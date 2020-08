Longobardi, crítico con presidente argentino: "No voy a dejar de ver a un hijo por un decreto"

"Es inaceptable que una familia no pueda recibir a un hijo tras cinco meses de cuarentena”. Marcelo Longobardi hace rato que se muestra enojado con el manejo del aislamiento que hace el gobierno argentino y lo manifiesta desde su programa Cada mañana, por radio Mitre.

Este lunes se refirió directamente al decreto 641/2020 que prohíbe las reuniones sociales en ese país. La prohibición de reuniones sociales para mitigar la velocidad de contagios por el covid-19 comenzó a regir este lunes y hasta el 16 de agosto como parte de la nueva etapa de distanciamiento y aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Quedan prohibidas las reuniones sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente”, consigna el Decreto de Necesidad y Urgencia 641/2020, que comenzó a regir a partir de la 0 hora de hoy. ¿O sea que yo no podría haber ido a ver a mi nieto? Esta gente supone que uno puede pasar cinco meses sin ver a un hijo“, dijo tras analizar el decreto publicado hoy.

“Estoy de acuerdo con la prohibición de eventos deportivos, eventos culturales, eventos religiosos, eso es una obviedad y no se puede hacer”, reconoció Longobardi. Y agregó: “Que un decreto regule lo que pasa adentro de la casa de las personas es inaceptable, conmigo no cuenten”. “Cumpleaños de un tipo con 50 personas, no, una fiesta de adolescentes tampoco. Pero que una familia no pueda recibir a un hijo después de cinco meses de cuarentena es inaceptable”´, puntualizó. Y concluyó: “Es una locura. Faltaría que hagan como en China, donde le soldaban la puerta a la gente con el virus”.

El Cronista