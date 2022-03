Luis Lacalle Pou: "Es un día para cuidar la democracia entre todos"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, votó en el liceo Nuestra Señora de Guadalupe en Canelones, circuito número 19.

Antes de ingresar a votar, saludó y se sacó fotos con adherentes y militantes que lo esperaban en la puerta del centro educativo. Tras estar más de media hora en el circuito junto a sus seguidores, el presidente de la República ingresó a votar a las 11:55.

Votamos en el Circuito número 19, en el Liceo Guadalupe, del departamento deCanelones. pic.twitter.com/XvhzUXrA2q — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) March 27, 2022

Luego de hacer efectivo su voto hizo declaraciones en rueda de prensa. "Es un día para cuidar la democracia entre todos", sostuvo Lacalle Pou e hizo referencia a la importancia de sufragar votantes del Sí y del No juntos y sin problemas. "Nos saludamos y nos deseamos suerte entre todos", comentó. También añadió: "Cuando uno mira la película completa, estas son las cosas que valen", afirmó.

Consultado por un balance de la campaña, prefirió no hacer comentarios por la veda electoral. No obstante, sí habló sobre la cantidad de artículos de la Ley de Urgente Consideración, muchos de ellos que fueron votados por una amplia mayoría de parlamentarios. "Hoy, hay 135 artículos que se tienen que votar y ya saben mi posición. No es momento de hablarlo con ustedes por razones obvias", dijo el mandatario.

Sobre el futuro diálogo entre defensores del Sí y el gobierno, Lacalle Pou afirmó que se está partiendo de una base que no se adecúa con la realidad: la no existencia del diálogo previamente. "Diálogo siempre hay, tal es así que la LUC tiene un gran porcentaje de artículos votados por todos", sostuvo. Además, agregó: "Se fueron cambiando y haciendo más aceptables por todos".

Prefirió no responder más preguntas políticas por la veda electoral. Sin embargo, hizo referencia a lo sucedido en el partido de fútbol en la jornada de ayer. Aunque avisó que la respuesta no sería íntegra —justamente, por la veda— cuestionó: "¿A alguien le cabe en la cabeza que la policía va a hacer una requisa de listas en un partido de fútbol?".

Lacalle Pou salió de la residencia de Suárez y Reyes sobre los 11 de la mañana y allí también saludó a seguidores que lo esperaban en la entrada. Luego, emprendió camino hacia Canelones para llegar poco antes del mediodía a su circuito.

El presidente de la República seguirá la tradición de todas las elecciones e irá a almorzar cordero a la casa de los García. 19:30 se juntará con el gabinete en la Torre Ejecutiva para esperar los resultados del referéndum. Una vez que se sepa el resultado de la votación, Lacalle Pou brindará un mensaje para toda la población.