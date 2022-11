Luis Enrique y un permiso especial de España: "Cada tanto nos tomamos una cerveza"

El entrenador de la selección española, Luis Enrique, sigue dando que hablar en sus transmisiones en vivo por la plataforma Twitch, en medio de la preparación para el Mundial de Qatar 2022.

En su tercera transmisión como streamer el extécnico del Barcelona reveló un permiso especial que tiene tanto el plantel como el cuerpo técnico de la selección: "Cada tanto nos tomamos una cerveza. Ayer por ejemplo hicimos barbacoa y la gente del staff bebieron lo que quisieron. Los jugadores si querían podían tomar una copa de vino, pero normalmente sólo agua".

Para Luis Enrique "no se trata de poner normas ridículas" porque entiende que no tiene "sentido" que "le pongas a un jugador no tomarse una cerveza si después en su casa se bebe cinco".

"Cumplimos una serie de normas como tomar agua en las comidas y prefiero una cerveza antes que una Coca-Cola", aseguró el entrenador.

También se refirió a otro permiso que tienen los jugadores españoles: el celular. "Nosotros desde que llegamos a la selección hace cuatro años, el móvil está permitido en muchas de las situaciones de la vida. Evidentemente no en el entrenamiento y en las comidas está prohibido. Nadie puede utilizar el móvil en las comidas de los jugadores porque pretendemos la cohesión del grupo y que todos estén hablando", detalló en su Twitch.

Enrique se mostró sorprendido por la cantidad de agentes de seguridad que cuidan al plantel español en la Qatar University, centro de concentración de la selección europea.

Incluso sostuvo que sería "imposible" que la prensa espiara un entrenamiento del equipo: "Aquí imposible que nos espíen porque hay seguridad como si esto fuera la ONU. Por la mañana salimos del hotel y en el minuto y medio que tenemos hasta el campo de juego saludamos como a 50 policías y gente que está dedicada a la seguridad. Es imposible que alguien pueda entrar sin acreditación"

Visto bueno de la Federación

El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, fue consultado sobre la nueva faceta del entrenador español. En el acto de presentación de un nuevo sponsor de la selección, el mandatario dijo que se divierte con los streams del técnico.

"Es horrible, lamentable, estoy enfadadísimo", bromeó en un principio, y luego afirmó: "La verdad es que nos divertimos mucho. Ya conocéis al Luis Enrique de sala prensa pero que sea tan directo y cercano ayuda mucho a todos los aficionados que hay en todo el mundo".