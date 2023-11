Luis Suárez habló de la 9 y de Darwin Núñez en su vuelta a la selección uruguaya

El goleador histórico de la selección uruguaya, Luis Suárez, habló este lunes con AUFTV tras llegar a Montevideo desde Brasil para ponerse a las órdenes del entrenador Marcelo Bielsa de cara a la venidera doble fecha de Eliminatorias para el Mundial de 2026.

"Estoy feliz, con esos cosquilleos de una de las primeras citaciones que tuve, estaba con esas ganas y con esos deseos", comenzó diciendo Suárez.

"Me enorgullece que estén felices de volver a verme, alguno hasta se emocionó", expresó sobre su retorno al Complejo Celeste del que dijo que notó "cambios".

"En marzo dije que no sabía qué iba a hacer, estaba con muchas sensaciones encontradas: si mi físico daba, si estaba preparado mentalmente, ver cómo iba a responder en un fútbol tan exigente como el brasileño. Después fueron pasando los meses y me sentí bien y con ganas de estar en la selección. Estuve con la espinita de no estar, pero siempre estuve como hincha de la selección", manifestó.

"Soy muy cabeza dura con que uno se tiene que acostumbrarse a donde sea, en cualquier parte del mundo. Tenía la incertidumbre con mi rodilla por lo que he sufrido pero no me puedo quejar para nada. Nos quedan cuatro partidos (con Gremio) y si llego a sumar minutos con la selección, puedo llegar al máximo de partidos en un año en mi carrera", contó.

"Con lo que pide el entrenador y la constancia física que exige con el fútbol que plantea ofensivamente, con jugadores con mucha potencia y velocidad, vimos un Uruguay muy bueno ofensivamente, marcando diferencias como Darwin (Núñez), Nico (De La Cruz), Maxi (Araújo), que algunos no conocían. Vi un grupo muy comprometido, lo que representa Pajarito (Federico Valverde) para la selección, es el compromiso de las nuevas generaciones", expresó sobre cómo ve al Uruguay del argentino Marcelo Bielsa.

"La 9 lo hablé con Darwin antes de Qatar, tiene gran poderío y capacidad física, no me sorprende nada. Hasta cuando la pasó mal en Liverpool el año pasado hablamos sobre el fútbol inglés; del club me pidieron que le hablara. Cuando yo me vaya le dije que él agarrara la 9. Fue algo que hablamos, Me alegro por él, por lo que vive en su club y en la selección", expresó sin revelar cuál de los dos utilizará el dorsal 9 para los próximos partidos de Uruguay.

La celeste jugará este jueves a la hora 21.00 con Argentina en La Bombonera por la quinta fecha de las Eliminatorias mientras que el martes de la semana próxima lo hará ante Bolivia en el Campeón del Siglo.

Suárez reveló que habló con Lionel Messi de cara al nuevo duelo contra Argentina: "Se puso contento por la citación y volver a enfrentarnos es algo muy lindo".

Sobre el partido contra Bolivia y su vuelta al Centenario tras aquel partido contra Perú en el que Uruguay se clasificó a Qatar 2022, dijo: "Son momentos para disfrutar mucho, no sé si puede ser el último, nunca se sabe, me voy haciendo mayor y las oportunidades hay que disfrutarlas. Es el rival con el que debuté en Eliminatorias".

También le preguntaron si aspira a jugar la Copa América 2024: "Dependerá del momento, soy sincero. Después del Mundial llegué a plantearme dar un paso al costado, hasta futbolísticamente. Pero salió lo de Gremio y ahí empezó el cabeza dura con el '¿por qué no?' Y ahora te puedo decir lo mismo, '¿por qué no?', o decirte que queda muy lejos la Copa América. Depende de dónde me agarre el año que viene. Si el técnico ve que puedo aportar algo a esta generación que viene, bienvenido sea. Si no lo seguiré con su hincha".