Los productores no especularon y vendieron los ganados buenos

El mercado del ganado gordo está en “un proceso de acomodo, estamos en un momento de reorganización”, comentó a El Observador Walter Hugo Abelenda, director del escritorio Abelenda Negocios Rurales e integrante de Plaza Rural.

El empresario analizó el mercado del gordo y dijo que, como se esperaba, una vez finalizada la faena prevista para cubrir la cuota 481 la industria se enfrenta a una escasez de hacienda preparada, porque los productores no han especulado y han vendido los ganados buenos.

Llegó el invierno y cayó la faena

En el marco de un inicio de invierno “muy duro”, con heladas y pocas lluvias que afectaron las pasturas, recientemente los niveles de faena cayeron de 55 mil a 43 mil cabezas y “es probable que se reajusten más”, opinó.

Varias plantas frigoríficas han anunciado ya la detención de sus actividades durante julio.

Las cuadrillas kosher demandan ganados de alta calidad, con determinadas características, por ejemplo novillos de más de 250 kilos de carne y vacas con más de 230 kilos de carne, “la mercadería que hoy no hay”, explicó.

Disparidad de precios

La demanda por ganados entre las plantas que tienen cuadrillas kosher y las que no tienen la premura por esas faenas ha llevado a que se instale una disparidad de precios entre industrias, indicó Abelenda.

Por un lado, hay empresas que ofrecen US$ 5,50 o US$ 5,55 por kilo en cuarta balanza por los novillos especiales, y otras que “tiran” US$ 5,35 o US$ 5,40, “a ver si pescan algo”, comentó.

El pasado lunes los valores de referencia las haciendas gordas, según la reunión de precios de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) se ubicaron en US$ 5,50 por kilo en cuarta balanza para el novillo, US$ 5,22 para la vaca y US$ 5,34 para la vaquillona.

Lo que se espera

Abelenda destacó que los productores no especularon y, en función de los buenos valores, vendieron.

Ahora están a la espera de precipitaciones anunciadas que le den un empujón al desarrollo de los verdeos. Por ahora, “esto va a seguir así por unos días más”, indicó sobre el mercado. “Por unos meses habrá una firmeza en razón de la escasez”, aseguró.