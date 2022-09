Los US$ 1.500 millones que sumó Arbeleche y el “festejo” fiscal que para el FA demuestra que se podía gastar más

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, destacó este jueves en el Parlamento el crecimiento de la economía, la recuperación del empleo y la mejora en los resultados fiscales durante el último ejercicio.

Lo hizo con una larga serie de cifras que el oficialismo ve como muestras de una evolución del contexto macroeconómico, aunque al mismo tiempo esos datos fueron utilizados por la oposición para argumentar que, en el peor momento de la emergencia sanitaria, el Poder Ejecutivo pudo haber gastado más para atenuar los efectos de la crisis.

En una sesión que transcurrió con tranquilidad y sin grandes cruces verbales, pero en donde quedaron demostrados una vez más los enfoques opuestos en política económica, Arbeleche optó por una fórmula inusual: comparó el incremento presupuestal que se dispondrá de aquí al final del periodo, con respecto al gasto dispuesto hasta el año pasado.

Así, el informe presentado para la ocasión destacó los casi US$ 1.500 millones que se invertirán, de aquí hasta el último año de este período, para permitir el incremento de recursos en áreas “estratégicas” para el Poder Ejecutivo, sin reparar en que parte de ese gasto se incorpora de forma estructural al Presupuesto y otra parte supone un gasto coyuntural.

Entre los US$ 1.500 millones que sumó la ministra se incluyen US$ 830 millones de "aumentos presupuestales" dispuestos para 2022, de los cuales US$ 537 millones son partidas para atender las consecuencias de la pandemia (US$ 371 del Fondo Covid) o el incremento de precios (US$166 millones de asistencia).

A ello se le suman US$ 650 millones de aumento presupuestal previsto para 2023 y 2024.

Arbeleche y su equipo estuvieron en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, para comenzar la segunda vuelta de la discusión legislativa del mensaje presupuestal.

“Se trata de una Rendición de Cuentas muy auspiciosa, por el volumen de los recursos asignados y por el destino que tendrán”, señala el informe del MEF, que destaca a seguridad, salud, educación, infraestructura e innovación como las áreas más beneficiadas. También, se agrega, porque se cumple el compromiso de recuperar e incrementar el salario real de los trabajos públicos para los próximos años.

“Todo esto se realiza sin aumentar impuestos, algo que ha sido una definición de este gobierno incluso durante los momentos más complejos de la pandemia”, se asegura. “El aumento del gasto previsto en esta Rendición de Cuentas, que será volcado a la sociedad, proviene del crecimiento económico reciente, además de generar puestos de trabajo que permiten contar con más recursos para el Estado”.

“Los recursos asignados para atender necesidades, recuperar salarios e incrementar el presupuesto previsto para áreas estratégicas son US$ 1.486 millones entre 2022 y 2024”, concluyó el ministerio.

Una nueva fase

Arbeleche aprovechó para volver a destacar los dos recientes datos de crecimiento y empleo: un alza de 4,1% en el PBI y la creación de “la casi totalidad de los empleos que se habían destruido durante la pandemia”. También remarcó las proyecciones que indican que este año finalizará con 4,8% de crecimiento en la economía y la creación de unos 40 mil empleos.

“Entramos en una nueva fase de recuperación económica”, celebró Arbeleche en rueda de prensa. La ministra precisó que, a la creación de empleo, se le suma en esta nueva etapa la recuperación del salario real. Asi, destacó el dato conocido este miércoles: el poder de compra creció en julio por primera vez luego de doce meses consecutivos de caída. “Siempre dijimos que esto era importante y en esta Rendición de Cuentas lo estamos presentando” dijo Arbeleche, en referencia al acuerdo incorporado para el sector público que, según dijo, terminará tres puntos por encima del salario real prepandemia.

En el equipo económico se admitió además que la inflación, que se mantiene fuera del rango meta, sigue constituyendo un desafío. De todas formas se mostró confianza que en se afiance la tendencia a la desaceleración que comenzaron a mostrar algunos indicadores.

Ante los senadores, la ministra de Economía volvió además a advertir sobre las incertidumbres que se mantienen en el contexto internacional en referencia a las tasas de interés, menores expectativas de crecimiento y la persistencia de la inflación global.

Economía reafirmó en ese sentido su “compromiso” con la estabilidad de precios y subrayó la importancia de la inversión privada para generar más puestos de trabajo, que seguirá siendo “empujada” por beneficios tributarios por parte del Estado.

Estamos peor

Para el senador frenteamplista Mario Bergara (Fuerza Renovadora), el informe presentado por Arbeleche soslaya un factor importante: más allá de cifras y números, el legislador opositor valoró que la situación económica social “para el uruguayo común” está peor. “No podemos despegar el análisis económico de la situación real”, insistió Bergara, que dijo discrepar con la idea de Arbeleche de “festejar un sobrecumplimiento” de las metas fiscales “cuando hay 66 mil pobres más y cientos de ollas donde comen decenas de miles de compatriotas”.

El senador argumentó que el informe de Arbeleche no hizo más que demostrar que, efectivamente, el gobierno tenía margen para “ayudar más” durante la emergencia sanitaria. Para Bergara, Economía y Finanzas pudo haber volcado cerca de US$ 400 millones suplementarios y así evitar que “la pobreza aumentara como aumentó, o para que no hubiera necesidad de ollas populares”.

Los cálculos del senador indican que la mejora fiscal destacada por Arbeleche se explica pr la rebaja de salarios y pasividades y lo que el Frente Amplio advierte como un incremento de impuestos en estos dos últimos años. “Todos sabemos que pagamos más IVA y también más IRPF” señaló Bergara, que estimó que a raíz de la reducción del descuento que se aplicaba a través de las tarjetas de crédito y el cambio en los parámetros de cálculo de las franjas de IRPF hubo un aumento de la carga tributaria del orden de los US$ 100 millones. Frente a eso, afirmó, en los últimos dos años las rebajas salariales significaron US$ 700 millones. “Eso explica, casi íntegramente, lo que ellos llaman mejora fiscal”, aseguró.

El senador frenteamplista cuestionó además que el gobierno plantea todo a “cortísimo plazo”, al señalar la “carencia” de una agenda de crecimiento económico y social. Parafraseando a varios integrantes del gobierno, Bergara aseguró que esta Rendición de Cuentas constituye el “verdadero palo en la rueda” para todas las política que el Poder Ejecutivo dice querer llevar adelante.

En su visión, lo dispuesto para la transformación educativa, seguridad, ciencia o para que “no falten medicamentos” en ASSE son “mínimos”.

De a poco vamos saliendo

En el Partido Nacional, el senador Jorge Gandini (Por la Patria) destacó la evolución que tuvo la Rendición de Cuentas en el Parlamento, y en particular que por primera vez en mucho tiempo se lograra, a través de la negociación colectiva, un acuerdo con el sector público que permitirá el crecimiento del salario real. “Todo esto por el crecimiento de la economía, que fue mayor al previsto”, destacó el senador, que además valoró el control que se logró sobre el endeudamiento y la leve caída del déficit fiscal.

Con todo y, pese a que “de a poco vamos saliendo”, Gandini adelantó que en un futuro cercano el gobierno deberá generar mayores medidas de distribución. Allí apuntó a algunos sectores que “no andan tan bien”, como el turismo, que primero recibió el impacto de la pandemia y que ahora está fuertemente afectado por la diferencia cambiaria con Argentina.