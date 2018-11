Los pronósticos de Referí para el fin de semana

Sábado

Fénix-Torque

El último descenso a la Segunda división profesional quedará dirimido este sábado en un partidazo entre Fénix y Torque. Al de Capurro dirigido por Juan Ramón Carrasco, solo le sirve ganar. Otro resultado, lo hace bajar.

ESTADIO: Parque Capurro

ÁRBITRO: A. Cunha

HORA: 16:30

Entradas: Fénix generales $ 200 y socios gratis, Torque $ 300 y $ 200. Los menores de 12 años ingresan gratis. Venta en Abitab y Redtickets.

El pronóstico: Gana Fénix (Luis Eduardo Inzaurralde, Pablo Benítez, Juan José Díaz, Gustavo Martín), gana Torque (-), empate (Marcelo Decaux, Marcos Lacaze).

Progreso-Atenas

Progreso y Atenas de San Carlos –conjunto descendido la semana pasada a la Segunda división profesional– juegarán en la jornada del sábado solamente por cumplir con el fixture, ya que no se juegan nada.

ESTADIO: Parque Paladino

ÁRBITRO: L. González

HORA: 16:30

Entradas: Progreso generales $ 150 y socios gratis, Atenas $ 150 y gratis. Venta en Redtickets y en boleterías del Parque Paladino.

El pronóstico: Gana Progreso (Luis Eduardo Inzaurralde, Pablo Benítez, Juan José Díaz, Marcos Lacaze), gana Atenas (Gustavo Martín), empate (Marcelo Decaux).

Domingo

Defensor Sporting-Peñarol

El partido entre Defensor Sporting y Peñarol es uno de los grandes atractivos en esta última fecha del Torneo Clausura, ya que los locales buscan clasificar directamente a la Copa Libertadores del año que viene, mientras que los mirasoles pretenden mantener la punta de la Tabla Anual para definir ante Nacional el Campeonato Uruguayo con un poco más de beneficio. Defensor le va a complicar mucho las cosas a Peñarol. Pese a las ausencias notorias de su arquero Guillermo Reyes –quien se rompió el tendón de Aquiles hace un par de fechas atrás ante Liverpool–, de su capitán Mathías Cardacio, quien fue expulsado de forma insólita por discutir el pasado domingo con un parcial de Boston River y de su propio técnico, Eduardo Acevedo quien fuera expulsado, el elenco violeta va a a ser un rival de fuste formado por muchos juveniles de la casa que ya más de una vez sacaron la cara por el equipo y con la eterna experiencia de su goleador Álvaro Navarro en ofensiva. El equipo campeón del Torneo Clausura y que va por la Anual en esta última fecha del Uruguayo, ha tenido altibajos importantes y cuando no contó con su capitán, Cristian “Cebolla” Rodríguez –este domingo tampoco podrá estar por una lesión en el sóleo–, lo ha padecido mucho. Defensor es uno de los equipos más difíciles de enfrentar en estas situaciones porque tiene mucho oficio y sabe manejar los hilos del partido, para mucho el juego, vive discutiendo con el árbitro que sea, y con el paso de los minutos, puede hacer que Peñarol pierda la calma, el orden y prevalezca la ansiedad, lo que definitivamente le jugaría en contra en sus aspiraciones por llevarse la Anual.

ESTADIO: Parque Franzini

ÁRBITRO: E. Ostojich HORA: 16:30

CANAL: VTV

Entradas: Defensor Sporting: (Platea Punta Carretas) $ 250 y socios gratis; sábado de 10 a 18 en la sede de 21 de setiembre y el domingo en boleterías del Franzini. Peñarol ya agotó sus entradas.

El pronóstico: Gana Defensor Sporting (Marcelo Decaux), gana Peñarol (Luis Eduardo Inzaurralde, Pablo Benítez, Gustavo Martín, Marcos Lacaze), empate (Juan José Díaz).

