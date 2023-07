Lucas Lemos, el campeón desde el baby desechado por Peñarol que quiere el "premio gordo" con Liverpool

Los abuelos Luis y Miriam, y su madre Joanna son su mundo. El sostén de los momentos más duros. El abrazo para compartir las alegrías. Lucas Lemos ya sabe de amarguras pero también de felicidad en su camino futbolero. Tiene 22 años, le costó un par de duros tropezones iniciar su camino en formativas, pero desde que llegó a la Primera de Liverpool ya conquistó tres títulos. Y ahora va por "el pez gordo": el Campeonato Uruguayo 2023.

El lunes, contra Deportivo Maldonado, fue clave al anotar el gol del descuento para una notable remontada que convirtió un 0-2 en un 3-2 para sostener al negriazul como único líder del grupo B del Torneo Intermedio.

Inés Guimaraens

Lemos en su barrio, Punta de Rieles

"Fue un triunfo que marcó, que se va a ver reflejado a fin de año, tres puntazos. La verdad que no lo veía por ningún lado el partido, estaban muy cerrados y por suerte lo que teníamos que poner se puso y lo dimos vuelta", cuenta a Referí el volante que nació, se crio y vive en Punta de Rieles.

Su gol llegó tras una pelota quieta ejecutada por Fabricio Díaz que Ruben Bentancourt cabeceó al medio para que Federico Pereira se la sirviera a Lemos, que venció a Guillermo Reyes con un potente remate.

"Es una jugada preparada, Jorge (Bava) le da mucha importancia a la pelota quieta, estaba entrenada, tal vez no entre los que intervinieron pero sí es una jugada ensayada", confiesa el volante central que asomó en Primera en 2021 como zaguero.

"Estamos en una posición privilegiada, peleando por cosas importantes y todos salen a matarte", indica sobre el próximo rival: Cerro en el Tróccoli (sábado, hora 12.00).

"Hoy estamos pensando en el Intermedio, pero sin descuidar la Anual porque el premio mayor está a fin de año, todo punto suma, ahora queremos ganar el intermedio, pero a fin de año vamos por todo", resalta el volante central negriazul.

Lemos debutó con Gustavo Ferrín en la primera fecha del Torneo Intermedio 2020, luego de que José Luis Palma decidiera cesar a Román Cuello tras el Apertura y antes de la llegada de Marcelo Méndez.

"Con Román, después de la pandemia, había ido siempre al banco, pero nunca me tocó jugar. Gustavo me puso por el Colo Ramírez para cerrar el resultado. Me dijo que disfrutara y que me acordara de todos los que me habían apoyado para llegar ahí".

Diego Battiste

Contra Franco Martínez de Cerrito

Las imágenes de los abuelos Luis y Miriam, y la de su madre Joanna fueron inevitables.

Eran sus abuelos los que se encargaban de llevarlo, en su autito, a todas las canchas en sus años de baby fútbol que inició en Potencia, con apenas dos años, cuando todavía usaba chupete y pañales.

Eran tiempos donde en los cumpleaños, en Navidad o Reyes, el único regalo que el pequeño Lucas quería recibir era una pelota: "Si no me regalaban una pelota, me calentaba".

"Mis tíos y mis primos jugaron en Potencia y seguí la tradición familiar", dice el volante que en su puesto admira a Sergio Busquets.

Lemos jugó en la Liga Uruguaya y luego se mudó a la de Piedras Blancas para jugar en Niágara. Luego pasó por Siete Estrellas, donde lo dirigió el padre de Camilo Cándido, y La Lata. "En todos los equipos salí campeón y me tocó hacer muchos goles, sobre todo pegándole de afuera del área".

Inés Guimaraens

En la intimidad de su hogar

Cuando jugaba en La Lata ya iba a la escuelita de Peñarol, que lo fichó para jugar en Séptima: "Estuve seis meses pero nunca tuve la oportunidad. No fui al banco ni en un solo partido y a los seis meses me dejaron libre".

Esa tarde, sentó a sus abuelos y a su madre en la mesa del living y se largó a llorar.

Lucas creció sin padre. "Fue duro. Ir a las reuniones del colegio o del baby y que todos mis compañeros estuvieran con su padre y su madre. Yo no. Nunca lo conocí. Pero fue algo que a la larga me hizo fuerte y si hoy miro para atrás te digo que no lo necesito".

"Mi familia me dio el consuelo y la fuerza para seguir. Era chico y fue un golpe duro. A través del padre de un amigo conseguí una prueba en Rentistas. Estuve alrededor de 10 días, pero al final me dijeron que no me iban a tener en cuenta".

Pero Lemos no se rindió. Agachó la cabeza y siguió en búsqueda de su oportunidad.

Uno de sus primos, de los que jugó en Potencia, que luego militó en inferiores de Danubio y que llegó a la Tercera de Sud América, lo recomendó a Alejandro Bertoldi, extécnico de la Tercera de los buzones que entonces estaba en la Séptima de Liverpool, para que lo probara. Lemos se probó, gustó, quedó y lo ficharon. Insistir, persistir, resistir, pero nunca desistir.

Hizo todas las inferiores de volante centras hasta que en Cuarta comenzaron a probarlo de zaguero, para alternar y manejar otra posición.

Fue en esa posición que Cuello lo promovió a Primera, que Ferrín lo hizo debutar, donde Marcelo Méndez lo hizo alternar y donde Jorge Bava lo empezó a utilizar hasta que luego lo colocó de volante central.

William Lemos, con el que fue campeón en sub 16. Gabriel Oroza y Osvalo Canobbio lo marcaron a fuego en el semillero de virtudes en el que Bertoldi le abrió las puertas.

En sub 17 también fue campeón con Apraham Yeladian de entrenador. Lemos es generación 2000, igual que Gastón Martirena y Federico Pereira, del actual plantel de Primera de los negros.

En mayores, Lemos ya ganó el Clausura 2020, que se jugó en 2021 a causa de la pandemia, el Apertura 2022 y la Supercopa 2023.

Inés Guimaraens

El festejo de la Supercopa con el tono paternal de José Luis Palma

En ese último título, contra Nacional, fue expulsado a los 38 minutos, pero su equipo logró igual ganar por 1 a 0.

"Fue una sensación rara, todo jugador quiere ser campeón en la cancha y afuera me comía las uñas y no quería ni mirar el partido; por suerte mis compañeros fueron unos leones. En el momento del festejo todo fue felicidad, pero al otro día me paré adelante del grupo y pedí disculpas por dejarlos con uno menos. Los compañeros me apoyaron y Jorge habló y dijo que en esto del fútbol todo es aprendizaje y que los errores no hay que volver a cometerlos".

Inés Guimaraens

Expulsado en la final de la Supercopa Uruguaya 2023

"El torneo está muy apretado, hay muy buenos planteles, pero nosotros tenemos confianza en lo nuestro y sabemos que podemos dar el golpe del premio gordo, estamos muy confiados y decididos. El club hace varios años que es protagonista y nos sentimos muy confiados en ser campeones uruguayos. Sabemos que se puede y ojalá este sea el año".