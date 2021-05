Luis Miguel y Frank Sinatra: ¿cómo fue la relación real entre ambos cantantes?

Advertencia: esta nota contiene spoilers del quinto episodio de la quinta temporada de Luis Miguel: la serie.

El episodio estrenado este domingo de Luis Miguel: la serie, retrató un encuentro entre su protagonista y Frank Sinatra, uno de los ídolos del mexicano. En un episodio que además tuvo como otro momento clave la despedida del cantante de su representante, Hugo López, fallecido a causa de un cáncer de cólon en 1993, el encuentro entre "la voz" y Luis Miguel tuvo su destaque, aunque como suele suceder con el relato de la ficción, hay unas cuantas diferencias con respecto a los hechos verdaderos.

La serie retrata un encuentro en Nueva York en el que Sinatra reta a Luis Miguel a que demuestre su talento, lo que el mexicano hace interpretando el bolero Te extraño. Con eso, el estadounidense queda convencido y lo invita a grabar en su disco Duets II, lanzado en 1993.

El actor inglés Julian Sedgwick encarna a Sinatra en la serie

Lo cierto es que ese encuentro nunca sucedió. Lo que si ocurrió fue el dúo, aunque Sinatra y Luis Miguel no grabaron la canción Come fly with me en conjunto, sino que cada uno registró su parte por su cuenta, y las voces se ensamblaron en postproducción, por cuestiones de las agendas de los dos intérpretes.

Dos años después, en 1995, Sinatra y Luis Miguel volvieron a coincidir, esta vez para un evento realizado en Los Ángeles con motivo del cumpleaños 80 del estadounidense. Allí, el mexicano interpretó Come fly with me junto a una grabación de Sinatra, que lo miraba desde la primera fila, junto a un público que incluía a figuras como Bob Dylan o Ray Charles.

En la serie se muestra ese evento, en el que Luis Miguel reconoció su admiración por Sinatra y confesó que hasta fue una de las herramientas que tuvo para aprender inglés. "Estoy muy feliz de estar aquí esta noche porque cuando era un niño pequeño tuve la oportunidad de escuchar las canciones de Frank Sinatra", dijo en ese idioma el cantante latino. "Y quiero decir que 10 años después tuve la oportunidad de cantaren un álbum suyo que es el Duets II, eso fue como un sueño hecho realidad. Así que feliz cumpleaños, Frank. Muchas gracias. Espero que todos ustedes vengan a volar conmigo esta noche", concluyó, antes de empezar su interpretación. Luego cantó también, junto a los demás invitados, una de las canciones más icónicas de Sinatra: New York, New York.

Un año después de ese evento, el mexicano recibió una carta de Sinatra, con motivo de la colocación en el Paseo de la Fama de Hollywood de la estrella de Luis Miguel. "Durante años, ha sido halagador escuchar a los jóvenes cantantes hablar del nuevo Frank Sinatra. Fue aún mejor cuando escuché sobre un hombre joven en México que no tiene comparación con nadie", le comentó en esa misiva.