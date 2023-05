Luego del revuelo, el Loco Abreu aclaró sus dichos sobre los penales para Argentina

“El Loco” Sebastián Abreu aclaró este jueves sus dichos por los penales cobrados para la selección argentina en el Mundial Qatar 2022, los que se sumaron a las declaraciones y polémica que había generado Diego Lugano al hablar en primera instancia.

Luego de las repercusiones que causaron las palabras del minuano, hizo una aclaración sobre el tema.

Lo primero que dijo Abreu sobre los penales para Argentina

"Para mí sí hubieron penales que tuvieron criterios diferentes con otros partidos, para sí cobrarle a Argentina y no cobrarle a otros”, dijo Abreu en sus primeras declaraciones a Los Más Grandes de AM 990, luego de que Lugano hubiera instalado el tema.

“Si haces un análisis de algunos penales, acá se cobraron y en otros partidos no se utilizó el mismo criterio. El penal de la final de Di María no es, si no se cobró el de Cavani. Por eso te estoy diciendo que se utilizaron criterios diferentes para sí cobrarle a Argentina y no cobrarle a otros. No quita pero ayuda, indudablemente. Y el de Messi con Polonia no fue", dijo el Loco.

Además, Abreu señaló: "Es como en los años 90 y 2000, cuando los equipos grandes salían campeones y en los partidos bisagra había una roja al rival o había un penal para un equipo grande. Existía, por diferentes motivos, por la presión que genera, la relevancia y la importancia de los jugadores que tiene, pasaba. No vamos a ser hipócritas".

La aclaración de Abreu sobre sus dichos de los penales para Argentina

Luego de la repercusión que causaron los dichos, los que fueron sumados a lo que había dicho Lugano, Abreu aclaró el tema.

"Lo que dije se dio en una charla futbolera, no me gusta ser hipócrita”, dijo al diario Olé. “Era el primero que, después de que Uruguay se quedara afuera, quería a Argentina campeón. De hecho, yo le contesté a Mbappé cuando habló de que era más fácil lugar las Eliminatorias sudamericanas. Yo quería que ganara Argentina", agregó.

Al minuano le dijeron que tocó un tema sensible como el de los penales.

“Pero yo nunca dije que Argentina no merecía ser campeón ni que lo ayudaron a propósito”, respondió.

“No es que fue algo organizado, esto es fútbol. Solo hablé de criterios, nadie le va a quitar la Copa del Mundo que logró merecidamente. Y a veces pasa que en una conversación muy larga, se quedan con algo muy puntual. A mí me encanta el fútbol argentino, siempre los valoré y de hecho alguna vez me encantaría dirigir ahí. ¿Mirá si voy a salir a decir que no fue un justo campeón?”, agregó el Loco, quien jugó en San Lorenzo, River Plate y Rosario Central de Argentina.

Lo que dijo Lugano sobre los penales para Argentina

Quien encendió la mecha sobre los penales para Argentina en Qatar 2022 fue Diego Lugano. "Le dieron una ayuda... de eso no hay duda”, dijo.

“Argentina tuvo su mérito, pero de los cinco penales, cuatro nadie tiene duda que no fueron, totalmente forzados", dijo entrevistado por Carve Deportiva. "Eso es mérito de Messi que a nivel mundial mueve muchísimo. Ves a Tiger Woods con la camiseta de Messi, a Federer... Les sirve, es la realidad, y después es mérito de Argentina que supo aprovechar eso".