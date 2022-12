Lo que se cobra por exportaciones y lo que se paga por aranceles al Transpacífico

El gobierno presentó formalmente su interés de ingreso al CPTPP (Acuerdo Integral y Progresista de la Asociación Transpacífica) en otro intento de conseguir mayor apertura comercial internacional. Uruguay ya exporta hacia los 11 países miembros del bloque, aunque solo dos figuran entre los 15 principales destinos de ventas externas de bienes locales.

El CPTPP está ratificado por Canadá, Chile, Brunéi, Malasia, Australia, Japón, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Un informe elaborado por el Instituto Uruguay XXI indicó que el núcleo del tratado incluye los bienes y servicios, inversiones, recursos y energía, salud y medioambiente entre otros. El beneficio principal es la eliminación de aranceles entre los países que lo integran, pero va acompañado de políticas para una relación multilateral beneficiosa.

El documento informó que las exportaciones uruguayas de bienes hacia los integrantes del acuerdo llegaron a US$ 773 millones en 2021, lo que representó el 8% de las ventas totales al exterior. La mayor parte de las colocaciones fueron hacia los países de América Latina y alcanzaron los US$ 596 millones. El resto de los bienes fueron para Asia, básicamente a Vietnam, Japón y Singapur.

México fue el principal comprador de mercadería uruguaya por US$ 301,8 millones. Prácticamente la mitad correspondió a venta de concentrado de bebidas por US$ 159 millones, seguido por arroz y productos madereros por US$ 34 millones y US$ 27 millones, respectivamente.

El segundo destino de las exportaciones fue Chile con US$ 174 millones. La mayoría de las compras fueron de carne vacuna con US$ 40 millones, concentrado de bebida con US$ 21 y productos lácteos con US$ 18.

Camilo Dos Santos

Puerto de Montevideo

México y Chile son los dos únicos países que figuran en el listado de los 15 principales destinos de exportación de Uruguay. En lo que va de 2022, México adquirió bienes por US$ 191 millones, con un aumento interanual de 48%. En el caso de Chile, las ventas alcanzaron los US$ 153 millones, con un incremento de 32%.

Dentro del CPTPP, el tercer comprador fue Perú con un total de US$ 121 millones. Allí, los bienes fueron el arroz con US$ 63 millones y los productos farmacéuticos con US$ 12 millones.

El cuarto socio comercial dentro del acuerdo fue Canadá. Las ventas externas fueron por US$ 50 millones, mayoritariamente de carne vacuna.

En el bloque asiático el principal socio comercial fue Japón. En ese país se colocaron US$ 55 millones durante el año pasado. La principal mercadería fue la carne vacuna con US$ 46 millones y US$ 2 millones correspondieron a subproductos cárnicos.

El informe indicó que Vietnam adquirió US$ 35 millones, con US$ 23 millones de madera y productos de madera y US$ 4 millones de productos lácteos. El tercer destino fue Singapur con US$ 20 millones.

Allí, se destacaron las ventas de productos lácteos y productos de tabaco. En Oceanía se destacó Australia con compras por US$ 8,4 millones. Los restantes integrantes del CPTPP, Malasia, Nueva Zelanda y Brunéi, también adquirieron bienes uruguayos durante el año.

Aranceles

Uruguay XXI también dedicó un capítulo a los aranceles que pagan los productos locales para ingresar a los países del acuerdo. Durante 2021 fueron US$ 22 millones de un total de US$ 485 millones que Uruguay pagó de aranceles por sus exportaciones.

Los mayores aranceles se pagaron por el ingreso a Japón y fueron por US$ 18,4 millones. Ese país se destaca por comprar carne de calidad y tiene altas barreras arancelarías para esa mercadería. Además, Japón es el tercer importador de carne vacuna del mundo.

El estudio expresó que en “estos productos particulares Uruguay compite con proveedores miembros del CPTPP, que tienen aranceles reducidos para el ingreso de productos cárnicos”.

Como síntesis, el organismo oficial expuso que “en un contexto de incertidumbre mundial, en el que aún persisten los efectos de la pandemia, con los impactos de la guerra y con tendencias a un mayor proteccionismo, manifestar interés de incorporación al CPTPP parece ser una buena opción para continuar demostrando la vocación aperturista de Uruguay”.

El interés de Uruguay de ingresar al acuerdo fue anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou en julio de este año.

“Uruguay va a pedir la adhesión. Es una decisión que tienen que analizar los países miembros y veremos cómo lo negociamos”, dijo.

Finalmente, esta semana escribió en Twitter: “El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, acaba de presentar formalmente en Nueva Zelanda la solicitud de ingreso al CPTPP. Más oportunidades para nuestro país y nuestra gente. Un Uruguay abierto al mundo. Confiamos en los uruguayos y todo su potencial”.