Los temas que tensan la cuerda al inicio de la transición entre Vázquez y Lacalle Pou

Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés por un lado, Miguel Ángel Toma y Juan Andrés Roballo por el otro. Uno como futuro secretario de la Presidencia de Luis Lacalle Pou y el otro como designado prosecretario fueron a la Torre Ejecutiva al encuentro de los jerarcas de la administración de Tabaré Vázquez que suplantaran para dar inicio al segundo día formal de la transición de gobierno.

Aunque el encuentro de más de una hora tuvo como foco cuestiones “operativas” vinculadas a Presidencia, los blancos dejaron también en la Torre Ejecutiva un reclamo político.

Pese a entender que la administración actual “es mano en cómo administra la transición es el gobierno en funciones”, el equipo de Lacalle Pou aspira a que el diálogo no se centre solo en la transición de tareas sino que las conversaciones incluyan "ámbitos de consulta" en decisiones que deben tomarse antes del 1° de marzo pero que "condicionan para adelante", según dijo Delgado en una rueda de prensa que concedió minutos después del encuentro con los jerarcas del Poder Ejecutivo en funciones.

El ejemplo más repetido en las últimas horas fue el de las tarifas públicas. La salida pública el lunes del ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, para ratificar que no habrá ajuste de tarifas en enero - tal como lo había dicho en julio de este año- tomó por sorpresa al gobierno entrante, porque aspiraban a que fuera uno de los aspectos a negociar.

El gobierno reiteró que ese anuncio se había realizado a fines de julio en una conferencia de prensa luego de un Consejo de Ministros y la polémica se instaló con mensajes cruzados que comenzaron a tensar la transición.

Pero el precio de las tarifas en los meses que le quedan a la administración del presidente Vázquez no es el único tema que los jerarcas entrantes quieren negociar. A partir de febrero se deberá ascender a siete generales del Ejército y para el equipo del presidente electo, Luis Lacalle Pou, esa situación también debe discutirse como parte de la transición.

Delgado y Ferrés también se refirieron en la reunión con Toma y Roballo a esas y otras venias que deberán definirse y designaciones a resolver antes del 1° de marzo, como en el servicio exterior.

En el encuentro con Roballo y Toma también se mencionaron los juicios que afronta el Estado y que seguramente tengan sentencia luego de la asunción del nuevo gobierno, así como financiación internacional e inversiones.

“Yo estoy seguro que en esta instancia, además con una particularidad que es una transición de partidos diferentes, siempre prime esa historia nacional de generar ámbitos de consulta para llegar a una decisión”, dijo Delgado en la conferencia de prensa a modo de mensaje hacia el gobierno actual. “Lo que aspiramos, y así hemos tenido señales, es que temas que pasen esta administración, la mayoría de temas grandes que tienen que ver con inversiones, venias y tantas otras cosas, es que haya un ámbito por lo menos de diálogo. Es maduro, responsable y consecuente con las transiciones de Uruguay”, agregó.

Como parte de la transición, el equipo de Lacalle Pou también buscará analizar, una vez que reciban la información de ministerios y dependencias estatales, cuáles son las vacantes de funcionarios que se generarán en los próximos meses. Parte del proyecto del presidente electo que plantea el ahorro de US$ 900 millones anuales implica la no renovación del 21% de las vacantes que generan los funcionarios públicos por renuncias, muertes, destituciones, entre otros. Ese 21% implicará, estiman en el equipo económico liderado por Azucena Arbeleche, unos US$ 100 millones anuales. Es decir, que el objetivo del nuevo gobierno es que en todo el quinquenio haya un ahorro de US$ 500 millones solo por la no renovación de ese 21% de las vacantes.

Si bien no fue un tema tratado en el encuentro, Lacalle Pou puso en agenda otro aspecto vinculado a las relaciones exteriores que generará alguna que otra rispidez con el gobierno actual. El mandatario electo indicó este lunes en conferencia de prensa, luego de reunirse con Vázquez, que Uruguay se saldrá del Mecanismo de Montevideo, una iniciativa que lideraron los gobiernos de Uruguay y México para apostar al diálogo como forma de que Venezuela salga de su crisis política actual.

El canciller, Rodolfo Nin Novoa, dijo en radio Montecarlo luego del anuncio del líder del próximo gobierno que salirse de ese bloque, que integran México, Uruguay, Bolivia y gobiernos del Caribe, implica ir a un bloque “más confrontativo”. "Es un cambio de orientación, sin lugar a duda. Cuando se dice que va a haber una política de relaciones exteriores sin ideología, aquí creo que hay un cambio y hay una ideología, porque se van de un mecanismo que conforman dos países de América Latina y varios del Caribe con un tinte más progresista y dialoguista", dijo el canciller. "Hay un acercamiento a un núcleo de países que tienen gobiernos conservadores y tiene una visión diferente de encarar los problemas", agregó.

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, anunció que su gobierno se sumará al Mecanismo de Montevideo, a diferencia de lo resuelto por el mandatario saliente Mauricio Macri.

La reunión de este martes también tuvo mucho diálogo sobre el funcionamiento interno. Además de dialogar sobre inversiones, venias y vacantes, el prosecretario y secretario actuales conversaron con quienes ocuparán esos cargos en poco menos de tres meses sobre las unidades ejecutoras, dependencias de Presidencias, el funcionamiento de los servicios de Presidencia y todo lo vinculado a la administración de ese organismo. Este jueves 5, los cuatro se reunirán nuevamente para seguir profundizando la transición.