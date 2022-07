Luis Suárez recordó que hace tres meses, el Chino Recoba le dijo que no volviera a Nacional

Luis Suárez, recién arribado a Montevideo en la mañana de este domingo, brindó una entrevista a Facundo Ponce De León para Nacional TV en pleno aeropuerto de Carrasco y antes de que comenzara la multitudinaria caravana hacia el Gran Parque Central.

El futbolista habló de lo que fue la movida y la importancia de los hinchas, así como también que lo apoyaran otros exfutbolistas de renombre quienes vistieron esa camiseta.

“Te llama la atención que jugadores como el Chino (Recoba) o el Loco Abreu lo hagan público. El que más me llamó la atención fue el del Chino”, dijo Suárez.

Y añadió: “En marzo el Chino fue a la inauguración de mi complejo y estuvimos hablando de cuando volvió a Uruguay y de la familia. Me dijo que fue muy complicado, aunque después, los niños se quisieron quedar y terminó feliz. Le pregunté si era difícil volver a Uruguay y me dijo: ‘Sí, es complicado. No vuelvas, Luis’, me decía”.

Suárez explicó que el hoy técnico de la Tercera división tricolor, cambió de parecer.

Así lo contó: “Cuando empezó toda la movida, vi un audio del Chino Recoba. Y en los primeros segundos me decía: ‘Me acuerdo que lo hablamos hace un tiempito, que te dije que no vinieras… pero no es mala (la idea)’, (Suárez se rió en la entravista). Se dio vuelta enseguida".

El salteño agradeció además el interés de Enzo Francescoli para tratar de contratarlo para River Platte de Argentina.

"En una entrevista cuando tenía nueve años dije que mis sueños eran jugar como Francescoli y jugar en Nacional. Y que me escribiera él fue especial”, sostuvo.