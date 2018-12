Longo evaluó a la selección sub 17 y lanzó un pedido: no corten el proceso

Tras la finalización del Mundial femenino sub 17 de Uruguay, el entrenador de la selección uruguaya, Ariel Longo, cuyo contrato finalizó tras la participación celeste, evaluó la actuación de su equipo, el cual quedó eliminado en primera fase y sumó un punto, el primero que logra un combinado femenino uruguayo en una Copa del Mundo

‘Ariel está mi padre, mi madre, mi tía...’

“A las muchachas el Mundial las agarró en mitad de un proceso. Estar dos años en un proceso no es la culminación del mismo”, expresó Longo a Referí en el comienzo de su balance.

El entrenador hizo un análisis partido a partido y destacó que sus jugadoras sintieron la localía, algo a lo que no estaban acostumbradas.

“Considero que la preparación fue muy buena y el desarrollo dentro del propio mundial fue, hasta si se quiere, dentro de una lógica ascendente de impacto visual. ¿Por qué digo eso? Porque ellas estaban acostumbradas, algunas tenían dos y tres Sudamericanos arriba, pero en la tribuna tenían gente que o era fanática de ellas”, explicó.

“En el primer partido fue un impacto bastante difícil de llevar adelante. Una por el rival que enfrentamos (Ghana). Y otra porque me lo comentaron: ‘Ariel está mi padre, mi madre, mi tía, mi abuela, mis compañeras de liceo’. Y estaba lleno. Fue un impacto complicado, sumado a la calidad del rival”, dijo sobre el conjunto africano que ganó ese juego por 5-0.

Longo señaló que para la segunda presentación, ante Nueva Zelanda, “se pudo domar ese debut”. “No te digo que era previsible y esperado, pero el impacto fue la cantidad de goles recibidos”, señaló.

“En el segundo partido fue diferente en el aspecto que ya pasamos ese debut. Considero que hicieron un buen partido”, agregó tras el encuentro en que cayeron por 2-1. “Y después, con el diario del lunes, enfrentamos a la que fue tercera en el Mundial”, dijo sobre Nueva Zelanda.

Trabajar la cabeza

Longo señaló que esas dos derrotas no fueron “nada agradables” para sus dirigidas, que en toda su preparación nunca habían perdido dos partidos.

“El hecho de perder dos partidos les quitó crédito al potencial que ellas creían que habían dejado de tener”, señaló el DT. “Me decían: ‘Ariel, perdimos dos partidos, estamos afuera del mundial, somos locales…’. Y eso me llevó a trabajar durante dos días en forma casi permanente en la cabeza de todas las muchachas, primero con una, con otra, con grupos de tres o cuatro, luego con todas juntas”, comentó.

“Incluso lo dije luego del segundo partido con Nueva Zelanda, que el mejor partido que yo veía para ellas era el último (con Finlandia), por cómo venían evolucionando. Pero ese golpe fue duro para ellas”, señaló.

El técnico notó un cambio de mentalidad en la mañana previa al partido con las finlandesas. “Vislumbré que podían haber vencido eso dado el trabajo que habíamos hecho”, sostuvo. “Y consideró que el último partido que jugamos, por supuesto que a los ojos y por el resultado, fue el mejor”, indicó.

“Pero en cuanto a cómo lo desarrollaron luego de haberlo vivido desde adentro, dieron otra muestra más del sentimiento que tienen para defender la camiseta que defendían y el sentido de responsabilidad que tenían al estar con el peso que tiene cualquier selección mayor, porque siempre la representatividad del fútbol la tiene la selección mayor, y en ese momento la tenían para decirle al público de Uruguay, al mundo o a América, ‘este es el fútbol femenino’, la tenía la categoría más chica, que eran ellas”, señaló.

“Supieron cumplir”

“Creo que supieron cumplir”, dijo Longo, pasando raya. “Consideró que era muy injusto que se fuera perdiendo ese partido, el que lo vio sabe de lo que estoy hablando”, agregó sobre el 1-1 ante Finlandia en el que las celeste empezaron abajo en el marcador pero terminaron empatando, en la primera igualdad del fútbol femenino uruguayo en un Mundial de FIFA.

