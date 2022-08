"Estás cagado, no te duele nada": la arenga de Walter Ferreira a Suárez antes del partido con Inglaterra

Luis Suárez se emocionó hasta las lágrimas cuando recordó a Walter Ferreira, el kinesiólogo de la selección que falleció en 2016 y que resultó clave en la recuperación para que el delantero jugara el Mundial de 2014 tras operarse una rodilla.

"(Walter) va a ese mundial con una autorización a medias porque no tenía el alta médica. Tenía el alta pero no le aconsejaban porque no tenía los suficientes glóbulos rojos para hacer una vida normal. Se estaba haciendo quimioterapia. Y yo cuando tengo la lesión le dije, si no vas al mundial yo no voy. Y él me dijo voy a ir al Mundial y para mi fue un plus, porque una persona así, que se está jugando la vida, diga no importa voy a acelerar todo para ir al Mundial porque yo le estaba pidiendo, no tengo palabras de agradecimiento. Previo al partido con Inglaterra le dije, 'Walter me duele un poco la rodilla del lado de adentro'. Me dice 'no te duele nada'. Yo le insistía. 'No te duele, estás cagado y no te duele nada'. Entonces le digo 'no estoy cagado nada y te lo voy a demostrar'. Ahí me hizo un cambio y en el calentamiento entré al vestuario, se me fue el dolor. A los dos días de operado fui con a su casa con la muleta, y dice 'que haces con esa muleta'. Me caigo, le dije. 'No te caes nada'. Me ayudó y no tengo palabras. Volví y le hice dos goles a Inglaterra, donde me habían lesionado. Lloramos juntos en el vestuario", recordó Suárez en una entrevista con Blanca Rodríguez emitida en canal 10, en un programa especial llamado Luis Suárez, el regreso.

Suárez dijo que Ferreira no lo rezongó el día que mordió al italiano Giorgio Chiellini y lo expulsaron de Brasil. Solo le dijo: "Son errores que cometés y ya lo vas a aprender. El y Minguta (equipier) fueron los que más me hablaron en el hotel, fueron los dos que mas sufrieron. Nosotros sabemos como sos, me dijeron. Pero yo también sentí que los había defraudado". Luego dijo que superó ese mal momento que vivió, pero "también sé que le erré feo".

También habló sobre su esposa Sofía Balbi, con quien se conocen desde niños.

"Siempre cuento que yo tenía 15 años y digo que ella tenía 13. Pero yo la conocí el 6 de octubre de 2002 y el 8 nos ennoviamos. Y esta foto (donde están los dos juntos) fue el 10 de noviembre, al mes, cuando cumple 13. Ella tenía 12, por eso digo que tenía 13 porque me da vergüenza. Ella dice, yo tenía 12. Para mi fue muy importante, ella me quiere hasta el día de hoy por como me conoció, sabe todas las dificultades que sufrí para llegar a Primera, para poder triunfar, al tiempo iba a verla a ella casi sin dinero y ella o la hermana me daban dinero para volverme desde Solymar que es donde vivían", recordó el delantero de Nacional.