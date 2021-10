Los por qué de un Uruguay con más leche, pero con menos tambos

Hay dos datos que cuesta comprender cómo es que suceden a la vez. Por un lado, cada vez se produce más leche en Uruguay. Por otro, cada vez hay menos tambos.

En 2021, con base en datos del Instituto Nacional de la Leche (Inale), la remisión de los establecimientos a los complejos industriales creció 5,5% (van 1.339 millones de litros). Se descuenta que este año cerrará con otro récord estabilizando la remisión claramente arriba de 2.000 millones.

A la vez, Walter Frisch, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), destacó que en ocho meses de 2021 cerraron 57 tambos, en una tendencia superior a la del año pasado.

“Es así, hay más leche, pero menos productores”, admitió.

Sobre lo que ha permitido que la producción se incremente en forma constante en los últimos tiempos, dijo: “Incidieron factores de manejo por parte de los productores, se aprovecharon facilidades que otorgó Conaprole, el precio mejoró y hubo un excelente invierno para el tambero, con poca lluvia y poco barro, lo que generó un confort ideal para las vacas, que produjeron más”.

No obstante, Frisch entiende que la gran explicación del incremento en la remisión deriva de lo que aportan los grandes productores, no tanto los tamberos de las cuencas tradicionales.

“Es un rubro netamente colonizador, por cada peso que se invierte hay un derrame de seis pesos, la lechería multiplica mucho y la base de eso es el tambero familiar, que es el tambero que estamos perdiendo”, lamentó.

Para Frisch, es un riesgo leer solo que se produce más leche y que el precio mejora: “Es verdad, pero también hay que leer que siguen cerrando tambos, analizar por qué y solucionarlo”.

Agregó que hoy, con precios buenos y firmes para los lácteos que se exportan, el margen que tiene el productor es pequeño, “pero si consideramos el ingreso medio de los últimos 10 años no se ha tenido rentabilidad durante mucho tiempo”.

Es por eso, afirma, que no solo cierran tambos, también hay muchas industrias comprometidas y no se visualizan inversiones.

“El problema de los altos costos, de la baja competitividad, de la mínima rentabilidad, está escondido en los buenos precios, en esos US$ 4.000 de promedio por tonelada, pero si el precio baja de ese pico esos problemas de nuevo van a quedar expuestos y el temor es que si ahora cerraron 57 cierren muchos más si eso pasa”, expuso.

Costos altos disimulados por el buen precio

También indicó que “los costos se han ido a las nubes, en los fertilizantes, en las raciones, pero queda disimulado por los 35 a 37 centavos de dólar que se reciben por litro, si se vuelven a recibir 29 centavos el margen desaparecerá y quedaremos de nuevo en rojo, como durante tanto tiempo pasó”.

Citando otras dos realidades, señaló que “nos hemos ido encareciendo para ser más intensivos y sacar más leche” y que “el Banco República puso a disposición del sector una herramienta financiera espectacular, anticíclica, pero muy poca gente la aprovecha”.

Lo más preocupante es que “no vemos que se estén promoviendo medidas profundas, no hay una buena expectativa, no hay un horizonte muy claro y eso frena sobre todo a la gente joven, que es la que tenemos que entusiasmar para que esto tenga futuro; hoy la juventud no se ve atraída por la lechería”, dijo con pesar.