Los detalles del nuevo protocolo por coronavirus: a qué grupos de la población y con qué síntomas se testearán

Hasta el 2 de abril, el Ministerio de Salud Pública (MSP) había establecido que se le debían realizar tests a personas con tres características puntuales. En primer lugar, se les realizaba el diagnóstico a aquellas personas que habían viajado a países con circulación sostenida del virus así como a aquellas que habían tenido contacto con un caso confirmado. A su vez, debían ser analizadas las personas que presentaran una Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), sin que hubieran viajado al exterior o hubieran tenido contacto con un infectado. Y en tercer lugar, a los pacientes que presentaban una Enfermedad Tipo Influenza (ETI): aquellos que sí o sí presentaban fiebre y otros síntomas respiratorios como tos o dolor de garganta.

Pero el nuevo algoritmo que definió el MSP esta semana y fue presentado a los prestadores de salud este miércoles agrega nuevas condiciones. Ahora la fiebre dejará de ser un requisito excluyente para la realización de tests y solamente con tener síntomas como tos, falta de aire o dolor de garganta, el médico puede indicar la realización del diagnóstico.

A su vez, se agregan otros dos síntomas: diarrea y pérdida de olfato o gusto de forma brusca, siempre y cuando no haya otras causas que expliquen esas dificultades de salud y estén acompañados por síntomas respiratorios.

"Es presumible que con esta nueva aclaración –que esto incluye a algunos colectivos más– obviamente vaya a haber más pedidos de tests", aseguró a El Observador el director general de la Salud, Miguel Asqueta. El jerarca afirmó que la baja cantidad de estudios realizados por día hasta ahora se debía a la falta de solicitudes de parte de los prestadores.

"La capacidad de diagnóstico es grande. Lo que no hubo, si uno consulta a los laboratorios, son solicitudes de estudio. No estamos echando ni repartiendo culpas. No hubo mayores solicitudes de estudio. Yo no puedo decir por qué no llegaron los estudios. Por alguna razón, entre el 2 de abril y el 5, por ahí, no hubo muchas solicitudes de estudio", añadió.

Tres grupos de la población que deben ser testeados

Más allá de los síntomas que tengan las personas que incluyen estos signos clínicos y nociones epidemiológicas (si vive en un barrio con muchos contagios o no, por ejemplo), el protocolo del ministerio aclara que además existen tres grupos poblacionales de especial interés para ser testeados.

En primer lugar, aquellos que forman parte de la población de riesgo. En este grupo se incluye a "los muy susceptibles, los pacientes que están en diálisis, los diabéticos, EPOC y fumadores", indicó Asqueta. "A un fumador de más de 60 años que le duele un poco la garganta y que está con pérdida del olfato, hoy hay que hacerle rápidamente un test. Hace dos semanas me iban a decir que no tiene fiebre. Bueno, hoy hay que hacérselo", agregó.

En el segundo grupo están los trabajadores de la salud. Por su importancia en el combate al virus es el personal más requerido frente a la pandemia. Por esa razón, ante el contacto con un caso confirmado en un hospital, por ejemplo, es inconveniente que hayan muchos trabajadores de la salud en cuarentena por 14 días. Según explicó el jerarca, la idea es que los trabajadores de la salud no estén por 14 días cuarentenados sino que al séptimo día –cuando el virus es detectado en el análisis– se le haga un estudio y pueda seguir trabajando en caso de que sea negativo. "Eso tiene una enorme importancia", afirmó Asqueta.

En tercer lugar se encuentra el personal que trabajan en residenciales, tanto de ancianos como de discapacitados, o de otra índole. "Para nosotros es crítico que el personal que trabaja en estas residenciales esté bien controlado y si llega a estar en contacto con un caso, se lo analice rápidamente", explicó el director general de Salud.

Según contó a El Observador el presidente de la Junta Nacional de Salud, Luis González Machado, ya este lunes se había comenzado a redactar la actualización de este protocolo, luego de que las autoridades de Salud Pública mantuvieran una reunión con 72 directores técnicos de diferentes prestadores. “La actualización de criterio hace que se incluya a otros pacientes que antes no se incluían porque hay una mayor distribución del virus en el país”, explicó.



La especificación de este protocolo único era uno de los pedidos que había realizado el Sindicato Médico Uruguay (SMU) y el planteo que esta organización había llevado a la reunión de este martes entre el gobierno, las instituciones de salud y las agremiaciones médicas.



El presidente del SMU, Gustavo Grecco, afirmó que hasta el momento los médicos se basaban en una "pauta de vigilancia epidemiológica" que incluía una "referencia a los pacientes a los cuales hay que hacer el test o no" pero requirieron contar con una "pauta clínica".



"¿A qué nos referimos con pauta clínica? Es establecer por escrito, de acuerdo a evidencia científica, qué pacientes se benefician de determinado procedimiento o diagnóstico, o lo que fuera. ¿Por qué? Porque queremos racionalizar los recursos y si bien queremos tests para todos, no tenemos recursos para hacerle el test a toda la población. No es posible. Entonces, hay que seleccionar específicamente a aquellos pacientes con síntomas leves o, por ejemplo, a los asintomáticos de población de riesgo. Todo eso tiene que estar pautado. Hoy no está. Hoy el médico lo hace en base a su leal saber y entender", había señalado el médico intensivista este martes.