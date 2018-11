Locales del Cambio Nelson en terminales de Maldonado y Punta del Este fueron entregados a la comuna

Los locales del Cambio Nelson de las terminales de Punta del Este y Maldonado fueron entregados a la Intendencia fernandina este lunes, informó FM Gente. La directora de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, Adriana Graziuso, dijo a esa radio que se trató de un "mero trámite" y que están procurando que los locales de las terminales de esas localidades "vuelvan a la Intendencia para poder dárselos al concesionario, que ganó la licitación".

"Dentro de esos locales están los de Cambio Nelson, en Punta del Este y en Maldonado. Por supuesto que nadie se opuso en el juicio de 'entrega de la cosa' en relación a esos locales. Por el contrario, la interventora consideró que correspondía que se devolvieran a la Intendencia", dijo.

Graziuso, quien fue jueza penal, informó que se presentó una denuncia por alquileres impagos de los locales del Cambio Nelson y otros de la terminal, por no pagar el denominado "toque de andén" a la comuna aunque los pasajeros sí pagaba la tasa se embarque. Según los cálculos, la cifra asciende a US$ 1 millón. "Se están siguiendo los juicios. En otros locales no hubo oposición y se están entregando de a poco. En algunos casos se han dado prórrogas porque necesitan reinstalarse en otros lugares. Algunos van a quedar en los mismos lugares y negocian con el concesionario los arrendamientos. Pero sí, ha habido oposición y estamos en esos juicios", señaló.

A su vez, Graziuso indicó que para ingresar a los locales "se dio cuenta y se pidió autorización también al juez penal de 10º Turno de Maldonado, que llevaba la causa por los procesamientos conocidos, y al Juzgado del Crimen Organizado, porque no sabemos qué puede haber adentro después de los allanamientos. Se va con el alguacil y en el momento se verá si hay algo más, como por ejemplo mobiliario, mamparas, cartelería... Eso va a quedar para la intervención del juzgado de Concursos, que lo llevarán en el momento o quedaremos como depositarios o los concesionarios de eso".