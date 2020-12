Los elegidos: lecturas para regalar en Navidad o llevarse a la playa

Entre el “quedate en casa” de los primeros meses del año, el hastío propio de rutinas que se vaciaron y la necesidad de escapar por un rato de la realidad, la lectura fue para muchos de las grandes aliadas de este 2020 que está a pocos días de finalizar. Mientras que las editoriales -pese a la crítica situación económica- lanzaron una potente gama de publicaciones y ciertas librerías incentivaron la lectura con descuentos, membresías para clubes y envíos sin costo, varios uruguayos apostaron por anclarse a un buen libro y alejarse por un rato de las pantallas, que tanto protagonismo tienen en tiempos de pandemia.

Y en los días que se aproximan elegir buenos textos es una necesidad de varios. Porque el año lectivo finalizó, un buen puñado de trabajadores está por salir de licencia -en un verano bastante incierto- y en menos de una semana se celebra la Navidad. Es por eso que El Observador seleccionó algunas de las publicaciones más destacadas de año.

Para la playa, para regalar, para los que se quedan en casa y, por qué no, para los que no suelen leer pero quieren engancharse en el universo del papel este verano, nuestras sugerencias.

Los libros que más nos gustaron este 2020

El equipo de Tendencias elaboró una lista de cuatro libros que marcaron este año, y que por distintas razones fueron sus favoritos. Además, una guía con las novedades más tentadoras para encarar los próximos meses.

No es un río - Selva Almada

Hace poco comenté por ahí que leer a Selva Almada es como meterse en las películas de Lucrecia Martel, y que por ende podrían ser universos complementarios. Lo sostengo. Más allá de su colaboración en El mono en el remolino –un estupendo diario de rodaje que Almada escribió para Zama, la cuarta película de la cineasta salteña–, en su última novela la entrerriana vuelve a pisar con fuerza esos ecosistemas compartidos que pueblan ambas carreras y que han logrado convertir en marca personal: las provincias secas de pasto alto, pueblos homólogos a los de Juan Rulfo, la violencia de los ríos y los arroyos, la latencia del deseo en la experiencia humana, el dolor y la miseria. No es un río es la novela que le pone punto final a una trilogía espiritual (la anteceden El viento que arrasa y Ladrilleros) en donde la autora explora sin juicios de valores y con una prosa aséptica y poética las masculinidades que se forjan en el interior de Entre Ríos, la provincia que la vio nacer. No es un río, como el Paraná, es una fuerza natural poderosa y llena de secretos. (Emanuel Bremmerman)

La insumisa - Cristina Peri Rossi

Para leer La insumisa no se necesita ser un conocedor de la obra de la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi. Esta es una de esas autobiografías en las que, afortunadamente, su responsable no detalla los orígenes de sus creaciones, sino que es un repaso por las experiencias que forjaron su identidad, y por los episodios que rondan las preguntas vitales y los hilos conductores de la existencia del protagonista. Algunos de los ejes de esta historia – su historia – son el amor, el erotismo, el romance, la identidad y la cualidad de plantarse firme y oponerse a los mandatos de la familia y la sociedad. El libro empieza, de hecho, con un recuerdo temprano, en el que la Cristina de tres años le pregunta a su madre si puede casarse con ella. Su madre le dice que no se puede, pero no por el hecho de ser dos mujeres, sino por la diferencia de edad. Peri Rossi encanta página a página, mientras seguimos su crecimiento, su formación literaria y personal, su exploración del mundo, el choque con los tabúes y la necesidad de atravesarlos, hasta llegar a su exilio a Barcelona en 1972. La insumisa es la mirada más cercana posible a una experiencia vital ajena, llena de segmentos poderosos y de imágenes indelebles. (Nicolás Tabárez)

El consentimiento - Vanessa Springora

Probablemente este no sea un libro que impacte por su prosa. Pero no importa. Su (inmenso) valor es testimonial. Con una pluma sobria y reposada, Vanessa Springora –editora, escritora y cineasta francesa– desató un escándalo cultural en su país cuando en diciembre de 2019 publicó este libro. Y las viejas estanterías se movieron porque se tenían que mover. El consentimiento (Lumen, $590) es el relato de una mujer de 48 años que cuenta los horrores que vivió a sus 14 años en manos del escritor Gabriel Matzneff (de 50 años en ese momento). El texto es un relato que expone la historia de una víctima de la pedofilia y deja en evidencia ciertos discursos de la intelectualidad francesa de la segunda mitad del siglo XX que avalaron que eso sucediera.

