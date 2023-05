Los robos en dos minutos a 12 locales de Atlántida que alarmaron a los comerciantes: "Queremos que la policía llegue"

Sobre la madrugada del miércoles un hombre se paró en la mitad de una calle de Atlántida, tomó impulso y corrió hacia una puerta lateral del restaurante La Fontaine para pegarle una patada e intentar entrar en el local. No lo logró, pero rompió un vidrio que estaba al costado, revolvió lo que estaba a su paso, rompió la caja registradora, pero solo se llevó un celular de 100 dólares. Todo lo hizo en un minuto y 40 segundos.

Ese mismo hombre solo demoró "diez minutos" en romper los accesos de cuatro locales diferentes y robar algo de dinero de cada uno, dijo a El Observador Máximo Amorín, encargado de La Fontaine.

Después de entrar en su restaurante, esa persona entró y robó en Lolita, el local de ropa ubicado a pocos metros por la calle Ciudad de Montevideo. Luego bajó y entró al bar La Birra, en la esquina de esa calle y Natalio Michelizzi, y finalmente pasó frente al Casino del balneario y entró al pub JM, en Michelizzi y la calle 22.

Los cuatro hurtos de este miércoles son los últimos de una ola de 12 robos que ocurrieron en Atlántida desde el 27 de abril, cuando otros cuatro hechos de este tipo ocurrieron en otros cuatro locales del centro del balneario, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Canelones a El Observador.

¿Quién es el autor de estos robos en Atlántida?

Varios de los propietarios afectados coinciden en que el autor de todos estos delitos es la misma persona, aunque en algunos videos el implicado aparece junto a un compañero. Amorín indicó que ya tienen "una idea de quién es" el delincuente.

Se trata de un "personaje que andaba en la vuelta y que hace unos días ya no está más". Lo describió como "un muchacho, no muy grande, desarmado" que es de los que más veces "andaba por ahí en la calle".

Este miércoles por la tarde los empresarios se reunieron en La Birra con autoridades de la Jefatura, entre ellos el jefe de Policía del departamento, Víctor Trezza. La policía se comprometió a que haya "más presencia policial" en el balneario.

Los dueños de los locales hablaron de otros factores que también son causa de este tipo de situaciones, entre ellos un factor social: la droga en los jóvenes.

"Buscan dinero, se llevan chirolas. En los locales la mayoría no tenemos efectivo, nos manejamos con tarjetas, y ellos lo saben, es un rastrillaje. Muchas veces hay indigentes que son parte de esa organización, que avisan, dan información", afirmó a El Observador Javier Achaval, dueño de La Birra, quien cree que debe haber un trabajo de varios organismos, como la Policía y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para atender esta problemática.

Poco dinero robado, mucho gasto para los locales

El jueves 27 de abril a las 01:19 un hombre con una máscara de Spiderman tiró un pedazo de baldosa grande a la vidriera de la tienda de ropa infantil Beca Kids, pero no logró romperla. Con una patada tuvo mayor suerte. De esa forma tiró un maniquí y varios de los elementos que estaban a la vista de la calle. Luego corrió hacia el mostrador y comenzó a revolver los cajones, para irse del local antes de que el reloj marcara las 01:20, como se ve en la grabación de las cámaras de la seguridad a las que accedió El Observador.

Gladys Antúnez, dueña de Beca Kids, dijo a este medio que el ladrón se robó $ 1.500, pero el problema mayor para ella fueron los gastos que causó el robo: "El vidrio me costó 27 mil pesos. Es más que el alquiler del local", lamentó.

Al lado del local de ropa infantil está Luna Azul, una perfumería que fue robada en la misma noche y al mismo momento que Beca. El video de la puerta de Beca muestra que al momento de ese robo otra persona entra a la perfumería. Su propietaria, Ana Laura López, dijo a El Observador que el delincuente no le robó "ni un peso", pero reparar el vidrio le costó $ 30 mil, y no lo tenían asegurado. Ese día ocurrieron otros tres robos en la misma zona y cerca de la misma hora, comentaron las empresarias.

Achaval, dueño de La Birra, relató que en el caso del robo a su local el perpetrador quiso tirar su puerta de una patada sin éxito, pero pudo romper el pestillo y las aberturas y entrar. Dentro del bar había alcohol y "una computadora", pero el delincuente solo se llevó 500 pesos. Arreglar la puerta le costó entre 200 y 300 dólares.

Fuentes de la Jefatura de Canelones indicaron que en todos los locales sucedió una situación similar: "Entran, manosean las cajas registradoras y se van. Son más grandes los daños materiales, se llevaron poco dinero. A un local le robaron 90 pesos".

"No puedo hacer más"

Cuando Ana Laura López fue a hacer la denuncia del robo a Luna Azul a la seccional, el 27 de abril a la madrugada, afirmó que había una sola policía en el lugar. "Perdónenme, no puedo hacer más que lo que estoy haciendo", le dijo a algunos comerciantes que habían ido a reportar los robos ocurridos ese día, relató la dueña de la perfumería.

"En 30 minutos robaron cinco locales. Ayer (el miércoles) pasó lo mismo. Queremos que la policía llegue", afirmó la propietaria, quien enfatizó que "Atlántida tiene una zona comercial de tres, cuatro manzanas, y la policía está a tres cuadras", pero "la policía no tiene móviles, tiene un móvil solo dedicado a la violencia de género, entonces los móviles tienen que venir de Salinas".

En la reunión de los empresarios y la policía, los primeros transmitieron una "sensación de inseguridad" a los uniformados, y pidieron más presencia policial después de la 1 de la madrugada, cosa que los policías se comprometieron a cumplir.

Achaval, de La Birra, relató que este jueves "ya se vio" una mayor presencia de patrullas. Amorín, de La Fontaine, expresó por su parte que "hay que empatizar" con la policía: "Sonó la alarma y me llamaron. Vivo a siete cuadras de ahí. Cuando llegué (el delincuente) ya se había ido del cuarto lugar. Había tres móviles de policía. No pueden estar por todos lados. Hacen lo que pueden, están cambiando la estrategia".

"La gente cuando pasa esto dice 'uy qué horrible' y parece que no podés venir, no podés pasar. No es esa la situación", agregó.