Los mejores novillos a US$ 4,50 y el precio de la carne por las nubes

El avance de precios en las dos últimas semanas fue rápido para el ganado gordo, consolidando los mejores novillos sobre US$ 4,45 por kilo en cuarta balanza, con negocios puntuales por ganados excepcionales de hasta US$ 4,50.

La demanda desde el exterior se mantiene y, con ello, persisten las faenas históricamente altas y los precios de exportación de carne vacuna inéditos.

El mercado sigue con una oferta limitada de ganados pesados. Las últimas lluvias han demorado aún más la salida desde los verdeos, con una oferta forrajera que comienza a explotar en la entrada de la primavera.

Desde la industria llaman, consultan y algunas plantas piden que “no se deje pasar ningún ganado”, dijo Pablo Sánchez, de escritorio Walter Hugo Abelenda e integrante de la directiva de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Esa avidez se ve en las cargas, muy ágiles, entre cinco días y una semana.

La demanda es pareja tanto para novillos como por vacas. En el caso de la vaca gorda hay un amplio abanico de precios. La liviana buena cotiza entre US$ 4,20 y US$ 4,30 por kilo, con negocios puntuales por vacas bien pesadas, completas, de calidad, de hasta US$ 4,36. En tanto, la vaquillona buena se comercializa sobre US$ 4,35 por kilo.

En ganado de la raza Holando los precios también son destacados, en el caso de los novillos entre US$ 4,20 y US$ 4,25 por kilo y para la vaca Holando buena, bien pesada, se logran entre US$ 3,90 y US$ 3,95.

“No vemos ninguna baja o que vaya a estacionarse. Hay pedidos, se vende todo”, destacó el consignatario.

La faena no afloja

La faena se mantiene en niveles altos para la época del año, con 47.168 vacunos procesados durante la semana pasada. Y si bien no se sostuvo arriba de las 50.000 cabezas, la cifra está 35% por encima del mismo período de 2020 y 19% arriba de la semana equivalente del año 2019.

Los precios, por las nubes

Sigue creciendo el apetito por la carne vacuna en el mundo. Los precios pagados por China son récord, para casi todos los productos, destacó un broker consultado.

Los valores en Europa han estado más altos y “tendría que haber espacio para crecer”, comentó, y puntualizó que en el caso de la 481 los precios están cercanos al techo. En el caso de Estados Unidos los valores son moderados.

Esta tracción del mercado internacional ha llevado el precio de exportación de la carne uruguaya a superar los máximos de 2019, y con bastante luz.

La semana pasada promedió US$ 5.182 por tonelada, de acuerdo al Instituto Nacional de Carnes (INAC), y marcó un nuevo máximo desde que hay registros, aunque corresponde precisar que son datos preliminares que pueden ser revisados.

En el acumulado anual promedia US$ 4.120 por tonelada, casi 8% por encima de los US$ 3.823 del mismo período del año pasado. Y eso es un 9,8% más que los US$ 3.752 por tonelada de 2019.

El escenario sigue siendo desafiante desde el punto de vista logístico, aunque con mayor disponibilidad de contenedores mientras Brasil sigue suspendido para exportar a China.

Aumentos en la reposición

Los valores de la reposición muestran aumentos graduales, con una oferta que sigue siendo poca. En negocios particulares, la demanda –que se mostraba más selectiva semanas atrás– va cediendo a los precios pretendidos por los vendedores y se concretan negocios con fluidez.

Se han hecho ventas entre US$ 1,75 y US$ 1,80 por kilo para vaca de invernada; terneros pesados sobre 300 kilos en US$ 2,20; terneras pesadas de unos 230 kilos entre US$ 2,10 y US$ 2,15; y vaquillonas livianas en el eje de US$ 2 el kilo.

No se ve el techo en lanares

En lanares parece no haber techo para las subas, con valores que continúan en ascenso. Negocios por cordero pesado se han concretado centavos por encima de los US$ 4,57; en borregos arriba de US$ 4,53; y en ovejas sobre los US$ 4,30.

En carne ovina el precio de exportación sigue en valores destacados. En lo que va del año alcanza los US$ 4.998 por la tonelada, un 16,7% más que los US$ 4.282 registrados en el mismo período de 2020.

La firmeza persiste en el comienzo de la primavera.

Siguen firmes las colocaciones de carnes vacunas.