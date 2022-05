Lote 21 logró firmeza en todas las categorías y alzas de precios

Lote 21 colocó el 95,8% de la oferta que puso a consideración en el remate N° 174, que tras dos jornadas de venta culminó con aumentos de precios en todas las categorías, según informó a El Observador Federico Rodríguez, presidente del consorcio.

“La demanda sigue con firmeza en todas las categorías”, indicó, y sostuvo que esta fue una buena edición de la venta por pantalla, en el que algunos ganados, como los novillos, la vaca de invernada, los terneros o las terneras, se destacaron por los valores.

Resaltaron los valores al bulto

Los novillos de uno a dos años, que promediaron US$ 2,76 por kilo, se vendieron a US$ 883 por cabeza. “Ese fue uno de los destaques dentro de la venta”, comentó el rematador, quien resaltó también la colocación de los novillos de más de tres años, que se valorizaron a US$ 2,63 por kilo y a US$ 1.125 por cabeza.

También indicó que una categoría demandada y con buenos valores fue la vaca de invernada, que se colocó a US$ 2,22 por kilo y a US$ 887 por cabeza; así como la ternera, que valió US$ 2,97 el kilo y US$ 493 al bulto. El ternero, por su parte, se colocó a US$ 3,16 el kilo, y alcanzó un valor de US$ 521 por ejemplar.

Resultados de la venta.

Lote 21 puso a consideración de los clientes destacados lotes de vacunos y lanares, como es habitual con la financiación del banco Santander, con el que ofreció varios beneficios a los compradores, como descuentos por pagos al contado o preofertas.

Los escritorios rurales del equipo operaron desde el Club de Golf del Uruguay, en Montevideo, en las dos jornadas, en las que “hubo una colocación muy buena”, comentó Rodríguez.

Los clientes pudieron seguir la venta en vivo a través de DirecTV, CampoTV, Cablevisión y la web de Lote 21.

Un nuevo Lote 21

El próximo remate de Lote 21 se realizará en dos jornadas, el miércoles 8 y el jueves 9 de junio. Las inscripciones para esa, que será la venta N° 175, cerrarán el miércoles 25 de mayo.

Luego de las certificaciones, el catálogo digital para esa nueva venta se podrá solicitar por Whatsapp al 099 008 079.