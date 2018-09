Los jugadores se llevan el cachet de los amistosos con Corea y Japón: no vetaron a Tenfield

Si bien todo está encaminado para que Óscar Tabárez firme la renovación de su contrato al frente de la selección nacional, el acuerdo aún no se confirmó, informó este jueves Pedro Bordaberry, presidente de la comisión normalizadora que está al frente de la Asociación. Debido a esto y a que Fabián Coito se encuentra en Catar dirigiendo a la selección sub 20, todavía no se sabe quien hará la convocatoria de los jugadores reservados para los amistosos del 12 de octubre frente a Corea del Sur y el 16 ante Japón. El plazo vence el domingo.

Según informaron a Referí fuentes de la AUF, los detalles del contrato con Tabárez se definirán en las próximas horas, y se se espera que el contrato se firme "en pocos días".

Bordaberry expresó en conferencia de prensa: “Estamos conversando con Tabárez y cuando esté la confirmación y el acuerdo de ambas partes lo vamos a comunicar; hoy no está”. El dirigente explicó después de un estudio que se realizó, se llegó a la conclusión que la AUF cuenta con los recursos financieros como para pagar el nuevo contrato del Maestro. “Desde el punto de vista de las proyecciones financieras, la Asociación a través de lo que es el seleccionado uruguayo ha generado recursos que si se mantienen las actuales circunstancias y nosotros esperamos que se mejoren, le permiten cumplir con el contrato”.

También indicó que antes de sentarse a conversar con Tabárez consultó a los presidentes de todos los clubes, excepto a Gabriel Blanco de Wanderers porque se encuentra de viaje, y hubo “un consenso acerca de lo bueno que ha sido el trabajo del Maestro Tabárez al frente de la selección”.

Pero falta el sí del entrenador y mientras tanto se abre un signo de interrogación respecto a quien dirigirá los próximos amistosos: “No hemos tomado esa decisión, tenemos plazo hasta el domingo para elevar el listado de los jugadores y estamos trabajando en eso”, explicó Bordaberry.

En el anterior amistoso frente a México la Celeste fue dirigida por Coito.

Durante la conferencia el actual titular de la AUF destacó el trabajo de Tabárez y anunció su deseo de que el proceso se amplíe a todo el fútbol profesional y también amateur de Uruguay: “Creemos que hay cosas positivas en el proceso de selecciones nacionales, en la transmisión de conocimientos y valores. Todos coincidimos en que Tabárez no solo ha sido un excelente entrenador sino que ha sido tremendo director de proceso de selecciones con un éxito muy grande, pero también comunica valores al fútbol, al deporte y a todos. Lo que si aspiramos es que toda esa transmisión de conocimientos, experiencia, valores, de organización se pueda ampliar más no solo a los procesos de selecciones sino a todo el fútbol profesional y amateur. Uno de los temas del nuevo estatuto es que la Asociación realice mucha actividad del fútbol amateur, tener una coherencia general sobre lo que es ese tipo de desarrollo y proceso hacia todo el fútbol es una aspiración que tenemos”.

Hay que madrugar

La citación a los medios de comunicación fue para hacer público el llamado a licitación para aquellas empresas de televisión que quieran participar en la compra de los derechos de los próximos dos encuentros de la selección.

Si bien Bordaberry aún no conocía los horarios de los encuentros, una fuente de la AUF informó a Referí que posiblemente frente a Corea del Sur se juegue a la hora 8 de Uruguay y frente a Japón sea a la hora 7:30 o en el entorno de esos horarios.

“Nos parece muy importante que se haga un llamado público y mediante un procedimiento que otorgue garantías a todos que se quieran presentar y ofertar por los derechos, porque la vez anterior se hizo de un día para el otro”, dijo Bordaberry.

Jugadores no vetaron a Tenfield

De acuerdo al convenio de la AUF con los jugadores de la selección que se firmó el año pasado, el cachet de los dos partidos que se van a jugar en octubre le corresponde a los futbolistas. Debido a esto y a que hay un conflicto entre los seleccionados y la empresa Tenfield, Bordaberry descartó que hubiera un pedido para que la compañía de Francisco Casal no pudiera presentarse a la licitación.

“En primer lugar desde el año pasado hay un convenio con los jugadores por el cual se les cede un partido por año. El año pasado acordaron que no se les cedía y a cambio se les daba uno más este año. Por ende se está cumpliendo con esa obligación con la cesión de estos dos partidos. Los jugadores también le pidieron a la Asociación que haga el llamado por los derechos y no hemos recibido ningún tipo de que haya una empresa que no pueda participar; si así fuera no lo aceptaríamos porque no sería transparente. Puede haber todos los conflictos que haya, pero mientras paguen los derechos, garanticen la transmisión y cumplan, nosotros tenemos el deber de hacer el llamado público y no corresponde que nos metamos en esos temas. Dejaría de ser un llamado público y pasaría a ser un llamado restringido”, finalizó.