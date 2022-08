Luis Suárez inauguró un mural de Walter Ferreira en Los Céspedes

Se inauguró este sábado en la Ciudad Deportiva Los Céspedes un mural en homenaje al kinesiólogo Walter Ferreira, quien falleció en 2016.

En el acto estuvo el futbolista Luis Suárez, protagonista de la pintura, y la familia de Ferreira. También el presidente de Nacional José Fuentes y otros directivos.

Esta semana Suárez recordó con emoción el significado que tuvo Ferreira en su carrera deportiva y principalmente para que pudiera disputar el Mundial de Brasil 2014 tras operarse de la rodilla.

"(Walter) va a ese mundial con una autorización a medias porque no tenía el alta médica. Tenía el alta pero no le aconsejaban porque no tenía los suficientes glóbulos rojos para hacer una vida normal. Se estaba haciendo quimioterapia. Y yo cuando tengo la lesión le dije, si no vas al mundial yo no voy. Y él me dijo voy a ir al Mundial y para mi fue un plus, porque una persona así, que se está jugando la vida, diga no importa voy a acelerar todo para ir al Mundial porque yo le estaba pidiendo, no tengo palabras de agradecimiento. Previo al partido con Inglaterra le dije, 'Walter me duele un poco la rodilla del lado de adentro'. Me dice 'no te duele nada'. Yo le insistía. 'No te duele, estás cagado y no te duele nada'. Entonces le digo 'no estoy cagado nada y te lo voy a demostrar'. Ahí me hizo un cambio y en el calentamiento entré al vestuario, se me fue el dolor. A los dos días de operado fui con a su casa con la muleta, y dice 'que haces con esa muleta'. Me caigo, le dije. 'No te caes nada'. Me ayudó y no tengo palabras. Volví y le hice dos goles a Inglaterra, donde me habían lesionado. Lloramos juntos en el vestuario", recordó Suárez en una entrevista con Blanca Rodríguez emitida en canal 10, en un programa especial llamado Luis Suárez, el regreso.

Walter Ferreira y Luis Suárez

Cuando Ferreira falleció, producto de su enfermedad, Suárez expresó: "Se fue un luchador que, día a día, no solamente luchaba por él, sino por todos los demás. Nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí, porque me enseñaste muchas cosas en la vida y de las cuales las tengo muy presentes".

En 2018, cuando inauguró su Complejo LS, a una de las canchas le puso Walter Ferreira: "Cuando mi cuñada me dijo de ponerle nombres a las canchas, en el primero que pensé fue en Walter, por lo que significa para mí, lo que me dio en lo humano, fue una persona que me hizo valorar más las cosas después de la sanción de 2014 y me decía que no bajara los brazos" dijo el futbolista.

Suárez con una camiseta especial

Otra de las canchas de su complejo lleva el nombre de Óscar Tabárez, extécnico de la selección.