Los Teros hacen cuatro cambios ante Namibia buscando su primer triunfo en el Mundial de Rugby

Los Teros anunciaron su equipo para el decisivo partido ante Namibia, el próximo miércoles a la hora 17.45 (12.45) en el OL Stadium de Lyon.

El DT Esteban Meneses decidió cuatro cambios respecto al XV que cayó 38-17 ante Italia: Diego Arbelo ingresa en lugar de Ignacio Péculo, que sale de la convocatoria, mientras que Felipe Arcos Pérez ingresa por Tomás Inciarte, que también sale de los 23. En la tercera línea Carlos Deus será el octavo en lugar de Manuel Diana, que no estará entre los convocados. El otro cambio es el regreso al equipo de Bautista Basso, en lugar de Gastón Mieres, que no estará entre los 23.

Los cambios, sobre todo en los forwards buscan darle aire y piernas a un XV titular desgastado en algunas posiciones tras dos partidos ante rivales de primer nivel Mundial.

En los backs, el cambio de Basso por Mieres busca darle más explosión por afuera en un encuentro en el que Los Teros apuestan a tener la pelota y atacar los espacios por afuera, para lo cual será fundamental primer obtener la pelota.

Meneses se decidió por un banco con cinco forwards y tres backs, al igual que ante Italia. En el debut frente a Francia habían sido 6 y 2.

El XV será con Mateo Sanguinetti, Germán Kessler y Diego Arbelo en la primera línea, Manuel Leindekar y Felipe Aliaga en la segunda; Manuel Ardao, Santiago Civetta y Carlos Deus en la tercera línea; Etcheverry y Arata como pareja de medios, el capitán Andrés Vilaseca y Felipe Archivos Pérez como centros, Nicolás Freitas y Bautista Basso como wing y Baltazar Amaya como fullback.

En el banco estarán Pujadas, Gattas, Piussi, Rodríguez, Dos Santos, Ormaechea, Berchesi y Alonso.

En el banco ingresa Reinaldo Piussi como pilar derecho, mientras que en la segunda línea estarán Manuel Rodríguez y Eric Dos Santos, que ingresan entre los 23 por primera vez el torneo.

Entre los backs Juan Manuel Alonso también tendrá su primera oportunidad en el torneo.

No es un detalle menos el dato que recuerda la oficina de prensa del Mundial: 13 jugadores plantel que jugaron el partido de preparación ante Namibia en agosto: Mateo Sanguinetti, Germán Kessler, Diego Arbelo, Manuel Leindekar, Santiago Civetta, Carlos Deus, Felipe Arcos Pérez, Bautista Basso y el capitán Andrés Vilaseca, que Los Teros ganaron 26-18.

Ese día Carlos Deus anotó un try y fue el jugador más peligroso con la pelota en la mano, con un máximo de dos quiebres de línea, cinco defensores superados y corrió 98 metros.

Datos (gentileza Rugby News Service)

Felipe Arcos Pérez reemplaza a Tomás Inciarte en el centro y hará su debut en la Copa del Mundo de Rugby. Recibió una tarjeta amarilla contra Namibia en lo que fue su última aparición en un test.

Bautista Basso reemplaza a Gastón Mieres como wing derecho, regresando a la alineación titular después de jugar 14 minutos la semana pasada contra Italia.

Tres de los cuatro jugadores que apoyaron tries ese día han sido convocados: Felipe Arcos Pérez, Santiago Civetta y Carlos Deus.

Santiago Civetta tuvo una actuación dominante contra Namibia a principios de este año, con un try, una asistencia y 11 tackles realizados.

Santiago Arata anotó su único doblete en su carrera contra Namibia en Windhoek en 2017. Ningún uruguayo ha anotado más de un try en un partido de la Copa del Mundo de Rugby.

Ha superado a la quinta mayor cantidad de defensores de cualquier medio scrum en la RWC 2023 (4).

El capitán Andrés Vilaseca ha jugado la mayor cantidad de minutos de cualquier uruguayo en la historia de la Copa del Mundo de Rugby, perdiéndose solo 67 en 10 partidos desde la RWC 2015, con un promedio de solo 6.7 por partido.

Baltazar Amaya ha sido uno de los jugadores más peligrosos en ataque de Uruguay en la RWC 2023, con un máximo de 128 metros recorridos con la pelota y nueve defensores superados.

Felipe Etcheverry ha realizado las tres asistencias de try para Uruguay en la RWC 2023, incluyendo dos para Nicolás Freitas.

Nicolás Freitas es el máximo anotador de tries de Los Teros en la RWC 2023 con dos. Ningún jugador uruguayo ha anotado tres tries en la Copa del Mundo de Rugby, y comparte el récord histórico con su compañero de equipo Manuel Diana (dos en 2019), el actual entrenador chileno Pablo Lemoine (dos en 2003) y el ex full-back Alfonso Cardoso (uno en 1999 y uno en 2003).