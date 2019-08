Los Teros: una historia de peleas, amor y rugby

Sin tanto bombo como su contraparte futbolística, este año hay una selección uruguaya que disputará un mundial. Será el segundo consecutivo desde la implementación de un proceso de trabajo con puntos de contacto con la versión futbolera, que pasó del caos institucional y deportivo a establecer las bases del profesionalismo en un país donde hasta hace casi nada el rugby era un deporte amateur. Y que además se convirtió en un ejemplo internacional.

La historia de los Teros es de esas historias que a los uruguayos les encantan: la historia del que trabaja para salir adelante, del que se esfuerza en pos de sus objetivos, de lo que los anglosajones llaman el underdog, el que se espera que pierda pero sin embargo se impone a rivales de mayor escala y recursos, algo de lo que los uruguayos han hecho prácticamente un mito fundacional del país. Y hay un libro que retrata esa transformación radical, esa revolución deportiva que tiene detrás conflictos, valentía y amor, por el deporte y por la camiseta.

El periodista y editor de El Observador Ignacio Chans es el encargado de contar esta historia en Los Teros a través del repaso histórico y de las charlas con los protagonistas. Una historia que no tiene aún un final – ni lo tendrá – y que además tiene momentos de quiebre en el medio, como lo que ocurre luego del mundial 2015 en el que se cambia el cuerpo técnico de la selección. El marco temporal del libro fue uno de los puntos de mayor discusión en el proceso de Los Teros, pero finalmente se puso el tope en la previa del Mundial, para que el que se enfrenta al texto descubra como se llegó a él.

“Haciéndolo me llamó mucho la atención cómo cambió la dirección, no fue llegar al mundial en 2015 y administrar el éxito, sino que se arrancó para otro lado, para donde se necesitaba a la vista del resultado. Para seguir creciendo. Esta historia no se detiene y no se va a detener ahora, el año que viene entran Peñarol y Nacional, se abre un escenario totalmente diferente en el cual también hay un montón de riesgos. Es difícil ponerle un cierre”, explicó Chans.

Otro de los puntos más delicados en la construcción del libro fue la de dónde poner el listón de exigencia para el lector. Ni convertirlo en un texto apto solo para conocedores del deporte, ni tener que detenerse a explicar cada término, cada jugada y cada posición. La respuesta al dilema fue la de centrarse en la historia y no tanto en el juego.

Una historia digna de una película, con el inicio del relato con una selección sin recursos, sin proyectos y sin conducción firme, con jugadores que entrenan en un barrizal, sin agua caliente en sus duchas, una federación que no genera ganancias y un conflicto permanente entre dirigentes, jugadores y entrenadores. “Cuando arranca el libro el conflicto es más grande que la dirección hacia la que hay que ir, en 2010 y 2011. Ahí el conflicto ganaba todo y era conflicto por el conflicto en sí. Después del mundial 2015 el conflicto tiene una dirección, tiene un porqué y una apuesta”, reflexionó el autor. “Hay una buena enseñanza y es que el conflicto bien llevado resulta. Se necesita liderazgo, ideas claras y después resultados. Porque esto es deporte y los resultados condicionan”.

Los resultados ayudan, pero el libro también deja en claro que los procesos de trabajo, la planificación y la buena gestión de los recursos, por más escasos que sean, también lo hacen. Los Teros (y en su manera, la selección de fútbol) ilustran que “te puede ir bien trabajando mal, pero es mucho más probable que te vaya bien si trabajas de forma organizada. Podés tener suerte, podés tener talento, pero lo tenés que ayudar. Podés ser un gigante, como le pasa a Nacional y Peñarol en el fútbol uruguayo, y trabajando mal, con tu peso específico te da para avanzar, pero si sos chico es muy difícil que logres cosas”, dijo Chans. Y Los Teros lo van logrando a lo largo del libro (y de la historia real).

Con la visión de los protagonistas, el libro ilustra las razones por las que una selección de un país minúsculo, completamente amateur, logra superar a contrincantes de mayor poderío y de forma gradual, reducir la gigantesca distancia que lo separa de los que están por encima. Hay una parte de eso que se logra por lo que en el texto el exentrenador Pablo Lemoine señala como una de las cualidades del rugby local: “El proyecto del rugby uruguayo es irreproducible porque no hay otro país como el nuestro”.

Para Chans, uno de los grandes méritos de este proceso es que los Teros empezaron a trabajar como un club, “primero logrando la identificación de los clubes para que vieran que era necesario que los jugadores entrenaran ahí y mantuvieran un programa anual de entrenamiento, que era lo que no existía antes. Antes se entrenaba para un torneo puntual y después se iban. Acá lo que se dijo fue ‘vamos a formar jugadores de alto rendimiento, que estén un paso por encima del campeonato local, que sigan jugando en él, pero que tengan una planificación’. Eso en Uruguay se puede hacer porque es un país chico, y encima el rugby está muy centrado en Montevideo, y los que vienen del interior son estudiantes o gente joven que vino a trabajar a Montevideo. La centralidad te ayuda en ese sentido”, señaló, comparando con otros países de nivel deportivo similar como Chile – o incluso los que están arriba como Argentina – que por su realidad geográfica no pueden replicar el modelo.

Y por detrás de eso está el esfuerzo, los empujes que permiten lograr avances clave como la instalación del Estadio Charrúa como el eje del rugby nacional, la profesionalización de los jugadores de la selección y la clasificación a los mundiales. Los testimonios del libro reflejan esos empujes, y cómo se trabajó para cambiar la visión que las autoridades internacionales y regionales tenían del deporte uruguayo. Dejar de ser los desprolijos y pasar a ser modelo. Al contrario que otros países de mayor poderío deportivo y de más tradición como las islas del Pacífico, Uruguay crece también por la buena gestión y la buena inversión del dinero que aporta World Rugby, el organismo regulador internacional. En un deporte donde la distancia entre las selecciones grandes y las demás es gigantesca, la forma de desarrollar el deporte es convertir a estas últimas en equipos competitivos.

Ahí también aparece el rugby argentino, que apadrina al uruguayo en una acción que en otros deportes es impensada. “Argentina necesita que su región sea fuerte. Uruguay lo que ha logrado en estos años es estar cabeza a cabeza con el segundo equipo argentino, lo cual ya es una buena noticia para ese país. Falta mucho para estar a la altura del primer equipo, pero de todos modos, desde el punto de vista deportivo y moral si se quiere es un imperativo ético que tiene Argentina, que también lo aprovechó en su momento con Sudáfrica”. Argentina se encontró con un país dispuesto a hacer el click y dar el salto adelante para crecer.

Y por más que por delante hay un Mundial (en el que el objetivo, si bien difícil, es el de derrotar a Georgia y Fiji y lograr el tercer puesto en la fase de grupos, que garantiza la clasificación directa al siguiente Mundial), esta es una historia con final abierto y que para su autor, tiene por delante un futuro prometedor. “Creo que está dado un escenario para seguir creciendo- Por ejemplo el proyecto de liga profesional regional que viene después del Mundial es un gran paso, y tiene mucha cosa de innovación, como la de incorporar a los equipos de fútbol. Llegaron hace rato a un techo en el rugby uruguayo, y se han planteado formas bastante fuera de lo común para seguir creciendo. La progresión de estos años hace que sea lógico y optimista”.

