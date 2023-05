"Los milicos afuera": Sindicato policial pide respaldo al PIT CNT tras manifestación de estudiantes del IAVA

El vocero del gremio de estudiantes del liceo IAVA Gerónimo Sena replicó un cántico en su cuenta de Twitter en el que califica de "represores" a los policías que "no son trabajadores, defienden a la burguesía". Al final del texto Sena escribió: "Los milicos afuera, que se vaya el sifpom, hay que echarlos a todos, de nuestra convención". Esta última frase llamó la atención del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) que pidió el respaldo del PIT CNT por los dichos del estudiante.

Los milicos son represores, ellos no son trabajadores; defienden a la burguesía y cagan a palo a los pobres. Los milicos afuera, q se vaya el sifpom, hay q echarlos a todos, de nuestra convención🎶🎶🎵🎵 https://t.co/IDqs5IGBpY — Gerito (@zurdoantipala) May 13, 2023

El próximo lunes la corriente Articulación del PIT CNT se reunirá de forma urgente para analizar los hechos de las últimas horas entre las manifestaciones de los estudiantes del liceo IAVA y la policía. Desde el Sifpom esperan que la central sindical manifieste su respaldo a los trabajadores.

La presidenta del sindicato, Patricia Rodríguez, dijo a El Observador que "le llama atención" que Sena tenga "tantos prejuicios y discriminación hacia la tarea policial" porque, según contó, el estudiante participó de un curso de formación sindical que dictó la corriente Articulación del PIT CNT, donde había otros policías, y allí dijo, según la versión de Rodríguez, que quería conocer más sobre la tarea de los funcionarios.

"Nosotros vamos a pedir que Articulación se expida al respecto, que se exprese a favor de que hay una vulneración del derecho de los funcionarios policiales que son continuamente insultados. No vamos a permitir que haya silencio ante un trabajador que está siendo insultado", dijo Rodríguez y agregó: "Los adultos acá tienen que intervenir, hacerse cargo".

Este viernes, mientras los estudiantes se manifestaban afuera del Codicen, Sena dijo en declaraciones a Telemundo que en una manifestación "totalmente pacífica, estudiantes fueron violentados por la policía" y contó que "a un compañero por sacarle una llanta, que ya se las había entregado, le pegaron. Pegaron a un compañero. Estamos hablando que en pleno 2023, la policía reprimiendo a estudiantes menores de edad y eso no se puede permitir".

Consultada al respecto, Rodríguez desmintió las afirmaciones del estudiante. La policía "los ha tratado como si fuera hijos de ellos" dijo y consideró que Sena "está siendo utilizado como manija porque les sirve a algunos sectores. Si escuchas el dialecto, lo que dicen, no parece que fuera una reivindicación del IAVA. Ya parece un acto político", concluyó.

En el mismo sentido se expresó el abogado de Sifpom, Andrés Ojeda, que escribió en su cuenta de Twitter que la policía tuvo "un rol conciliador, paciente y educativo" con los estudiantes del IAVA.

Duele y es injusto ver estudiantes contra trabajadores. La policía 👮‍♀️ tuvo un rol conciliador, paciente y educativo con los 30 estudiantes del IAVA. El menosprecio de un trabajador es inaceptable, sea del rubro que sea,

Basta de manija anti policía! pic.twitter.com/KjQTdDKKl9 — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) May 13, 2023

En un intercambio entre Sena y una funcionaria policial registrado este viernes por Subrayado, el estudiante le respondió a la policía, que le pedía que permitan la circulación de los vehículos: "No es el chiste de la medida de lucha. Entendemos su punto de vista pero es una medida de lucha". La policía respondió que no se trataba de su "punto de vista" sino que así lo determina la Ley de Urgente Consideración (LUC). "La LUC a mí no me representa y creo que a ninguno de acá, porque fue super injusta", contestó Sena

Sobre esto, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira respondió en su cuenta de Twitter que ""Las leyes no existen para representarnos. Existen para que las respetemos mientras están vigentes, y así organizar la convivencia. Si cada uno decide qué leyes respeta y cuáles no, no puede haber libertad ni respeto mutuo. Simplemente gana el más fuerte".