Nacional-Danubio

Fuera de casa, del Gran Parque Central por una suspensión, Nacional quiere levantarse luego del tremendo golpe que le asestó el pasado miércoles Fluminense en esa misma cancha al dejarlo fuera de las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo de Alexander “Cacique” Medina disputó uno de sus peores partidos en lo que va del año y le costó carísimo ya que podría haber vuelto a una semifinal continental luego de nueve años, algo que finalmente no se dio. Si bien el fútbol casi siempre da revancha, no se puede decir que el enfrentamiento de este domingo contra Danubio lo sea. Sí puede servir para treparse nuevamente a la punta de la Tabla Anual, algo que también perdió hace muy pocos días, el domingo pasado, cuando igualó de atrás ante Atenas de San Carlos que descendió tras ese encuentro. Nacional llega golpeado en lo anímico y enfrente está un equipo que ha sido demasiado irregular en este Clausura luego de un gran Apertura que es en realidad el que le da la posibilidad de que aún luche por un lugar para la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Danubio ha perdido puntos imposibles y casi nunca mantiene el nivel de un encuentro a otro. Si bien cuenta con jugadores de renombre en todas sus líneas, su fútbol en este último torneo no ha convencido. No obstante, está obligado a sumar para conseguir la clasificación porque detrás vienen Defensor Sporting y Liverpool que buscan también clasificar y solo hay lugar para dos clubes más (además de Peñarol y Nacional), no para tres. Por eso será uno de los encuentros más esperados de este fin de semana y pinta para empate.

ESTADIO: Parque Saroldi

ÁRBITRO: Ch. Ferreyra HORA: 16:30

CANAL: VTV +

Entradas: Nacional Tribuna Principal y Cabecera principal generales $ 250 y socios gratis, Danubio $ 300. Menores de 5 años gratis. Venta en Redpagos y Tickantel.

El pronóstico: Gana Nacional (Luis Eduardo Inzaurralde, Pablo Benítez, Gustavo Martín, Marcos Lacaze), gana Danubio (Marcelo Decaux), empate (Juan José Díaz).

Rampla-Cerro

Rampla se salvó del descenso en la pasada fecha y Cerro ya está en la Sudamericana. De todas formas, se aguarda un clásico apasionante.

ESTADIO: Estadio Olímpico

ÁRBITRO: A. Matonte

HORA: 16:30

entradas: Rampla Tribuna generales $ 150 y socios $ 50, Cerro $ 500; venta en Redpagos hasta el 3 y en Redtickets hasta la hora del partido.

El pronóstico: Gana Rampla Juniors (Juan José Díaz), gana Cerro (Luis Eduardo Inzaurralde, Pablo Benítez), empate (Gustavo Martín, Marcos Lacaze).

Racing-Boston River

Los dos se acaban de salvar del descenso, por lo que este partido servirá para sumar puntos para la temporada 2019.

ESTADIO: Parque Roberto

ÁRBITRO: J. Fuentes

HORA: 16:30

entradas: Racing generales $ 300 y socios gratis y Boston River $ 350 y $ 250; en Redpagos hasta el 3 y Redtickets vence el 4 a la hora del partido.

El pronóstico: Gana Racing (Luis Eduardo Inzaurralde, Juan José Díaz, Gustavo Martín, Marcos Lacaze), gana Boston River (-), empate (Pablo Benítez).

Wanderers-Liverpool

Wanderers y Liverpool jugarán uno de los encuentros más importantes de esta última fecha del Torneo Clausura en el que está en juego la posibilidad de que los negriazules –ya clasificados para la edición 2019 de la Copa Sudamericana al igual que su rival– puedan luchar por una instancia en la próxima Copa Libertadores de América. Para eso no solo dependerá de sí mismo y deberá derrotar al conjunto dirigido por Eduardo Espinel, sino que deberá esperar que ni Danubio ni Defensor Sporting consigan sumar en sus respectivos juegos ante los grandes. Liverpool perdió una enorme posibilidad de estar más arriba cuando logró igualar transitoriamente en el pico ante Nacional, pero los albos se llevaron finalmente los tres puntos. En la tarde del domingo en el Viera dependerán de otros resultados, pero no pierden la esperanza de ir a la Libertadores.

ESTADIO: Parque Viera

ÁRBITRO: F. Modernell

HORA: 16:30

Entradas: Wanderers generales $ 350 y socios gratis y Liverpool $ 350; Venta en Redpagos hasta el 3. En Redtickets vence a la hora del partido.

El pronóstico: Gana Wanderers (Gustavo Martín, Marcos Lacaze), gana Liverpool (Juan José Díaz), empate (Luis Eduardo Inzaurralde, Pablo Benítez).