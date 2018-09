Los tres temas en los que hizo foco el Congreso Agropecuario Nacional

En una coyuntura para el sector agropecuario en la que varios sectores enfrentan dificultades –con una situación a nivel regional de cierta inestabilidad, además–, se llevó a cabo en la Rural del Prado el Consejo Agropecuario Nacional –herramienta creada por ley en 2007–, con el foco en tres temas centrales: la conciencia agropecuaria, la transferencia de tecnología y las buenas prácticas agrícolas.

Al encuentro acudieron los intendentes Aníbal Pereyra, de Rocha; y Agustín Bascou, de Soriano; y la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, entre otras autoridades.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, anfitrión en la reunión, dijo que lo que se busca por parte de las autoridades nacionales es ser proactivos con el fin de descentralizar a nivel del territorio nacional, para lograr una mayor participación de los gobiernos departamentales con la meta de converger con toda la institucionalidad agropecuaria hacia el interior en conceptos fundamentales, como la conciencia agropecuaria que tanto se reclama. La instancia fue definida como una “herramienta que en su inicio nació como forma de comunicar”, destacó el jerarca.

En relación a la transferencia de tecnología, se trataron las dificultades que existen en volcar los recursos de la sociedad a un más amplio universo de productores agropecuarios. Se resaltó que, a pesar de los esfuerzos de la Dirección de Desarrollo Rural, “el grupo de productores a los que se llega a veces son siempre los mismos, mientras hay algunos a los que no se llega nunca”.

El objetivo, apuntó el ministro, “es llevar al campo a la ciudad y la ciudad al campo”, para plantear debates serios sobre el enfrentamiento que a la vez implica hablar de lo productivo y lo ambiental. Y señaló que la conciencia agropecuaria y las buenas prácticas agrícolas “están estrechamente ligadas”.

Producividad versus asuntos ambientales

Benech destacó, sobre las buenas prácticas agrícolas, el plan de manejo y uso de suelos “como ejemplo en el mundo”, e hizo mención al debate generado semanas atrás por el uso de herbicidas –especialmente del glifosato– tras el histórico fallo judicial que condenó a Monsanto a pagarle US$ 289 millones a un jardinero de una escuela primaria en EEUU.

“Cada vez el tema ambiental pesa más, con mucha opinión y poca difusión del conocimiento y de las cosas que se vienen haciendo. Es un tema sensible en el que hay que trabajar con la articulación en todo el territorio, porque los problemas son distintos en cada zona del país”, manifestó. Además, se reconoció que hay problemas con el glifosato en la apicultura, pero se insinuó que muchas veces se deben a un mal uso.

“Los agroquímicos son los que permiten la labranza cero, lo que implica disminuir la erosión de los suelos. En genérico los agroquímicos no son buenos. Son como los medicamentos, tenemos que usarlos responsablemente y con protocolos. Y a quienes los usen mal, hay que sancionarlos, como se está haciendo. No se pueden prohibir, porque sin innovación y tecnología no podemos seguir creciendo. Se puede decir que el eucalipto o la soja son malos. Entonces, ¿no plantamos? Yo viví el Uruguay sin soja y sin eucalipto, no precisamos hacer un diagnóstico de cómo sería el futuro”, expresó el ministro.