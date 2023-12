Lo que dijo Kevin Méndez tras las acusaciones de filtrar el equipo de Peñarol y sobre una práctica que planificó Broli supuestamente

El volante de Peñarol, Kevin Méndez, rompió el silencio del plantel aurinegro luego que el equipo perdiera las finales del Campeonato Uruguayo 2023 ante Liverpool, por lo que se disculpó.

El 10 aurinegro analizó lo que fue la temporada de los aurinegros en los mirasoles.

“Pedirle disculpas a la gente porque sé que tenía una gran ilusión, porque nos acompañó todo el año y porque pasaron momentos jodidos en el club”, dijo a De fútbol se habla así de DSports Uruguay.

“Fue una mezcla de todo”, dijo sobre el desenlace del campeonato con saldo negativo para los mirasoles.

“Muchos cambios. Fuimos el equipo que hasta faltando cuatro o cinco fechas iba primero en la Tabla Anual, tuvimos tres cambios de entrenadores. Obviamente fue un año duro para todos. La Copa (Sudamericana) quizás nos condicionó mucho en el campeonato local, hicimos un gran Apertura saliendo campeones dos fechas antes, el entrenador (Alfredo Arias) se fue”, indicó.

Foto: Leonardo Carreño.

Kevin Méndez

“Vino Darío (Rodríguez). Empezó muy bien, ganando y consiguiendo los resultados más que nada, y no tanto desde el juego. Después no encantamos los resultados y el funcionamiento no era bueno. Y se decidió cambiar de entrenador y vino Diego (Aguirre)”, agregó.

Para Méndez, en todo ese tiempo “el plantel fue perdiendo confianza, tanto colectivamente como individualmente, con entrenadores con diferentes ideas”.

“Y esa falta de confianza se empezó a trasladar en el grupo”, repasó. “Eso llevó a que empezamos a perder puntos y partidos que a priori teníamos el deber de ganar. Terminamos perdiendo la Tabal Anual y corriendo un campeonato que lo teníamos encaminado”.

El volante lamentó el final del campeonato. “Tuvimos un grupo divino, que se entregó y estaba unido”.

El entrenamiento planificado por Broli “supuestamente”

Méndez también señaló que los cambios de técnico “influyen” en el mal cierre de año de los aurinegros.

“Tuvimos un entrenamiento que fue planificado por Broli supuestamente”, dijo, en referencia al momento en el que el nombre de Marcelo Broli se manejaba para llegar al club, el día lunes 20 de noviembre, cuando según el presidente Ignacio Ruglio querían que dirigiera la práctica de esa tarde, lo que no ocurrió y el martes se designó a Diego Aguirre.

DSportsUY

Kevin Méndez en DSports UY

Las filtraciones del equipo

Kevin Méndez también fue consultado por las filtraciones del equipo de Peñarol en las finales del Uruguayo, Luego de que circularan rumores de que el jugador había sido separado del plantel por ser quien daba la información a los periodistas

El volante negó que eso haya sido así

“No, no tuve nada que ver”, dijo. “El otro día estaba escuchando y un conocido me comentó, que había caído yo y que había caído el Gallego Ferro, pobre Gallego que no sé si debe tener WhatsApp”, dijo, sobre las versiones de lo acusaban a él y a Oscar Ferro, el entrenador de arqueros aurinegro.

@OficialCAP

Kevin Méndez

“Si hubiese sido así y me lo hubiesen planteado de otra manera, me hubieran apartado del plantel y me hubieran puesto a entrenar de otra manera”, dijo.

Méndez señaló que tiene conoce a periodistas, pero señaló: “Nunca me metería en eso”. “Respeto mucho el trabajo de los periodistas”, agregó.

“Desde que tengo uso de razón, desde que subí al club, pasa permanentemente lo de la filtración del equipo, todos los fines de semana, cuando no es con uno es con otro. Es muy difícil que no pase porque quizás dentro de Los Aromos hay mucha gente, o quizás nosotros los jugadores hablamos con allegados”, dijo.

“De mi parte no fue, me hubieran apartado del plantel”, agregó el volante, quien señaló que sabe que tiene difícil su continuidad en el club.