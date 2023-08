Los elogios de los analistas de ESPN a Los Teros y la predicción sobre las chances de Uruguay en el Mundial de rugby

Alejandro Coccia, Diego Albanese y Juan Martín Hernández son tres de las caras más conocidas de las transmisiones de rugby de ESPN. El primero como relator que va ya por si séptimo Mundial (el primero fue en 1991). Los otros dos como ex Pumas y actualmente comentaristas de la cadena, que emitirá los 48 partidos del Mundial de rugby a través de su plataforma de streaming Star+ y algunos de los más importantes en sus señales de TV. Los tres participaron de una mesa redonda de periodistas en la que participó El Observador, y en la que hablaron, entre otros temas, sobre las chances de Uruguay en el Mundial.

Qué oportunidad ven para Uruguay y Chile en el Mundial

Alejandro Coccia: Creo que es una gran vidriera, una gran oportunidad. De por sí es un hecho histórico y la verdad que no era imaginable algunos años atrás que Sudamérica fuera a tener tres representantes. Si bien Argentina permanentemente estuvo en los mundiales, alguna vez fue con alguna dificultad. Esto nunca hay que olvidarlo: en los 90 no era tan fácil la clasificación, porque Estados Unidos y Canadá tenían equipos fuertes. No te olvides que Canadá llegó a cuartos del final del Mundial de 1991 con un equipazo y por ejemplo le ganó a Los Pumas en la cancha de Vélez. La gente no se acuerda mucho de eso. En un tiempo hasta acá Uruguay creció a partir del trabajo, de la profesionalización. Ya no empezó a necesitar de repechaje para la clasificación y esto realmente es recontra meritorio, además de haber producido uno de los sucesos del mundial anterior ganándole el partido debut ante Fiji. Lo de Chile también, es heroico cómo llega. Fue una verdadera hazaña. Deberían estar reencontra orgullosos de este momento excepcional que está viviendo y que la verdad no era tan esperado. En la medida que pudieron ser un poco más profesionales en un deporte que ya es hiperprofesional, se vieron los resultados.

Cómo ven el objetivo de Uruguay de ganarle a Italia y Namibia

Diego Albanese: A Uruguay le ha tocado una zona dura. Hemos visto los beneficios del crecimiento que ha tenido Uruguay en los últimos años, más allá de que ha jugado mundiales desde la época que yo jugaba. Creo que a Uruguay, tanto igual que Chile, el Super Rugby Américas le ha permitido un avance en el juego, en sus jugadores. En definitiva lo que generan los mundiales es que vos puedas mostrarte. Porque aunque vos no lo creas, cuando juegue Chile o Uruguay frente a las potencias los van a estar viendo todo todo el mundo. Eso es lo que tiene de único del mundial y de repente volvés y te llama alguien de un club de afuera y resulta que te empieza a abrir puertas. Tiene que ver con competir contra los mejores, posicionarte en un proceso.

Uruguay tiene un poquito más de experiencia pero le tocó una zona complicada de verdad y con Italia en un muy buen nivel. Yo le preguntaría al Mono Meneses, a Pablo Bouza, cómo van a plantear ese mundial porque son partidos muy duros. Debutás con Francia y vas a querer poner el mejor equipo, y después tenés que poner un equipo recontra entero para tratar de ganarle a Italia y después contra Namibia, y después el último te queda con Nueva Zelanda. Es clave cómo manejás los jugadores, los recursos, llenando energías, si rotás o no rotás. Creo que más allá que ya tiene más experiencia que Chile, sigue siendo un mundial para aprender, para seguir creciendo. Con Namibia veo que son palo y palo y hasta pueden ir de favoritos. Con Italia las apuestas van a estar del lado de ellos, tienen las de ganar por historia, por los jugadores que son todos hiper profesionales, que juegan en Europa. Pero ahí está el desafío, ahí está lo lindo, si bien Uruguay tiene jugadores ya en ligas internacionales, que juegan en un muy buen nivel, también tienen muchos que viven en Uruguay, que estudian, que trabajan, que además entrenan, que hacen un semi profesionalismo. Yo soy de la generación que le tocó eso y el desafío es espectacular: vos querés jugar contra los mejores y a partir de ahí tratar de aprender y ver cuál es la vara y que puede hacer Uruguay para los próximos cuatro años. La garra charrúa va a estar siempre presente y para nosotros que somos amantes del rugby y obviamente hinchamos por nuestros Pumas, que haya dos equipos sudamericanos peleando y compitiendo en la Copa del Mundo nos parece espectacular y ojalá que sea la primera oportunidad de muchas.