“A los catorce años, se supone que un hombre de cincuenta no te espera a la salida del instituto, se supone que no vives con él en un hotel ni te encuentras en su cama, con su pene en la boca, a la hora de la merienda. Soy consciente de todo ello. Pese a mis catorce años, algo de sentido común tengo. De algún modo, convertí esa anormalidad en mi nueva identidad”. Springora escribe ahora lo que no pudo decir (ni decirse) 30 años atrás, cuando la voz que se publicaba era la de su abusador -que publicaba libros donde hablaba sin tapujos de sus relaciones con menores de edad-. Ahora ella es directora de una prestigiosa editorial, su nombre en Francia resuena y su publicación generó un impacto que probablemente décadas atrás no hubiera logrado. Mientras tanto, Matzneff se esconde en una habitación de hotel en Italia y reposa cautivo en tinta y papel. (Stephanie Galliazzi)

La vida mentirosa de los adultos - Elena Ferrante

Antes de empezar a leer un libro de Ferrante hay que tener algo muy claro. No se va a poder dejar. Algo hay en sus personajes que hace que inmediatamente se quiera saber más sobre ellos y su historia. Fue una madre como las que la sociedad en general no quiere en La hija oscura, o el vínculo intenso entre dos amigas con las maravillas de las relaciones de amistad entre mujeres y también con las mezquindades propias del ser humano en la saga de Dos amigas. Ferrante jamás decepciona. Seguramente porque habla de vidas despojadas de idealización, de personas corrientes con miserias corrientes, con las que cualquiera puede identificarse y también -gracias- sentirse menos culpable. En La vida mentirosa de los adultos (Lumen, $ 790) la autora presenta a Giovanna, una joven que emprenderá un camino para entender el odio de su padre hacia su hermana Vittoria, borrada de todas las fotos familiares y desaparecida de la familia. Ferrante logra un relato desesperante por momentos que sitúa a Giovanna en el descubrimiento de un núcleo familiar perverso. “Dos años antes de irse de casa, mi padre le dijo a mi madre que yo era muy fea”. Con esa frase demoledora se ingresa a este pedazo de mundo maravilloso de una escritora imprescindible. No, no sabemos su identidad real. No, tampoco nos importa. (Paula Scorza)

Novedades

Desde autobiografías y novelas, hasta cómics e investigaciones periodísticas: ocho libros recientemente publicados que pueden ser una excelente opción para regalar esta Navidad.

Visiones para Emma - Daniel Mella

El autor de El Hermano mayor vuelve a revolver en su pasado. Esta vez, desde una autobiografía que recorre sus comienzos como escritor con menos de 20 años, la relación con su familia -particularmente, con su padre-, su pasado anclado a la fe por los mormones, sus años de juventud rebelde y su necesidad de perderse en Nueva York y su encuentro con Mario Levrero. (HUM, $550)

Mugre Rosa - Fernanda Trías

Casi que de forma premonitoria, Fernanda Trías terminó de escribir a fines del año pasado Mugre rosa (Literatura Random House, $590), una novela distópica que transcurre en una ciudad portuaria con ciertos ecos montevideanos que es castigada por una extraña enfermedad. En ese escenario, una mujer intenta entender por qué su entorno se desmorona. Además del desastre ambiental que la rodea de algas, vientos envenenados y pasta color rosa, la protagonista se impacta de frente contra la incertidumbre y ve cómo colapsan todos sus vínculos afectivos. Mientras tanto, el dolor que abraza la fragilidad de las relaciones humanas convive con la belleza, que también está presente.

La mujer desnuda - Armonía Somers

Criatura editora publicó a principios de diciembre una reedición de la primera versión de La mujer desnuda, la de 1950, con ilustraciones de Carolina Ocampo y prólogo de la escritora argentina Gabriela Borrleli. En esta novela, la primera, Armonía Somers anticipó todo lo que haría después con el surrealismo. De explícita sexualidad, con un quiebre al orden burgués y una apología a la libertad, la uruguaya conjugó elementos fantásticos con feminismo y filosofía en una prosa subversiva e irreverente.

