Lula dijo que Brasil vive una ola de odio y violencia electoral "nunca vista”

El expresidente brasileño y candidato opositor Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Brasil vive una violencia y un odio político "nunca visto" en la historia democrática moderna de su país.

Lo hizo al conocerse una encuesta de Datafolha que indica que 7 de cada 10 brasileños dice tener miedo de ser alcanzado por un hecho de violencia política en la campaña electoral con vistas a los comicios del 2 de octubre.

El sondeo fue divulgado luego del asesinato de dos partidarios del líder del PT a manos de seguidores del candidato ultraderechista

"Los paramilitares bolsonaristas son intolerantes, no les gusta la democracia, no respetan a las mujeres, a los negros, a los indígenas” dijo Lula para agregar: “ellos saben que van a perder la elección y se va a cortar esto de ocupar ilegalmente la Amazonía para deforestar y buscar ilegalmente minerales

"Nunca he visto una violencia como la que se está viviendo en esta campaña, el odio que se ha establecido en esta elección...", afirmó Lula durante una conferencia de prensa en Montes Claros, estado de Minas Gerais.

Se trata del segundo distrito electoral del país después de San Pablo y es clave para que líder el del PT, a quien todas las encuestas dan como ganador contra el presidente Jair Bolsonaro, resuelva la elección en la primera vuelta, sin necesidad de balotaje.

El jueves pasado, en Mato Grosso, un bolsonarista mató de 15 puñaladas a un compañero de trabajo tras una discusión por política.

Antes, el 9 de julio, en Foz do Iguazú, en el estado Paraná, un agente penitenciario bolsonarista había asesinado a balazos al dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) Marcelo Arruda, que festejaba su cumpleaños con una remera con la imagen de Lula.

Tras el homicidio en Mato Grosso, Bolsonaro se negó a enviar condolencias a la familia de la víctima y dijo que el PT "es una plaga" que con su reelección "será barrido de la historia" porque "más que un partido de trabajadores es un partido de desocupados".

El miércoles, en Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul, un productor rural y activista de Bolsonaro murió al colisionar la camioneta en la que escapaba de la policía luego de haber chocado intencionalmente un automóvil que tenía adhesivos de Lula, conducido por una concejala del PT.

Este clima ha hecho cada vez más común que personas que van a actos de candidatos a diputados, senadores o gobernadores de PT no caminen por las calles o guarden sus banderas en los colectivos o subtes.

El candidato a gobernador del PT en San Pablo, el excandidato presidencial Fernando Haddad, debió suspender un acto en Presidente Prudente, una ciudad del interior, por las amenazas de muerte recibidas y denunciadas ante la policía.

En ese marco, el líder del Partido de los Trabajadores dijo que "el odio no existía, aunque sí la polarización" cuando su fuerza disputaba los comicios contra el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del expresidente Fernando Henrique Cardoso.

"Teníamos campañas duras, pero dentro de la convivencia democrática e incluso cuando nos cruzábamos se podía tomar una cerveza; esto se terminó con esta gente", sostuvo Lula.

Al inicio de la campaña, dos actos de Lula fueron blanco de ataques: uno en Uberaba, Minas Gerais, donde bolsonaristas lanzaron desde un dron agrotóxicos sobre la multitud y otro en Río de Janeiro, en el cual un hombre tenía una bomba de fabricación casera.

A partir de esos episodios, Lula comenzó a usar chaleco antibalas y su equipo de campaña no desmiente que continúa usándolo.

"Vivimos en una sociedad permeada por la violencia extrema y por el miedo", comentó el presidente del Foro de Seguridad Pública, Renato de Lima.

El sondeo sobre los miedos de la población por hechos de violencia se dio a conocer a dos semanas de las elecciones, consideradas la más polarizadas de la historia.

Preguntados si tenían temor de ser agredidos "físicamente por su elección política o partidaria", el 67,5% respondió afirmativamente en el sondeo de Datafolha, realizado con un universo de consultas de 2.100 personas en 130 municipios.

El ex sindicalista metalúrgico ironizó también sobre la presencia de Bolsonaro en los funerales de la reina Isabel II de Inglaterra.

"Es loable que vaya al funeral de la Reina de Inglaterra, pero no fue a ningún funeral de los más de 680 mil muertos por Covid-19; lo que llama la atención es que este presidente no trabaja, nunca gobernó y ahora quiere ir a Inglaterra para intentar ganar el alma de no sé quién", se quejó.

El candidato del PT se presentó en apoyo al intendente de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, candidato de Lula a la gobernación de Minas Gerais que aparece 20 puntos abajo del favorito, el gobernador bolsonarista Romeu Zema, del libertario Partido Novo.

Los analistas consideran que el voltaje de violencia en la campaña es inédito desde la primera elección libre y directa de 1989, cuando Lula fue a segunda vuelta contra el vencedor, Fernando Collor de Mello, en un país que dejaba atrás a la dictadura militar (1964-1985).

El sondeo se conoció cuando empleados del Instituto Datafolha también denunciaron amenazas de muerte cuando realizaban su trabajo de consultas, sobre todo en polos agroganaderos como Goiás. Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Mato Grosso.

Encuestadores denunciaron que son tildados de "comunistas" y son filmados mientras trabajan.

La semana pasada, el sondeo del instituto Ipec para la TV Globo indicó que Lula cuenta con una intención de voto de 46% para el 2 de octubre, frente al 31% de Bolsonaro. Contando los votos válidos (sin blancos ni anulados), el líder del PT vencería con el 51%, aunque el margen de error es de dos puntos.