Para el entrenador, “pese a ser la mitad del trayecto”, el balance es “positivo”.

“Adquirieron mucha experiencia mundial e internacional, tuvieron impactos visuales que no habían tenido, en actuaciones individuales hubo altas actuaciones, y también sufrimos algunos inconvenientes que no estaban en los previsible”, dijo, refiriéndose en este último punto, a las lesiones que sufrieron la arquera que se perfilaba para ser titular, Brisa Da Silva, y la que fue titular en el debut, Jennifer Sosa. Además de dos futbolistas “importantes” que llegaron con lo justo en sus recuperaciones como Deyna Morales y Sofía Ramondegui.

Longo señaló que el balance se pude considerar como positivo. “Si estamos hablando como algo tan mínimo como hacer un punto y eso trasladarlo a que es histórico, considero que llegamos a un lugar que de repente podía ser mejor”, indicó y comparó lo logrado por la celeste a lo hecho por Brasil en el certamen. “Ganó todos los sudamericanos de la categoría, y es un rival de tercer orden por decirlo así, porque quedó afuera en primera fase el mejor de Sudamérica, y nosotros estamos en el mismo paquete”.

El futuro de las juveniles

Consultado sobre cómo ve el futuro de esta generación en los próximos años, respondió: “Me parece que alienta una buena esperanza siempre y cuando no se corte el proceso”.

El técnico recordó que ya finalizó su contrato y que redactó un informe pormenorizado para que las nuevas autoridades de la AUF analicen su gestión, si bien considera que el fútbol femenino puede que no sea una de las prioridades cuando se normalice la situación en la calle Guayabos.

“Además, agregué en el informe lo que creo que debería suceder para lo que viene”, señaló.

“Cuando hablaba de que las encontró en la mitad del camino considero que esta generación, por supuesto un mundial es un mundial, pero un mundial en la situación en la que estaba Uruguay previo a desarrollarse, uno no podía tener tantas expectativas. Como hincha capaz que sí, capaz que por ser local, pero como local ninguno logró pasar la primera ronda”, comentó. “Si vamos a las realidades, estaba la esperanza de poder ganar un primer partido (algo que Uruguay nunca logró en mundiales femeninos), y después, si se ganaba, ver si se podía clasificar”, señaló.

“Pero lo real de esta generación es, a mi entender, que si se sigue el proceso está generación pelea el título a nivel del Sudamericano sub 20 siguiente”, destacó. Eso incluiría también una buena performance para llegar al próximo mundial.

Longo insistió en que no debería cortarse el proceso y puso como ejemplo lo que ocurrió con la sub femenina 17 que fue al Mundial de Azerbaiyán. “Hay un antecedente que fue la generación que comandó Graciela Rebollo que en Bolivia clasificó segunda y fue al mundial de Azerbaiyán. Y se le cortó el proceso luego del mundial. Esa generación disputó después, prácticamente sin la preparación que habían tenido para Bolivia, el sub 20 de acá y esas muchachas quedaron en el último lugar. Y no es una responsabilidad directa del cuerpo técnico, ni de los clubes ni de las muchachas, es que cortaron esa evolución que tenía que ser. Era una generación buena, que tuvo un buen logro: la primera clasificación directa a un Mundial”.

El entrenador señaló que a algunas jugadores del plantel mundialista las dirige desde que tenían 13 años, cuando comenzó el ciclo en noviembre de 2015. “Fueron al Sudamericano de 2016 en Venezuela e hicieron una presentación muy buena, no clasificamos por un gol a las finales y fue una cuarta posición compartido. Ellas irrumpieron bien en ese momento y después todo el transcurso de la preparación para el Mundial”, señaló.

“Cortar la evolución que tuvieron estas muchachas, no hay que olvidar todos los récord que tuvieron en la previa (como el histórico triunfo ante Brasil logrado este año), me parece que es un lujo que no tendría que darse el fútbol de mujeres”, dijo Longo.