Luis Mejía se despidió de Nacional: "Me voy de una manera que no quería"

Luis Mejía se despidió de los hinchas de Nacional con una carta que publicó en redes sociales. El golero panameño de 29 años no renovará su contrato con el club que vence el 31 de diciembre.

"Me voy de una manera que realmente no quería", expresó el futbolista que llegó a los tricolores en 2015 desde Fénix. Su último partido fue el pasado 17 de diciembre en la derrota por 6-2 frente a River argentino por la Copa Libertadores

Manotas escribió: "Llegó el momento de despedirme de ustedes, fueron 5 años en esta gran institución de donde me llevo muchos aprendizajes. Cada entrenamiento lo tomé como si fuera el último, lo viví al tope dejando todo para poder llegar a ser arquero titular, hasta que un día se me dio la posibilidad y la aproveché al máximo, dejando todo por el club, luchando espalda con espalda con mis compañeros, me voy campeón uruguayo, me voy invicto en clásicos oficiales, me voy de una manera que realmente no quería, pero llegó el momento de tomar otro camino".

Después de varias temporadas en Fénix llegó a Nacional en julio de 2015 cuando Gustavo Munúa dejó el arco para conducir al equipo. Al mismo tiempo también fue contratado Esteban Conde por los tricolores.

Le costó a Mejía ganarse un lugar entre los titulares. En 2016 y 2017 jugó escasamente. En 2018 el técnico Alexander Medina comenzó a rotar los goleros y ahí tuvo mayor participación. El año pasado Álvaro Gutiérrez le dio la gran oportunidad, desplazando a Conde al banco de suplentes y Mejía cumplió con creces. Terminó siendo figura del campeón uruguayo.

Staff Images / Conmebol

Pero este año, con Jorge Giordano en la conducción, Sergio Rochet se quedó con su lugar. Esto generó el malestar de Mejía, quien no aceptó la decisión y entre esa falta disciplinaria y sus participaciones en la selección panameña, en los últimos tres meses jugó apenas tres partidos, el último frente a River ingresando a los 17 por la expulsión de Rochet.

En total, durante su pasaje por Nacional, Mejía disputó 61 partidos y fue Campeón Uruguayo en 2016 y 2019.