picadito" a los Juegos de Tokio.

Charly Triballeau / AFP

María Noel Barrionuevo

"La preparación fue muy dura por la pandemia, pero el equipo se sobrepuso a muchas situaciones adversas", reivindicó Barrionuevo, que disputará su tercera final tras las de Pekín 2008 (bronce) y Londres 2012 (plata).

"Nadie apostaba por nosotras, mucha gente decía que veníamos a jugar un picadito, pero demostramos que nos entrenamos como pudimos para llegar a donde estamos", añadió en referencia a que durante casi dos años las argentinas no pudieron competir y estuvieron concentradas lejos de las familias para preparar la cita olímpica.

Charly Triballeau / AFP

Las Leonas irán por el oro

Otro de los secretos del renacimiento de Las Leonas, tras la decepcionante 7ª plaza de Río 2016, "es el mix de un poco de experiencia y mucha juventud". "Las más jóvenes transmiten a las veteranas alegría y espontaneidad y nosotras aportamos experiencia", añadió la capitana, de 37 años.

Una de esas jóvenes, la delantera Julieta Jankunas, destacó la "resiliencia" del equipo y destacó que llevan soñando "años con esta final". "Yo miraba de chica los Juegos por la tele y quería ser como ellas", recordaba emocionada.

Charly Triballeau / AFP

Victoria Sauze Valdez

También al borde de las lágrimas se expresó Agustina Gorzelany, que acabó con un gorro de piscina para mantenerle una venda en la cabeza después de recibir un golpe al poco de comenzar. "No me sacan de la cancha hasta que me muera", señaló la defensa de 25 años.

Preguntada por sus sentimientos después del partido, explicó: "Cuando sonó la corneta me largué a llorar porque se me vino toda la preparación encima y saber que ya nos vamos a colgar una medalla y que vamos a subir al podio es la gloria".

Con base en AFP