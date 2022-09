Luis Lacalle Pou dijo que aspira a que "no haya tejido" ni "separación de hinchadas" en el fútbol

El presidente Luis Lacalle Pou afirmó que el gobierno hará “todo lo posible” para que en Uruguay la población pueda asistir a mirar partidos de fútbol, sin separación de hinchadas ni tejidos.

Lo dijo este viernes en una exposición en la Expo Prado. El mandatario comparó la asistencia al estadio con la Rural, donde dijo que había, en simultáneo, 25 mil personas. “Y no hay separación de hinchada. Y nadie se peleó”, valoró.

“En realidad lo tomo como ejemplo, porque mucha gente que está hoy acá también va a la cancha, y seguramente se comporte a veces distinto que como se comporta en el Prado. Y yo, como presidente de la República, y estoy seguro que la AUF, vamos a hacer todo lo posible para que en Uruguay no solo pueda ir todo el mundo sino que en algún momento no muy lejano no haya tejido y tampoco tenga que haber separación de hinchada”, expresó.

Las declaraciones las hizo dos semanas después de los incidentes durante el clásico entre Peñarol y Nacional, en el Gran Parque Central. Fue durante la actividad “Lana Celeste a Qatar”, que se desarrolló en la Expo Prado. Son trajes de producción nacional, que usará la selección uruguaya en Qatar.

“La lana también se convierte en un mercado de nicho muy importante, muy exclusivo”, agregó el mandatario.