Alejandro Coccia: Independientemente de de lo embromada que ha sido la zona que le tocó, creo que a Namibia por una cuestión organizativa Uruguay debería salir airoso y con claridad en ese partido, si no le afectan los nervios y la presión, porque es el partido en el que va a llegar medianamente como como candidato. Y vuelvo al tema de la presión también para el partido con Italia. Ahí va a ser la Nazionale la que va a tener ese grado de presión que suele haber en la alta competencia, y habrá que ver cómo lo domina. Yo creo que Uruguay llega mejor a este mundial que hace cuatro años por el desarrollo que han tenido sus jugadores, por el ensamble que tienen jugadores y cuerpo técnico. Fijate la cantidad de jugadores que destacándose notoriamente en equipos realmente fuertes, como es el caso de Santiago Arata que espero que esté disponible para para poder jugar los primeros partidos, supongo que ya está bastante bien de esa fractura que tuvo. Lo que pasa es que tiene que Italia se armó bien y está jugando muy bien. Antes por ahí era un equipo extremadamente limitado pero que tenia entusiasmo y te podía complicar con con el juego de forwards con su desorden. Hoy por hoy se lo ve un equipo más ensamblado y con jugadores que están atravesando un gran nivel, como un Negri, obviamente Ange Capuozzo que que ya volvió y es un jugador que tiene factor X, es un pibe que le das medio segundo y lo tenés que ir a buscar. Es un rival complejo porque atraviesa un muy buen momento, más allá de que no lo pudo ratificar tanto en resultado. Ha hecho muy muy buenos partidos y se lo nota confiado en lo que hace. Pero es un partido, insisto. Prevalecen las presiones, en un mundial, esas presiones se potencian y nada está perdido antes de jugarse.

La ayuda de Argentina a Uruguay y Chile para crecer

Alejandro Coccia: Tiene futuro por por sobre todas las cosas tiene pasado y realmente fue importante y está muy bueno lo que pasó. Si te guías también por la historia del rugby argentino, si no hubiese recibido una mano de afuera cuando estaba creciendo hubiese sido muy complejo. Si no hubiese tenido el respaldo de un Sudáfrica en su momento, la década del 60, o de Francia, que generalmente ha sido un país bastante generoso en términos rugbísticos, de mandar permanentemente maestros, grandes entrenadores, la verdad no sé si hubiese tenido el crecimiento, y no sé si los entrenadores argentinos hubiesen adquirido el conocimiento como para después trasladarlos a los jugadores. Así que además como cuestión política me parece mucho mejor actuar en bloque que actuar en soledad. Lo que hizo Argentina fue trasladar lo que recibió, ser generoso y convertirse en el eje de la región por historia, por resultados, por cantidad de jugadores, por lo que significa ser líder pero a su vez derramando hacia hacia los costados. El efecto derrame sirvió y fíjate de qué manera, ahora mirá cómo están entrecruzadas las cosas: Chile está haciendo el suceso y tiene como líder a un entrenador uruguayo. Fíjate hasta qué punto estas cosas sirven.

Diego Albanese: El rugby en Argentina tiene más historia, tiene más años, más clubes. Lo mejor que nos puede pasar es poder ayudar a los que están al lado. Chile tiene a un DT uruguayo y Uruguay tiene dos argentinos como Pablo Bouza y el Mono Meneses. Es espectacular, con Pablo hemos compartido giras, ¿cómo no vas a querer que le vaya bien a un amigo? Más allá de que siempre vas a querer que a Uruguay le vaya bien porque están al lado nuestro y que son casi primos. Todo lo que se pueda seguir construyendo me parece espectacular. De hecho, acá en Buenos Aires hay un jugador uruguayo en CUBA, Juan Manuel Cat, que juega de centro o apertura y está jugando bárbaro. A lo mejor el día de mañana empiezan a venir más jugadores. Es buenísima la situación de hoy y habrá que disfrutarla. Ojalá la podamos disfrutar muchas veces.