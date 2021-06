"Los jugadores se vaciaron corriendo" destacó Óscar Tabárez tras el partido con Paraguay

Óscar Tabárez reconoció que los jugadores de la selección terminaron "muy cansados" después de la victoria 1-0 frente a Paraguay en el cierre del Grupo B de la Copa América. "Hoy los jugadores se vaciaron corriendo, la recuperación por esa frecuencia de partidos no era completa y cuando eso ocurre hay que sacar cosas de adentro, de procurar trabajar con intensidad y eso determina que el esfuerzo se pague" y destacó la importancia del segundo puesto en el grupo para "tener casi cinco días para recuperar y preparar el siguiente partido que nos viene muy bien", expresó en la conferencia de prensa posterior al juego.

Uruguay vuelve a jugar el sábado a la hora 19:00 en Brasilia contra Colombia.

El técnico celeste destacó que "desde que está la pandemia se terminaron muchas cosas. Siempre el fuerte nuestro fue jugar muchos partidos de fecha FIFA, usar esos partidos para los jugadores jóvenes, en este torneo han debutado jugadores que nunca habían jugado en la selección. Es muy difícil planificar en este fútbol tan distinto, todo condiciona mucho, como espectáculo y con la influencia de todos los factores entre los que la falta de aficionados está entre los principales. En las Eliminatorias las localías se han atenuado muchísimo, toda esa situación no se puede planificar".

CARL DE SOUZA / AFP

Nahitan Nández realizó un gran despliegue

Indicó que la selección encontró su mejor ritmo con el correr de los partidos: "Fuimos creciendo en la Copa, tuvimos partidos en las Eliminatorias que no pudimos ganar, no hicimos goles, un récord que no habíamos tenido. No le echo la culpa a la pandemia, pero es extraño cuando no se puede conversar con los futbolistas, ahora por lo menos pudimos hablar con ellos, darles una base conceptual, trabajar en el campo y además del potencial que tienen es una de las razones por las que hemos mejorado", agregó el Maestro.

También se refirió a Colombia, el próximo rival de Uruguay: "Es muy buen equipo, tiene un gran entrenador. Nosotros jugamos en las Eliminatorias contra ellos y siempre fue un rival duro, es una tierra de grandes futbolistas. Esperamos también un partido difícil. Vimos a Colombia contra Brasil, hizo un buen partido, recién fue vulnerado al final. Me parece que cuando se entra en la parte final de los torneos no hay favoritos, quizá con excepción de Brasil y algo de Argentina. La paridad en el mundo es un rasgo distintivo en el fútbol de alto nivel y se ha visto en la Eurocopa", expresó aludiendo a la eliminación de Francia, campeón mundial, a manos de Suiza.

En el último partido frente a los cafeteros, Uruguay ganó 3-0 en Barranquilla, el 13 de noviembre de 2020.