Lote 21 reflejó un nuevo mercado que se formó rápidamente

“Vimos un mercado más cauto”, reflexionó a El Observador Federico Rodríguez, integrante de Lote 21 y titular del escritorio Federico Rodríguez Negocios Rurales, concluido el 148° remate de este conjunto de escritorios rurales este martes 10 desde el Hipódromo Nacional de Maroñas con la financiación de Scotiabank, venta que contó con una oferta de 8.354 vacunos y 2.243 lanares certificados.

El rematador dijo “que la venta fue algo laboriosa al principio, el mercado hubo que formarlo, algo lógico después de tanto tiempo con los precios de los ganados en suba y las últimas tres semanas con ajustes a la baja, por lo tanto de alguna manera había que conciliar al vendedor con el comprador”.

Complementó eso diciendo que “la gente, lo vimos, se adaptó rápidamente a este nuevo mercado, eso fue bueno y de alguna manera hizo que el remate tenga en líneas generales un buen resultado”.

“Hubo valores menores a los del remate pasado, con algunas categorías en los que los promedios bajaron más que en otras, por ejemplo el ternero macho que en porcentaje prácticamente copió la baja del ganado gordo”, añadió.

Dijo que el ternero pesado tuvo más demanda que el de 170 kilos, sin que hubiera terneros de menos de 140 kilos, con terneras que copió la misma baja.

En las categorías de cría, como la vaquillona, “la venta fue más laboriosa, sin embargo en las piezas de cría hubo mucha dinámica, con muchos piques y pujas, en un mercado donde el vendedor se fue adaptando y el mercado se fue formando”.

Rodríguez destacó que en alguna categoría, incluso, hubo subas, como en las de los novillos de dos a tres años y en los de más de tres años.

“La demanda sigue sostenida, se vio fortalecida incluso por el ajuste de valores, que es algo que lo vemos sano porque si el gordo bajó 20 centavos, estamos con cuatro o cinco semanas sin lluvias en buena parte del país como sobre todo en el centro, este y sur del país, con algo más de lluvia en el litoral y norte, creemos que es sano que el mercado copie a la baja, el mercado se adaptó y funcionó”.

Juan Samuelle

Cambio de año

En otro orden, sobre este año que concluye, “fue bueno en valores, sin dudas, hay que tener memoria y el año pasado en esta época estábamos vendiendo terneros a US$ 1,90 o US$ 2, con una seca también en el comienzo del verano, pero en enero empezó a llover y los ganados rápidamente se fueron a US$ 3,25 y US$ y no pararon de subir”.

Fue un año “de una demanda realmente voraz, tremendo fue el interés, repercutiendo en una reposición que ha sido todo el año muy dinámica, con destaque para las terneradas, con los mismos valores para hembras e inclusive más en alguna vez que para los machos. El engorde y la recría estuvieron muy dinámicos y hay que darle una visión positiva a lo que es la exportación en pie, marcando un piso en aquel momento de diciembre, no dejando caer al ternero”.

En ese sentido, “en todo momento hubo un lindo encadenamiento, muy bueno y en general más allá de subas o bajas lo más destacable es que haya estabilidad dentro de valores razonables y eso es lo que esperamos para el año que viene, que 2020 venga con actividad dinámica, con demanda, con colocaciones y con estabilidad porque eso es positivo, este año pasó y repercutió favorablemente, el productor valora todo eso y tiene capacidad para adaptarse y hacer los manejos adecuados rápidamente y eso le sirve a toda la cadena”.

Juan Samuelle

Los detalles

Respecto a la financiación, hubo 90 días libres, estuvo disponible el fideicomiso ganadero del banco y hubo plazos especiales, más 2% de descuento por pago contado y otro 1% por el uso de Pique 21.

Como se estila, quienes hicieron preofertas en el sitio lote21.com.uy, compraron y abonaron al contado, alcanzaron un 50,39% (impuestos incluidos) de ahorro sobre la comisión del comprador.

El remate fue emitido por DirecTV, Cablevisión, CampoTV y a través del sitio web de Lote 21.

Se viene el 15° aniversario

El año que viene Lote 21 cumplirá 15 años en el mercado, por lo que se espera que sea un año especial, con varias novedades, en un ejercicio en el que este consorcio de rematadores tendrá un nuevo presidente, Diego De María.

Tras colocar el lote 187, el último de la venta de este martes desde Maroñas y previo a la cena de camaradería para despedir el año, Nicolich celebró la llegada de De María como nuevo presidente: “Es un gran, gran, gran trabajador”, expresó. De María, por su parte, resaltó todo lo hecho por Nicolich, “porque supo mantener al equipo unido en tiempos que fueron complicados”.