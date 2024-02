Luis Suárez habló sobre su retiro y anunció cuál será su último club como futbolista

El goleador histórico de la selección de Uruguay, Luis Suárez, anunció este jueves dónde se retirar del fútbol, cuyo final aún no tiene fecha, pero dijo que se trata de un asunto que ya lo habló con su familia.

El jugador de Inter Miami, que desde enero se reencontró con su amigo Lionel Messi en la franquicia de la MLS, dijo que la última camiseta que vestirá será la del club actual y que luego de eso dejará el fútbol.

En una entrevista que brindó a Del Sol FM, que viajó con un equipo de periodistas a entrevistar al Pistolero, Suárez habló de todo.

Así es la vida de Suárez en Miami

En el inicio de la charla, Suárez habló sobre su vida en Miami, en donde aún no tiene su casa definitiva, que está buscando.

"Es una linda ciudad para vivir. En la zona en la que estamos nosotros, tenemos el colegio de los nenes. Es un lugar muy lindo para disfrutar con la familia, para hacer otro tipo de actividades sin que tengas que estar escondiéndote. Se pueden hacer muchas cosas sin esconderte y podés hacerlo tranquilo. En otros lugares también lo hacías, pero debías estar tapándote".

De todas formas, tiene que elegir el lugar y el momento para ir.

"Si vas a Miami o a los shopping, alguno te puede ver, pero aquí en la playa, en la zona en la que vamos con los niños a caminar, caminamos tranquilos, y estoy disfrutando, porque muchas veces te prohíben hacer muchas cosas con tus hijos y tu mujer. Entonces a la hora de querer hacer algo decís no voy. Y aquí lo podés hacer".

El retiro de Luis Suárez del fútbol

La charla derivó a su final en el fútbol y allí Suárez reveló: “Inter Miami es el último club de mi carrera. No puedo ser más sincero. La familia ya lo sabe”.

¿En qué fecha? “Aún no está resuelta, pero es el último paso. Yo también estoy preparado para este último desafío (en Miami). Debo pensar en tener calidad de vida después”.

En ese momento, el Pistolero expresó la emoción que sentía a flor de piel al referirse a un asunto tan especial: “Hablo de esto y me vienen ganas de llorar, porque soy así. Pero te tenés que ir preparando. Recuerdo que un exjugador me dijo que el jugador no está preparado para el retiro”.

Los recuerdos de Gremio

Sobre la experiencia que vivió en Gremio en 2023, donde fue vicecampeón del torneo más importante de Brasil y mejor jugador del año, respondió: “El equipo venía de la B, económicamente el club no estaba para hacer grandes inversiones. Había muchas dudas por mi edad, por cómo venía físicamente. Y haber terminado como lo hice, no me puedo quejar para nada. A nivel personal estuve por encima de lo que se esperaba por todas las dudas que se generaba sobre mi presencia en el fútbol brasileño, por la intensidad de los partidos, por los viajes. El equipo terminó donde nadie imaginaba y fue algo increíble para lo que éramos como equipo”.

Suárez recordó que para él es una motivación que la gente piense que ya se terminó, porque es combustible para la superación día a día.

“La gente está pensando eso (que Suárez ya se terminó), y te genera una motivación. Es resiliencia. Lo hacés en forma inconsciente, porque no lo hacés para tapar bocas. Y fue impresionante la repercusión que generó lo que ocurrió (en 2023). Mejor jugador del campeonato brasileño. Lo logré y quedé lleno por dentro”.

El llamado de la selección y la despedida con Bolivia

Consultado sobre la selección, Suárez dijo que sabía que estaba haciendo “méritos para estar en la lista de preseleccionados”, pero también reconocía que “el entrenador estaba viendo cosas nuevas y jugadores jóvenes”.

“Y hay que aceptar la realidad, que llega el momento de otros. Lo acepté en Barcelona, también cuando me tuve que ir del Atlético (Madrid). No tenés que regañar de esas situaciones”.

De todas formas, vivió lo que considera un partido que puede verse como su gran despedida de la selección, el encuentro que Uruguay jugó ante Bolivia en noviembre en el Estadio Centenario, por las Eliminatorias para el Mundial 2026.

“Me di cuenta lo que fue la gente en ese partido. Son esos momentos en los que vas pensando y decís, ‘¡guau, lo que estoy viviendo!’. Para mí, como padre, que su hijo de cinco años haya visto todo eso, que no lo había visto antes, como si le ocurrió a mis otros hijos fue único”.

Y subrayó: “Si hoy no voy a más a la selección, para mí esa imagen es una de las mejores sensaciones que tengo a nivel de jugador”.

¿Por qué Luis Suárez no será entrenador de fútbol?

Sobre su futuro y frente a la pregunta de si realizaría el curso de entrenador, para manejar la opción de transformarse en director técnico luego de dejar el fútbol, respondió con un tajante "¡no!", y agregó: “No. Es peor que la actividad del jugador de fútbol por las horas de trabajo, y no estoy para pelearme con uno porque no lo pongo o no lo cito”.

Dijo que suele mirar para atrás en su carrera y recordar y revivir los grandes momentos que lo fueron marcando. Para dar esa mirada atrás en plena actividad tiene una explicación: “Miro para atrás porque me gusta darle valor a todo eso. Al esfuerzo que hacés, a la rebeldía que tenés. Por más que pasé por momentos complicados, y vuelvo a lo que me tocó vivir en Gremio, de querer demostrar que podía. O, mis hijos que van creciendo, que ven videos, y me da satisfacción la carrera que hice”.

Noticia en desarrollo...