Los premios que la organización de la Expoactiva entregó entre los expositores

El stand presentado por el Museo Agrícola “Roberto Fonte”, de Carmelo; una tecnología de la empresa uruguaya Kivoy que permite el uso de una mezcla de energías –de la red de UTE y solar, por ejemplo–; y otra tecnología de la firma argentina DeepAgro –presente en el pabellón de la provincia de Santa Fe– que da lugar a una pulverización específica de malezas en medio de un cultivo fueron las propuestas destacadas en la 25ª Expoactiva Nacional.

Un jurado, luego de recorrer el predio del área activa y el de la muestra estática durante varios días, decidió otorgar las distinciones a esas propuestas como destacadas en la muestra de tecnología para el sector de los agronegocios que organizó la Asociación Rural de Soriano (ARS).

El Premio a la Innovación en la Expoactiva Nacional fue instaurado hace varios años, consecuencia de una idea de la Cámara Uruguaya de Servicios Agrícolas (CUSA) que fue aceptada y apuntalada por la ARS, entidad que en la actualidad preside Jorge Andrés Rodríguez.

Este año el jurado del premio –muy esperado por parte de los expositores y los productores– lo conformaron Edgardo Rostán, productor agrícola y presidente de CUSA; el ingeniero agrónomo Ignacio Riet en representación de la organización de la exposición; y el ingeniero Andrés Möller por la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), que este año se incorporó a esta movida.

La entrega de las distinciones se realizó en la Sala de Conferencias del campo utilizado por la ARS para desarrollar la Expoactiva Nacional, ubicado a la altura del km 253 de la ruta 2.

Uno de los reconocimientos este año fue otorgado al Museo Agrícola de Carmelo que, por primera vez, se presentó con un stand en el predio de exposiciones de la muestra de la ARS.

Riet comentó a El Observador que “fue una manera de darle valor a lo que significó toda esa tecnología y, a la vez, premiar la inversión, el esfuerzo y la capacidad que tuvo Fonte –fallecido en abril de 2021– para mantener a esa maquinaria en un estado excelente, como estaba en el primer día, con muchos tractores y maquinaria incluso funcionando, la verdad es que hizo un trabajo enorme que ahora su familia sigue llevando adelante”.

Fue, además, una manera de homenajear “a la rica historia de la tecnología agrícola en el país, fue como un homenaje a de dónde venimos”.

Stand del Museo Agrícola Carmelo.

Premio para Museo Agrícola "Roberto Fonte".

El primer premio fue para la firma Kivoy. “Presentó una tecnología que fue contra algo que la ciencia decía que no se podía lograr, se decía que no era posible mezclar en una planta el uso de una corriente alterna con una corriente continua. Por ejemplo, utilizar a la vez la corriente de UTE o de un generador y de otra fuente de las renovables, como eólica o solar. Esto permite hibridar, usando el 30% de una y el 70% de otra, permite no tener que optar entre una u otra”, indicó Riet.

Añadió que una gran ventaja, más allá del aspecto económico, es que con ese desarrollo se promueve un avance hacia el uso de tecnologías renovables y así hacia un mejor cuidado de los recursos ambientales, hacia un sistema más sustentable.

Kivoy.

Premio para Kivoy.

El segundo premio lo obtuvo la firma DeepAgro, dedicada a la inteligencia artificial aplicada al agro, que presentó un desarrollo vinculado a las labores agrícolas de pulverización.

Riet detalló que “por intermedio de esa inteligencia artificial, con el uso de cámaras y sensores fotosensibles, reconoce la maleza. Antes había sensores que detectaban con base a colorimetría para fumigar o no en un cultivo, pero en este caso si hay un yuyo colorado a combatir dentro de un cultivo de soja se puede aplicar el producto solamente donde está el yuyo colorado”.

Eso, añadió, “no solo disminuye los costos, también promueve una agricultura más sustentable de la mano de un menor uso del producto agroquímico”.

DeepAgro.

Premio para DeepAgro.

En una actividad en la que hubo un número récord de expositores, unos 350, con equipos, herramientas y servicios de unas 1.000 marcas, hay muchas propuestas que merecen un destaque, algún premio, pero no es posible y hay que seleccionar, expresó Riet.

“Lo que hicimos fue, esta vez, homenajear a la agricultura del pasado que a su modo fue generando lo que hoy somos y, en lo tecnológico, premiar propuestas que no solo le permiten a los productores ser más eficientes en sus sistemas, aumentar la productividad y disminuir los costos, también ser más amigables con el medioambiente favoreciendo una mayor sustentabilidad”, concluyó.