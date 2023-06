Lozano sobre el penal no pitado a Nacional: "Pensé que iban a ir a ver en el VAR y me lo iban a cobrar"

Leandro Lozano se vio metido en medio de una situación diferente en el partido del pasado sábado entre Nacional y Deportivo Maldonado por la segunda fecha del Torneo Intermedio.

Cuando el encuentro estaba 0-0 en el primer tiempo, la pelota le dio de lleno en la mano y todos los fernandinos pidieron penal.

Sin embargo, el árbitro Bruno Sacarelo y los integrantes del VAR, dejaron seguir la jugada, entendiendo en ambos casos de que no era una jugada para pitar la pena máxima.

Esto derivó en que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, luego de dos meses y medio, volviera a opinar de los arbitrajes.

Ruglio escribió en su estado de Whatsapp sobre esa jugada: "Ya están jugados y se ríen de todos nosotros. Ya no se aguanta más porque realmente se nos ríen en la cara. Saben que pueden hacer lo que quieran. Se pasaron ya y juegan con el trabajo, tiempo y la salud de todos nosotros. Una vergüenza, mucha impunidad y no les importa nada".

La palabra de Lozano y el penal

Lozano habló este martes acerca de esa jugada que lo tuvo como protagonista.

"La mano no fue intencional. Me pegó en el pecho y cuando pegó en el piso, yo iba a salir, y me pegó en la mano. Fue increíble. Pero obviamente me tocó en la mano, lo vio todo el mundo. Fue una locura porque me llegaron fotos que decían 'Eh, no te cobraron penal'. Tengo familia hincha del otro cuadro (Peñarol) que querían que pitara penal", dijo el futbolista tricolor este martes al programa "Quiero fútbol" de Sport 890.

Consultado acerca de si pensó que la iban a revisar desde el VAR, contó lo que pensó en ese momento.

"Sí, pensé que iban a ir a ver en el VAR y me lo iban a cobrar. Incluso, Diego Polenta me preguntó: ‘Charly, ¿te tocó la mano?’, y yo le contesté, ‘No, no me tocó’ y yo sabía que me había tocado la mano. Yo quería que pasara rápido el momento y le dije eso. ‘No, no me tocó, ya va a sacar’, le dije.

Y añadió: "En mi familia hay bastantes hinchas de Peñarol. Obviamente, por más que sean de Peñarol, quieren que me vaya bien a mí. En joda me decían: 'Mirá que no te cobraron un penal, ¿eh?'. Y yo le decía que no, que no había sido penal".