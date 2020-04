Los argumentos de Lacalle de por qué no gravar más al capital y la certeza de que habrá recesión

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este miércoles en conferencia de prensa que si bien su gobierno analizó en las últimas horas la posibilidad de modificar algunos tributos, él descarta subir los impuestos al capital.

Ante la pregunta de una periodista en la conferencia de prensa de este miércoles sobre si el gobierno estaba analizando modificar el Impuesto al Patrimonio para hacerlo progresivo o quitar exoneraciones "a las grandes empresas", el presidente contestó que "casualmente" estuvo hablando "en estos días" del tema con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie y la ministra de Economía Azucena Arbeleche.

"Hoy gravar el capital es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis", afirmó Lacalle Pou. Se tomó unos segundos de silencio y prosiguió: "Por eso no lo vamos a hacer".

Más adelante en la conferencia fue consultado sobre "el día después", cómo equilibrar salud y economía y qué mediadas se piensan tomar. "Es el gran dilema", respondió sobre el tema de los equilibrios. "Veremos que tan endeudado queda el país. No nos amputamos ningún elemento para reactivar la economía", agregó.

Lo que Lacalle Pou dejó claro es que su no quiere gravar más a las grandes empresas porque entiende que son las que pueden reactivar la economía una vez que termine la pandemia y la gente pueda salir de sus casas a trabajar. De hecho, el mandatario aseguró que a esas empresas hay que motivarlas a través del Estado para que se animen a invertir y generar más puestos de trabajo. "Estamos viendo temas productivos. Estamos viendo donde se puede aflojar a los emprendimientos que sean disparadores de más fuentes de trabajo".

Durante toda la conferencia el presidente habló de los paneles que manejan en la Torre Ejecutiva para tomar cada una de las decisiones.

Su concepto es que la prioridad es tener controlada la perilla sanitaria, mientras monitorea a la social y la económica. Y que a ambas se las podrá ir moviendo a medida que se siga controlando las cifras de infectados dentro de los números moderados que tiene hoy.

Dijo, a la vez, que "en el panel de control económico" tiene tres perillas que monitorear: la actividad, el empleo y las cuentas públicas. "Las tres perillas de ese panel son los que estamos, pensando en el día después, a diseñar para que los motores de la economía larguen a la mayor fuerza posible", remarcó.

El ciclismo, a quién ayudar y a quién fomentar

Lacalle Pou utilizó una metáfora deportiva para explicar cómo son los apoyos que piensa dar el gobierno para salir de la crisis. Dijo que “si esto fuera una competencia de ciclismo, al malla oro, al que va en la punta" el gobierno piensa "estimularlo para que pedalee más rápido". "Es el que va a hacer la inversión, va a dar trabajo. Hay que sacarle el lastre al que va a pedalear, al que va a traccionar la economía", agregó.

Por otra parte, dijo, el Estado debe preocuparse "de los rezagados, que son los más vulnerables y han quedado más rezagados en esta crisis". "Lamentablemente ya venían con una situación de vulnerabilidad", agregó.

Según dijo, esta visión es la que siempre tuvo sobre el rol que debe jugar el Estado, pero que en momentos de pandemia y crisis se "profundiza".

Con esa idea de fondo de buscar "reactivar la economía", Lacalle Pou anunció que antes de la conferencia firmó algunos decretos para establecer exoneraciones tributarias al régimen de vivienda de interés social.

El PIT-CNT le planteó ese mismo día al presidente la posibilidad de una renta básica para los hogares que no reciben prestaciones sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o el Banco de Previsión Social (BPS). Es una propuesta muy similar a la del Frente Amplio. Ambos piden un salario mínimo de unos $ 13.000 para quienes no están recibiendo ingresos.

Ante la consulta sobre si está analizando esa propuesta, Lacalle respondió que "se está evaluando" aunque dijo que no comparte "el formato que le dan esas delegaciones".

"Obviamente compartimos el espíritu. Si uno clasifica las medidas que se han tomado, la gran mayoría son para los uruguayos más castigados, los que menos tienen. La ministra dijo que en temas sociales y de esta epidemia no vamos a retacear recursos. Cuando uno empieza a analizar las prestaciones, hay cruzamiento: de asignaciones de canastas, de la Tarjeta Uruguay Social. Lo que estamos evaluando y valorando no es si poner o no más dinero, que al fin y al cabo es de los uruguayos y lo tratamos de administrar bien. Es tratar de realmente tener claros los sectores más vulnerables que lo necesitan y tratar de ver cuándo viene el día después", respondió el presidente.

¿Qué quiso decir con esto? Que cree que el gobierno no puede disponer ya de múltiples recursos sin saber cuánto tiempo va durar la inactividad. "Si esto se termina mañana, el gobierno puede abrir la canilla. Acá como ya dije no es un tema de ahorro, pero es un tema de saber hasta cuándo tenemos que gastar. En ese sentido vamos calibrando el comando sanitario para saber cuánto puede durar esta situación para el apoyo de la asistencia social y la re activación económica", dijo.

En el Frente Amplio han criticado al gobierno por la canasta de $1.200 que anunció el fin de semana por considerar que es poco dinero.

"¿Es por única vez esta cifra? No, no es necesariamente por única vez. Ojalá que no, pero si se tiene que dar, como lo viene haciendo el gobierno se va a dar", agregó Lacalle.

Imposible escapar de la recesión

Al director de la OPP, Isaac Alfie, Lacalle Pou le pidió al final de la conferencia que conteste una pregunta sobre el estado de la economía. Un periodista preguntó si el gobierno cree que Uruguay entrará en una recesión. El presidente derivó la consulta a Alfie, que respondió: "El mundo entero está en recesión. Nosotros no vamos a escapar a esa realidad mundial".

Según Alfie, lo que no se sabe "es a qué velocidad se va a recuperar el mundo y por lo tanto a qué velocidad se va recuperar Uruguay". Agregó que el único ejemplo que hay hasta ahora es el de China. "Sabemos la caída del producto y sabemos la velocidad a la que se está recuperando", dijo.

La OPP está muy atenta a saber cómo se vieron afectados los principales socios comerciales de China por el parate que tuvo.

"Europa empieza un camino de recuperación. Empieza a abrir sectores. Tenemos que ver el comportamiento de eso para nosotros poder simular. Tenemos algunas ventajas:venimos de atrás.Tenemos tiempo de estudiar razonablemente mejor que ellos, que están probando", agregó Alfie.

Las críticas del FA

Una vez que Lacalle dijo que su gobierno no gravará más al capital, en el Frente Amplio surgieron críticas.

Los primeros en hacerlo fueron la exsenadora Constanza Moreira, el exministro de Trabajo Eduardo Brenta y el secretario general del Partido Socialista, el diputado Gonzalo Civila.