"Rebeca Linke cumple 30 años, se mira al espejo, se desnuda, se corta la cabeza, sangra, se desangra en realidad, entonces se la vuelve a colocar y toma un tapado, va a la estación de tren y se hunde en el bosque. Allí pierde su nombre pero gana otro cuerpo: el del deseo", escribe la autora sobre su protagonista.

Prócer Zombie 3 - Leonardo Silva

A partir de un rayo cósmico que sacude la Plaza Independencia y hace emerger del Mausoleo un esqueleto, comienza la historia. El zombie le roba el traje a un blandengue que al verlo se desmayó del susto, y sale por las calles de la capital dispuesto a convertirse en el héroe que nunca fue en vida. Con ese puntapié, Leonardo Silva comenzó la primera entrega de su trilogía Prócer Zombie, que en 2020 lanzó su parte final y conjuga reminiscencias de historia nacional con referencias a la cultura pop y a los videojuegos. Los tres tomos de Prócer Zombie se adquieren a través de la web silvabros.uy a $ 450 cada uno. Los dos primeros también se encuentran en librerías.

El equilibrio de bailar - Lucía Chilibroste

Hay risas y lágrimas plasmadas en anécdotas. Hay decisiones difíciles. Hay un caudal de experiencias y, sobre todo, hay emoción, arte y danza. El equilibrio de bailar (Aguaclara, $790) es un relato ameno y cargado de documentación sobre la vida de la bailarina que popularizó el ballet en Uruguay, la futura directora del Ballet Nacional del Sodre y la ganadora del Benois de la Danse 2017, María Noel Riccetto. Con un prólogo escrito por Julio Bocca, diversidad de historias y testimonios y una amplio archivo fotográfico, la historiadora especializada en ballet narra el camino de la bailarina desde sus primeros pasos en la danza hasta su período en Estados Unidos, su retorno a Uruguay como primera bailarina en 2012 y su despedida de la compañía con la última función de Manon.

Luis Almagro no pide perdón - Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich

Que fue un traidor, un rebelde y un estratega. Que operó para la CIA y fue un héroe del pueblo venezolano. Que fue oportunista y un panqueque. Y tantas caracterizaciones más. La figura de Luis Almagro está rodeada de valoraciones que apuntan hacia un lado y otro y de claroscuros. Es por eso que en esta investigación, los periodistas Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich trazan el singular recorrido del hombre que creció en un hogar pobre del interior profundo uruguayo, para llegar, con estrategia, ambición y una buena dosis de fortuna, a la cima de la organización política más importante del hemisferio, la Organización de los Estados Americanos. Se trata del resultado de más de 100 entrevistas y veinte horas de conversación con el diplomático uruguayo. (Planeta, $890)

La mansión del sexo. El caso de Lulukhy, la princesa gitana - Fernanda Kosak

Cuando mataron al profesor de inglés fernandino Edwar Vaz el 9 de julio de 2018, se destapó un escándalo mediático: sicariato, una demanda millonaria, fiestas swingers de ricos y una mujer que decía ser la princesa de los gitanos y estaba en el centro de todo. Se trataba de Lulukhy Moraes, la exesposa de Vaz y a quien su propio hijo señaló desde el primer momento como la culpable de idear su muerte. Este caso involucró a muchas personas y, además de intentar desmenuzar el proceso judicial, la autora pretenden devolverle a muchas de ellas la humanidad que la sobreexposición les arrebató. (Fin de siglo, $590)

"Ángeles de la muerte" - Emiliano Zecca

En 2012 la noticia de que “enfermeros asesinos” eran responsables de cientos de homicidios se instaló durante semanas como tema central en la conversación, recorrió el mundo y se esfumó de repente. “La prensa de la época tituló a los imputados como ‘los ángeles de la muerte’, dictando de ese modo la más anticipada y estigmatizante sentencia de condena social sobre quienes debían estar protegidos por el principio de inocencia”, escribe en el prólogo el experto en derecho procesal Santiago Pereira Campos. Y, sin quererlo, en esas palabras se explica el porqué de las comillas en el título. ¿Qué pasó de fondo? ¿Eran culpables los acusados y no se logró probarlo? ¿Qué fue de ellos? Quizá este libro no tenga todas las respuestas, pero intenta aproximarse a la verdad. (Debate, $ 590)